 Моряков "Норда" на территории материковой Украины удерживали российские дипломаты: они постоянно пребывали под их контролем и прессингом, - Слободян

Об этом заявил 1 ноября в эфире Радио Крым.Реалии помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сообщили им, что они как граждане Украины могут в любой день выехать в место постоянного проживания. Они в любой день могли свободно пересечь админграницу и поехать к своим семьям. Если уже говорить о насильственном удержании, то оно имело место со стороны представителей дипкорпуса России, потому что моряки постоянно пребывали под их контролем, под их прессингом", – отметил Слободян.

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По его словам, российские дипломаты сделали все, чтобы моряки "Норда" никак не взаимодействовали с представителями украинских правоохранительных органов.

Напомним, погранслужба Украины 25 марта задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

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7 апреля экипаж "Норда" пытался прорваться в РФ.

Накануне членов экипажа судна "Норд" оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Утром 19 апреля двое граждан Украины, членов команды сейнера "Норд" обманным путем выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в Харькове. В украинском пограничном ведомстве отметили, что оставшимся членам команды "Норд" в очередной раз предложили обратиться в органы Миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к месту постоянного проживания на законных основаниях.

В посольстве РФ в Украине 20 апреля подтвердили, что члены экипажа сейнера "Норд" не задержаны и продолжают пребывать на территории Украины.