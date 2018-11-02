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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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 Новая церковь будет называться Православная церковь в Украине, - представитель Вселенского патриархата

По мнению архиепископа Телмисского Иова, названия вроде "Украинская православная церковь" указывают на религиозный национализм.

После предоставления томоса об автокефалии новая церковь будет называться "Православная церковь в Украине". Об этом в интервью "ВВС Україна" заявил представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей архиепископ Телмисский Иов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не "Украинская православная церковь", потому что церковь едина. Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству", – подчеркнул архиепископ.

Он напомнил, что на греческом языке названия церквей так и звучат: Православная церковь в Греции, в Сербии, в Болгарии. "Славянские названия – Болгарская, Сербская или Русская православная церковь – употребляются неправильно и указывают на этнофилетизм, то есть религиозный национализм", – добавил представитель Вселенского патриархата.

Ранее 26 октября предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что официальным названием единой поместной православной церкви в Украине станет "Украинская православная церковь", вторым названием – "Киевский патриархат".

Тогда же пресс-секретарь УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) уточнил, что такое решение соответствует позиции Константинопольского патриархата относительно названий.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3094853
 
   
 Топ комментарии
 
Московская будет называться "ФСБ в Украине".
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О завоняло толерастией...К сожалению прийдется терпеть только ради того чтобы вывести паразитов орды
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Московская будет называться "ФСБ в Украине".
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"Не "Украинская православная церковь", потому что церковь едина. Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству"

Логично...
РПЦ, правда, Христу явно не принадлежит, тк у них даже "верующие РПЦ" имеются, т.е. верят они в РПЦ, а не в Христа.
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правильно подопустили эту лицемерную падлу Филю.
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вообщем готовят к тому, что автокефалию дадут Константинопольскому патриархату в Украине..меняют шило на мыло.
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Так и собирались изначально - Киевская Митрополия возвращается в Константинопольский Патриархат и после этого получает томос. Так нужно формально.
И это отнюдь не шило-на-мыло. Вселенский Патриархат и ФСБ МП - суть принципиально разные организации.
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О завоняло толерастией...К сожалению прийдется терпеть только ради того чтобы вывести паразитов орды
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В РПЦ обряд крещения будет совершаться путём приседания на бутылку. Скрепы нужно хранить, однако
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При этом в бутылку обязательно будут наливать воду бояру...которую потом следует выпить...даже младенцу...
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Тю, то нехай грецькою і і буде в Україні. а слов'янською все одно залишиться Українська. Зайва літера нічого не змінить.

Здається, церква повинна бути з народом, на не підстроювати народ під себе.
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На додачу.
А як тоді буде УПЦ МП звучати?

Православна Церква Московського патріархату в Україні, чи таки Російська в Україні? Маячня якась, вам не здається, отче?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНовая церковь будет называться Православная церковь в Украине, - представитель Вселенского патриархата
 
 
 
 
 
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