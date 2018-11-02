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Все про:бизнес (1118) ООН (2616) Донбасс (17307)

 Видео о предпринимателях востока Украины, поднявших бизнес с нуля, покажут в рамках фестиваля социальной рекламы

В воскресенье, 4 ноября, в Киеве состоится премьера видеоработ о предпринимателях с востока Украины в рамках мотивационной кампании "Большие истории малого бизнеса" от Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и VII Международного фестиваля социальной рекламы Molodiya Festival.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Героями видео стали предприниматели с востока, которые благодаря целеустремленности и вере в собственные силы основали и успешно развивают свой бизнес. Часть из них, не имея средств на развитие собственного дела, рискнули и подались на грантовые программы, написали бизнес-план и успешно защитили его.

Начиная с 2015 года, Программа развития ООН в Украине при поддержке международных партнеров предоставляет гранты на открытие или развитие собственного дела, преимущественно на восток страны. За это время было поддержано около 650 бизнесов и создано более 3000 рабочих мест в Донецкой, Луганской и других областях Украины.

Благодаря предоставленным грантам, два бизнеса-участники кампании смогли увеличить производство и предоставить еще больше рабочих мест. Например,владельцы  предприятия зерноочистительных технологий "Аэромех" из Луганска потеряли все оборудование из-за войны и были вынуждены переехать в город Кременная, начать все с нуля. С 2015 года предприятие выросло с 3 до 45 человек. 20% работников - выпускники школ и техникумов.

Как отмечают организаторы, авторы видеороликов - талантливые, перспективные, социально активные украинские режиссеры, которые лично посетили шесть предприятий в Донецкой и Луганской областях. Они сняли видео о трудном опыте развития собственного дела в регионе, который находится в режиме конфликта.

Цель кампании "Большие истории малого бизнеса" - вдохновить других создавать собственное дело несмотря на трудности.

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На мероприятии будут присутствовать предприниматели с Донбасса, режиссеры видеоисторий, делегаты из стран-доноров проекта (Польша и Япония) и представители Программы Развития ООН в Украине.

Напомним, в прошлом году Программа развития ООН в Украине и Molodiya Festiva провели конкурс видео в рамках проекта "Большие истории малого бизнеса". По результатам экспертного жюри, почетное первое место заняла работа о бизнесмене Романе Мищенко из Краматорска, который изготовляет оборудования для активного отдыха.

4 ноября, 16:00

Киев, БЦ "Лагода", студия Lightfield Productions, Полевая, 21 (м. Политехнический институт).

Акредитація ЗМІ: +38 095 681 45 03, Irina.yia@gmail.com.

Источник: https://censor.net.ua/n3094854
 
 
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А некоторые предприниматели, пошли еще дальше.
Они развивают бизнес на востоке Украины (на территории квазигосударства Лугандон), причем, делают это за деньги из бюджета Украины!
Поэтому, будет несправедливо если авторы фильма, не упомянут о "заслугах" этих людей.
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Сінєма про Ахметова покажіть. Тоже удачлівий бізнєсмєн с вастока. Все потірять і за чотири роки васстанавіть. Оце просто гєній прідпрінімательства. Правда пришлось часть бізнєса отдать ще одному генію бізнєса по імєні Пьйотр, але це нікому не цікаво...
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A

Ничего особенного. Угрозы петухам из навоза нет. Просто 3D-конструкторы украинской компании Ugears начали продавать в фирменных магазинах Disney. А сама компания стала первой за последние 22 года, кому Disney разрешила ставить свой бренд на упаковке
https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1058063050383810561
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А чому не вказала, що це заслуга президента? Перейшла на бік кримля??? Вскрилася консерва...
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Молодцы ребята! В нашев ремя, тем более в нашей старне вообще тяжело вести бизнес, тем более начать его с нуля. Бизнесмен только тогда ценится, если выжил после разорения. Успехов вам...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВидео о предпринимателях востока Украины, поднявших бизнес с нуля, покажут в рамках фестиваля социальной рекламы
 
 
 
 
 
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