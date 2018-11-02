 Видео о предпринимателях востока Украины, поднявших бизнес с нуля, покажут в рамках фестиваля социальной рекламы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Героями видео стали предприниматели с востока, которые благодаря целеустремленности и вере в собственные силы основали и успешно развивают свой бизнес. Часть из них, не имея средств на развитие собственного дела, рискнули и подались на грантовые программы, написали бизнес-план и успешно защитили его.

Начиная с 2015 года, Программа развития ООН в Украине при поддержке международных партнеров предоставляет гранты на открытие или развитие собственного дела, преимущественно на восток страны. За это время было поддержано около 650 бизнесов и создано более 3000 рабочих мест в Донецкой, Луганской и других областях Украины.

Благодаря предоставленным грантам, два бизнеса-участники кампании смогли увеличить производство и предоставить еще больше рабочих мест. Например,владельцы предприятия зерноочистительных технологий "Аэромех" из Луганска потеряли все оборудование из-за войны и были вынуждены переехать в город Кременная, начать все с нуля. С 2015 года предприятие выросло с 3 до 45 человек. 20% работников - выпускники школ и техникумов.

Как отмечают организаторы, авторы видеороликов - талантливые, перспективные, социально активные украинские режиссеры, которые лично посетили шесть предприятий в Донецкой и Луганской областях. Они сняли видео о трудном опыте развития собственного дела в регионе, который находится в режиме конфликта.

Цель кампании "Большие истории малого бизнеса" - вдохновить других создавать собственное дело несмотря на трудности.

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На мероприятии будут присутствовать предприниматели с Донбасса, режиссеры видеоисторий, делегаты из стран-доноров проекта (Польша и Япония) и представители Программы Развития ООН в Украине.

Напомним, в прошлом году Программа развития ООН в Украине и Molodiya Festiva провели конкурс видео в рамках проекта "Большие истории малого бизнеса". По результатам экспертного жюри, почетное первое место заняла работа о бизнесмене Романе Мищенко из Краматорска, который изготовляет оборудования для активного отдыха.

4 ноября, 16:00

Киев, БЦ "Лагода", студия Lightfield Productions, Полевая, 21 (м. Политехнический институт).

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