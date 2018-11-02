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 Школьница выпала из маршрутки в Ирпене на полном ходу: девочку госпитализировали с травмой головы

В Ирпене несовершеннолетняя девочка выпала из маршрутки во время движения. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

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По данным правоохранителей, 15-летний ребенок выпал из маршрутки, которая ехала на улице Садовой. На перекрестке водитель забитой людьми маршрутки сделал крутой поворот налево, в это время внезапно открылась дверь автобуса, в результате чего девочка выпала на дорогу и получила телесные повреждения.

Случайные свидетели вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь, девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Открыто уголовное производство по ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3094841
 
 
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Доскалили зубы по поводу Богданов, диабетные? Опять Ирпень. Слова материальны. Помните об этом
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Водитель маршрутки в Ирпене проехал на красный сигнал светофора, едва не сбив пешехода на "зебре".

один и тот же водила
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Может маршрутка была заполнена чего нельзя допускать.
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Когда народ в маршрутках висит на последней ступеньке, это не удивительно...
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это уже давно не маршрутки, а гробы на колесах !!
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В Ірпіні давно пора прокласти кілька тролейбусних маршрутів. Причому там прекрасно вписуються кругові маршрути з обох сторін залізниці. Не роблять. Мабуть вигідніше стригти маршрутників. Будинків купу набудували, вулиці заасфальтували, набережну оформили, а єдиний міський транспорт - маршрутки. Мафії так вигідно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШкольница выпала из маршрутки в Ирпене на полном ходу: девочку госпитализировали с травмой головы
 
 
 
 
 
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