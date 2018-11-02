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 "Я вас здесь всех положу": бывший нардеп и криминальный авторитет Вася Картавый задержан за вооруженное нападение на офицера

Офицер, приехавший в Святогорск на отдых, стал жертвой вооруженного нападения. Двое вооруженных мужчин, один из которых представился смотрящим за городом, требовали платить им деньги, приставляли пистолет к голове потерпевшего и угрожали застрелить его и еще двух человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт 62.ua.

В ходе полицейской операции сотрудники управления стратегических расследований в Донецкой области и спецподразделения КОРД по процессуальному руководству прокуратуры привлекли злоумышленников к ответственности. Сообщает ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались бывший нардеп из Донецка, связанный с криминальными кругами, и ранее судимый мошенник, а сейчас руководитель частной охранной структуры и сомнительной общественной организации.

Оперативники установили, что 26 августа злоумышленники устроили в лодочном прокате Святогорска конфликт с потерпевшим, выдвигая претензии, за аренду лодки следует платить им. Мужчины утверждали, что они являются собственниками проката и всего, что есть на набережной. При этом старший представился местным криминальным авторитетом по имени Вася Картавый.

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Нападавшие взяли на прицел военнослужащего и двух работников проката со словами "Я вас здесь всех положу". В это время работа предприятия была парализована. Однако пострадавший дал отпор подозреваемым и они ушли, пригрозив ему дальнейшей расправой.

В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что никаких документов на земельный участок или имущество дебоширы не имели.

Экс-депутат, известный в бизнес-структурах региона, сейчас возглавляет коммунальное предприятие в Славянском районе. Его сообщник - выходец из АР Крым, где он был судим за мошенничество, подделку документов и ДТП.

По имеющейся информации, мужчина под прикрытием общественной организации, созданной якобы для помощи участникам АТО, собирает дань с предпринимателей и занимается крышеванием. Кроме того, ему подчинен частный отряд охраны, среди работников которого - боевик, судимый за участие в незаконных вооруженных формированиях.

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Нападение на офицера квалифицированный по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемые проверяются на причастность к другим уголовным преступлениям.

Как пишет "ОстроВ", под прозвищем Вася Картавый известен только один человек – бывший нардеп от Партии регионов Василий Стельмашенко.

Я вас здесь всех положу: бывший нардеп и криминальный авторитет Вася Картавый задержан за вооруженное нападение на офицера 01

По информации СМИ, Стельмашенко является известным на Донбассе криминальным авторитетом. В 1983 году РОВД Донецка возбудил против него уголовное дело по статье "мошенничество". Дело было передано в суд, его дальнейшая судьба неизвестна. В 2005 году появилась информация, что Стельмашенко являлся членом ОПГ братьев Кушниров, причастных к убийствам Вадима Гетьмана, Ахатя Брагина и Евгения Щербаня.

Стельмашенко также известен из-за драки в Верховной Раде 27 апреля 2010 года после ратификации так называемых харьковских соглашений, когда избил тогдашнего нардепа Олеся Дония.

Я вас здесь всех положу: бывший нардеп и криминальный авторитет Вася Картавый задержан за вооруженное нападение на офицера 02

Источник: https://censor.net.ua/n3094860
 
   
 Топ комментарии
 
У нас половина таких нардепов в ВР.
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Нардеп вася картавий
якось смішно "Я вас здесь всех положу": задержан бывший нардеп и криминальный авторитет Вася Картавый за вооруженное нападение на офицера - Цензор.НЕТ 3026
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Личное обязательство или домашний арест? Насколько серьезно настроены правоохренительные органы?
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как хорошо,что у нас не Гитлер керуе - иначе за быкование с офицером рейха вася с корешем уже угольками поскрипывали бы в печечке..
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- Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике - у Фокса на пере.(с)
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васло коагтавый-дауншифтер!
с рады-до лодочного проката!
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таки да, карьера "головокружительная"!
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То чувство, когда не лайкают даже коллеги по цеху..
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Все поняли о чем я. Но вам разрешаю и дальше изображать дурачка, аэвам к лицу.
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Все поняли о чём я, только блондинка не поняла...)))
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Тобто, 27.04.2010 данєцкіє здали Крим кацапні.
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Личное обязательство или домашний арест? Насколько серьезно настроены правоохренительные органы?
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Если уж домашний арест, то только ночной, ведь опасно по ночам ходить по улицам. А ну как шантрапа какая-нить нападёт на уважаемого депутата?
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В 2005 году появилась информация, что Стельмашенко являлся членом ОПГ братьев Кушниров, причастных к убийствам Вадима Гетьмана, Ахатя Брагина и Евгения Щербаня

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...а це значить,що картавий має інформацію про злочинну діяльність рудого Гудка.Це дуже цінний кадр для слідства! "Я вас здесь всех положу": бывший нардеп и криминальный авторитет Вася Картавый задержан за вооруженное нападение на офицера - Цензор.НЕТ 8675 головне,грамотно його в розробку пустити і нікого до нього не підпускати.
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"" нардеп и криминальный авторитет ""...характеристика депутатского корпуса...бого-человек
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Экстрадируют подлеца либо на Мальдивы либо на Сейншилы - наше правосудие вне логики. Кагтавый кагтавого в тюгму не закгоет)))
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Відновлення Партії регіонів може бути стартом проекту Ріната Ахметова до наступних виборів у Верховну Раду, припускає у коментарі Gazeta.ua екс-нардеп і ... "Я вас здесь всех положу": бывший нардеп и криминальный авторитет Вася Картавый задержан за вооруженное нападение на офицера - Цензор.НЕТ 1684
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та зробіть йому сходинки і усе, і картавити перестане....)) гидота така ще і живе у цьому світі....
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Карьера головокружительная... Что дальше - крышевание скамеек, где алкаши собираются?)
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Кого собрался "ложить" этот получленок???! Размазать эту плесень по асфальту,только за то, что пасть осмелилась открыть!!!
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Коли нeбудь Україна стане нормальною цивілізованою країною, з нормальними парламентарями, з нормальними законами, правосуддям, з нормальною поліцією, з нормальним адекватним відношенням людини до людини...Не дивлячись ні на що я все-таки вірю в це..
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Чого він живий дотепер7 напав на офіцера зі зброєю - путівка до пекла на місці.
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Опаньки!!! Всё ожидал, но не такую ностальджи... Нам было сказано тоже самое. Даю Честное Слово. Дословно, Именно там, тока чуток севернее Славяногорска, в лесу. И нас, всех четверых, там бы и положили, реально. А я говорил!!! В- предупреждал: нельзя леть на этот коп(черный), не доболтавшись с держаками этой земли! Угу... С нами же зам.прокурора города Мариуполя. Типо- сильный и смелый. Когда в подъехавшем джипаке заднее стеколышко слева опустилось... и оголился ствол АК-47... я окончательно всё понял. Пораньше крутого прокурора, которому вот этот, который на фотке, сказал вот так, дословно:"Ксиву убери. Тут- Закон- Тайга. Медведь- Прокурор."(с) А у нас стволы были, кстати, у каждого. Но... свалили бегом. И очень даже хорошо...
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я так в крыму, в заповеднике
с егерями гулял
ни с того ни с сего, один говорит
стань за дерево и за рукав смык
деревца не маленькие, укрылись
он мне тихонько бинокль и рукой в сторону, на, мол смотри
я в линзы - все просто, понизу балки пятеро упырей, все с нарезняком и оптикой
"охотяться"
потом все мне пояснили - хз кто такие, но ляпнут и х найдеш
вот такая у нас власть была и есть
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Гм... А вот Аль Капоне быть конгрессменом не додумался?
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А бандит Иванчук - друг Сени с кулей во лбу, разве не такой?
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Знову якісь смотрящі і кришеватилі як в 90-х. Це все свідомо допущене власть імущими. З кількох причин: 1. азіатська ординська ментальність, дарга, бай, хазяїн, пахан чи як їх там ще -держслужба не важається звичайною роботою чи служінням народу і країні, а чимось особистим і джерелом збагачення. Сопливий клєрк і суддя вважають що вони повинні їздити на суперавто і жити в апартаментах чи на віллі; 2. Чомусь в Україні посади високих прокурорів, суддів та поліцейських стали політичними а не вищим проявом профі і менеджменту. Вони принципово не боряться зі злочинністю (всі рівні від звичайного бандюка аж до крадіжок банків і заводів оптом) спочатку рішають наш це злодій чи не наш, вигідно його садити чи не вигідно; 2. Первісно общинний колективізм замість громадянського суспільства - тягнуть своїх за собою, подивіться скільки вже рагулів і гопніків різного рівня осіло в Київі, якісь куми, земляки іінш.пзд.братія на принципі особистої відданості.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Я вас здесь всех положу": бывший нардеп и криминальный авторитет Вася Картавый задержан за вооруженное нападение на офицера
 
 
 
 
 
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