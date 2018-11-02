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Все про:G20 (109) Аргентина (59) Путин (24339) саммит (705) Трамп (2085)

 Кремль надеется на "продолжительную и обстоятельную" встречу Трампа и Путина в рамках саммита G20 в Аргентине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести продолжительную встречу на полях саммита G20 в Аргентине.

Об этом сообщает ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

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"На "двадцатке" - продолжительная и обстоятельная, а в Париже - короткая", - сказал он.

При этом Ушаков отметил, что встреча на G20 пока находится в стадии согласования.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

Напомним, Путин предложил организовать встречу с Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже, 11 ноября.

В свою очередь советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в 2019 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3094848
 
 
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Не волнуйтесь, путинцы, Трамп вас отпердолит "продолжительно и обстоятельно".
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ясно.
в Аргентине с предварительными ласками,
а в Париже перетерлись по быстряку и по щелям.
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Могут "продолжительно и обстоятельно" поговорить пока будут танцевать танго)
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Совет бригаде личных врачей товарисча Ху..а, и конкретно его практологу - вазилин захватите с собой. И побольше, побольше.
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дурні думкою богатіють Кремль сподівається на "тривалу і ґрунтовну" зустріч Трампа і Путіна в рамках саміту G20 в Аргентині - Цензор.НЕТ 9310 Трамп вже ж сказав що його президенство це найгірше що сталось з фєдєрастичною імперією зла
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Любая девочка надеется на чистую любовь и долгий секс. Не беспокойся милая Вовочка, тебя трахнут быстро и жёстко 👿
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О чем может говорить президент самого развитого, демократического, свободного государства с дикарем последней империи, который постоянно норовит на кого-то напасть. У них совершенно разные жизненные ценности. В США считается трагедией, если погиб один солдат. Его хоронят с почестями. Совсем другое отношение к погибшим в России. Человеческая жизнь здесь вообще ничего не стоит. Погибших хоронят тайно, без знаков отличия, без всяких там почестей, главное, чтобы быстро закопать и забыть.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКремль надеется на "продолжительную и обстоятельную" встречу Трампа и Путина в рамках саммита G20 в Аргентине
 
 
 
 
 
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