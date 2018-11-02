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Все про:Луценко (7194) Новинский (328) расследование (2375) Драбинко (21)

 Луценко о деле Новинского: "Следствие фактически завершено, ждем последнюю экспертизу"

До конца года защите нардепа Вадима Новинского ("Оппоблок") должны открыть материалы следствия для ознакомления.

Об этом рассказал в интервью "Першому західному" Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Следствие фактически завершено. Ждем последнюю экспертизу ", – сообщил Луценко относительно дела Новинского.

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По его словам, материалы дела будут переданы стороне защиты для ознакомления до конца года, а потом – в суд. 

Нардеп Новинский фигурирует в деле о незаконном лишении свободы в 2013 году архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского, личного помощника ныне покойного митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира – Александра Драбинко.

Источник: https://censor.net.ua/n3094855
 
   
 Топ комментарии
 
Результаты "экспертизы" положены в банк. Карточку подвезут. Жги дальше, плакуклол...
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А того, кто ему в очистку рекомендацию дал, то есть, того, кто о гражданстве Новинскому ходатайствовал, к ответственности привлекут?
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Последних анализов нет, как только подвезут, так сразу
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- «В лучшем случае два года со строгой изоляцией - подумал Кислярский, начиная дрожать. - Зачем я сюда пришел?»
- Тайный «Союз меча и орала»! - зловеще прошептал Остап.
«Десять лет»! - мелькнула у Кислярского мысль.
- Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!..
«Я тебе покажу, сукин сын, - подумал Остап, - меньше, чем за 100 рублей, я тебя не выпущу».(с)
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"Мыльный" сериал из цикла "Звёзды партии регионов" (продолжение сезонов о Н.Штепе, А.Ефремове и т.п. Все - по принципу: "А, вдруг, они вернутся!"
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Результаты "экспертизы" положены в банк. Карточку подвезут. Жги дальше, плакуклол...
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А того, кто ему в очистку рекомендацию дал, то есть, того, кто о гражданстве Новинскому ходатайствовал, к ответственности привлекут?
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уже...оным обозван впоследствии сукой православной...значит амнистия.
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как то он шустро,только гражданство дали и через 2 года ..стал депутатом...вместо пяти )))
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нужно к выборам успеть посдаить, а то йуля не дай бог придет и поставит его премьером.
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В каком веке открыли дело то? Я уже запамятовал с чего все началось? Причина открытия?
Уж скоро наши следаки дело делают, не успеваю уследить.
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***
- вам эксперт по одеколонам нужен?
- очень нужен.. а насколько хорошо вы разбираетесь в запахах?
- ни фига себе! так их еще и... нюхать надо?!!

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-- Вадим Новинский-- «сука православная», «Амстор», Тамбовская ПГ и смотрящий от ФСБ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко о деле Новинского: "Следствие фактически завершено, ждем последнюю экспертизу"
 
 
 
 
 
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