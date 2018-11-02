 Луценко о деле Новинского: "Следствие фактически завершено, ждем последнюю экспертизу"

Об этом рассказал в интервью "Першому західному" Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Следствие фактически завершено. Ждем последнюю экспертизу ", – сообщил Луценко относительно дела Новинского.

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По его словам, материалы дела будут переданы стороне защиты для ознакомления до конца года, а потом – в суд.

Нардеп Новинский фигурирует в деле о незаконном лишении свободы в 2013 году архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского, личного помощника ныне покойного митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира – Александра Драбинко.