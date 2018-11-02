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 В день освобождения от нацистов Великого Новгорода проведут "пленных немцев"

Бурную реакцию соцсетей вызвали планы новгородских чиновников провести реконструкцию событий Великой Отечественной войны. По российскому городу 20 января 2019 года проведут "пленных немцев". Это будет реконструкцией военных событий. Планы озвучила пресс-служба Минкульта.

Об этом сообщает Росбалт, информирует Цензор.НЕТ.

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"На площади Победы-Софийской состоится историческая реконструкция "Ввод пленных немцев в Новгородский кремль", а на территории Новгородского кремля и Софийской набережной — инсталляции "Оккупированный и освобожденный Новгород" и "Разрушенный памятник "Тысячелетие России"", - заявил председатель новгородского комитета культуры Константин Хиврич.

Новгородская областная филармония имени Аренского готовит для зрителей театрализованную реконструкцию суда над нацистскими военными преступниками "Да судимы будете!"

Планы новгородских чиновников подверглись критике в социальных сетях. Местные общественники призывают отказаться от агрессивных инсталляций, "чтобы День 75-летия освобождения Новгорода стал днем мира".

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"Остановитесь, не нужно никакой театрализации военных действий и оголтелой пропаганды с пленными немцами", - пишут новгородцы в социальных сетях.

А так это выглядело в 1944 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3094850
 
 
 Топ комментарии
 
расскажите им кто нибудь
ВМВ давно окончена
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кацапи ніяк у войнушку не награються
переможці вялікіє
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Можно и Москву спалить.... Исторический ремикс)
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расскажите им кто нибудь
ВМВ давно окончена
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Со дна я выловил живого партизана. Не знал он, бедный, что закончилась война.
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Ночь. Глухая деревня. Стук в окно избы. Бабка просыпается и спрашивает:
-Кто там?
-Не пугайтесь! Это мы - партизаны! А немцы в вашей деревне есть?
-Какие "немцы", милок...Война то уж сорок лет, как завершилась!
-Тю, блин... А мы до сих пор поезда под откос пускаем...(старый советский анекдот. Хотя был анекдот, а стал реальность для некоторых)
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так русня не поверит, они и сейчас за сралена и большевичков топят.
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Начальство приедет на "мерседесах".
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А франзузов в честь Бородинской битвы когда поведут. Можно было еще монголо-татар в честь Куликовской битвы
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Можно и Москву спалить.... Исторический ремикс)
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Для московитів ця війна ніколи не закінчувалась.
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кацапи ніяк у войнушку не награються
переможці вялікіє
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Это из серии "можем повторить", "на Берлин", "за немками" и т.д.
Кстати, хороший подарок Меркелихе, за то что с пуйлом лабзается...
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Пусть реконструируют, как мокшане 7 раз разоряли В.Новгород и истребляли жителей перед окончательной его оккупацией.
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А потом всенепременнейше расстрелять фашистских фашистов.
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Скорее всего, конвоиров одели в новую форму.
Но даже с учетом этого, форма у пленных немцев, смотрится не хуже чем у советских солдат.

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На фоне немецкой формы,у кацапов просто ошметья. Хотя пленные те,а не наоборот. Лица баб смотрящих,монголоидные и дегенеративного вида. Баба с камерой - явно жена комуняцкого функционера. Таких камер в руках никто даже не держал ,вплоть до перестройки и развала ссср))
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всех в деревянный Рейхстаг! и сжечь нах!)))
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А куди їх "проведуть"? Туди куди я й подумав? І як довго для "німців" триватиме ця "реконструкція"?
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В день освобождения от нацистов Великого Новгорода проведут "пленных немцев". Совсем чинуши в сРаше йопанулися. Пусть ещё камсамолку Меркель пригласят для массовки, может до неё тогда таки дойдёт и про пуйло , который ей врёт в глаза :В день освобождения от нацистов Великого Новгорода проведут "пленных немцев" - Цензор.НЕТ 4756и про северный вонючий поток 2 и про то, что у Орды дна не бывает, никто и никогда снизу не постучит.
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Это очень по русски, начальство на немецких авто приедут смотреть реконструкцию парада пленных немцев.
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Не Новгород..а Челябинск...но сути это не меняет...в паРаше везде так...
В день освобождения от нацистов Великого Новгорода проведут "пленных немцев" - Цензор.НЕТ 7518
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Внутри мкада не так да..?? А замкадье все такое....
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Все...потому что в паРаше живет скот....
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Я прикалываясь,спрашивал немцев - празднуют ли они 9 мая ? )) Говорят,что нет )) 9 мая - у них День Матери.
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Когда спрашивал,то говорил про савецкую победу над фашистами. Причем здесь матери ?
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умом хйулососию не понять. весь цивилизованный мир только пальцем у виска покрутит.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ день освобождения от нацистов Великого Новгорода проведут "пленных немцев"
 
 
 
 
 
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