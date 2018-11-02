 В день освобождения от нацистов Великого Новгорода проведут "пленных немцев"

Об этом сообщает Росбалт, информирует Цензор.НЕТ.
"На площади Победы-Софийской состоится историческая реконструкция "Ввод пленных немцев в Новгородский кремль", а на территории Новгородского кремля и Софийской набережной — инсталляции "Оккупированный и освобожденный Новгород" и "Разрушенный памятник "Тысячелетие России"", - заявил председатель новгородского комитета культуры Константин Хиврич.
Новгородская областная филармония имени Аренского готовит для зрителей театрализованную реконструкцию суда над нацистскими военными преступниками "Да судимы будете!"
Планы новгородских чиновников подверглись критике в социальных сетях. Местные общественники призывают отказаться от агрессивных инсталляций, "чтобы День 75-летия освобождения Новгорода стал днем мира".
"Остановитесь, не нужно никакой театрализации военных действий и оголтелой пропаганды с пленными немцами", - пишут новгородцы в социальных сетях.
А так это выглядело в 1944 году.
ВМВ давно окончена
-Кто там?
-Не пугайтесь! Это мы - партизаны! А немцы в вашей деревне есть?
-Какие "немцы", милок...Война то уж сорок лет, как завершилась!
-Тю, блин... А мы до сих пор поезда под откос пускаем...(старый советский анекдот. Хотя был анекдот, а стал реальность для некоторых)
переможці вялікіє
Кстати, хороший подарок Меркелихе, за то что с пуйлом лабзается...
Но даже с учетом этого, форма у пленных немцев, смотрится не хуже чем у советских солдат.