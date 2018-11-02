 Школьница выпала из маршрутки в Ирпене на полном ходу: девочку госпитализировали с травмой головы

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

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По данным правоохранителей, 15-летний ребенок выпал из маршрутки, которая ехала на улице Садовой. На перекрестке водитель забитой людьми маршрутки сделал крутой поворот налево, в это время внезапно открылась дверь автобуса, в результате чего девочка выпала на дорогу и получила телесные повреждения.

Случайные свидетели вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь, девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Открыто уголовное производство по ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.