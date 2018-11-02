 Луценко о деле Новинского: "Следствие фактически завершено, ждем последнюю экспертизу"

Об этом рассказал в интервью "Першому західному" Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Следствие фактически завершено. Ждем последнюю экспертизу ", – сообщил Луценко относительно дела Новинского.
По его словам, материалы дела будут переданы стороне защиты для ознакомления до конца года, а потом – в суд.
Нардеп Новинский фигурирует в деле о незаконном лишении свободы в 2013 году архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского, личного помощника ныне покойного митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира – Александра Драбинко.
- Тайный «Союз меча и орала»! - зловеще прошептал Остап.
«Десять лет»! - мелькнула у Кислярского мысль.
- Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!..
«Я тебе покажу, сукин сын, - подумал Остап, - меньше, чем за 100 рублей, я тебя не выпущу».(с)
Уж скоро наши следаки дело делают, не успеваю уследить.
- вам эксперт по одеколонам нужен?
- очень нужен.. а насколько хорошо вы разбираетесь в запахах?
- ни фига себе! так их еще и... нюхать надо?!!