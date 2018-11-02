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Все про:Билозир (29) Кабмин (10710) назначение (1366)

 Сын Билозир Андрей назначен и.о. Гендиректора "Украгролизинга"

Андрей Билозир назначен и.о. директора "Украгролизинга".

Кабинет министров 31 октября назначил исполняющим обязанности генерального директора Национальной акционерной компании "Украгролизинг" Андрея Билозира, сына депутата Верховной Рады от БПП Оксаны Билозир и композитора Игоря Билозира. Об этом говорится на сайте Кабмина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Правительство назначило Билозира до назначения гендиректора в установленном порядке.

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При этом было признано утратившим силу распоряжение о назначении Процюка на должность гендиректора от 22 июля 2015 года.

Согласно декларации за 2017 год, Билозир является бенефициарным собственником компании-поставщика запчастей к импортной сельскохозяйственной технике "Артагро", рекламной компании "Овербренд" и предприятия по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудованию "ЖЛК Будпласт". Также владеет имущественным авторским правом на музыку его отца - композитора, народного артиста Украины Игоря Билозира.

"Украгролизинг" занимается предоставлением в финансовый лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования для сельского хозяйства. В состав НАК входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции. Компания входит в приватизационный список.

Оксана Билозир - кума президента Петра Порошенко, она крестила дочерей нынешнего главы государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3094840
 
 
 Топ комментарии
 
Кто бы сомневался, что дело исключительно в таланте. Сын Билозир Андрей назначен и.о. Гендиректора "Украгролизинга" - Цензор.НЕТ 5330 Кумовство мы побороли ещё в 2014.
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***
наши депутаты успешно борются с бедностью…
у них, уже практически, не осталось бедных родственников!
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Как в АТО, так сынков всей этой "элиты" даже в военкомат не загонишь, а как на какой-нибудь поток, так просто вундеркинд.....
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петроалексеич - расскажите нам про папаередников 2008-го года..?
дуже хочется аж чешется вас послушать...
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Интеллект так и прёт... Вся морда от интеллекта светится...
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Ну не всё же Порошенкам отдавать. Должна же быть справедливость - есть ещё Луценки, Билозиры и Матиосы 👹
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Кто бы сомневался, что дело исключительно в таланте. Кумовство мы побороли ещё в 2014.
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Белозир попала в санкционные списки, теперь всё переведут на сына
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Во прёт людям. Если бы я не жил в Украине, а просто читал новости, я бы сказал, что в стране процветает замаскированный кастовый фашизм.
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***
наши депутаты успешно борются с бедностью…
у них, уже практически, не осталось бедных родственников!
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Как в АТО, так сынков всей этой "элиты" даже в военкомат не загонишь, а как на какой-нибудь поток, так просто вундеркинд.....
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"Меркель похвалила Украину за реформы и призвала бороться с коррупцией"

https://censor.net.ua/news/3094659/merkel_pohvalila_ukrainu_za_reformy_i_prizvala_borotsya_s_korruptsieyi
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ну, правильно, она ж в списке нужно её "поддержать". морально
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Президент с кумой рулят! Я всегда поражаюсь тому, что у власть имущих сплошь и рядом талантливые родственники (есть такая природная аномалия). Но почему они не проявляют таланты после ухода чиновников с гос. службы... никому не известно.
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Это ПОБЕДА!!!.144 или сколько там(уже сбился со счета) рехформы в действии.Одна из них "посади трех друзей" даже перевыполнена.Посадил 333,только на денежные потоки.А кто проворовался(как Гонтарева), отправлен на заслуженнный отдых за границу.
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Нет чтобы направить своего сына командиром взвода в армию.Вон ряха какая.
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яка несподіванка. Блат часів совдєпії розквітає серед українських можновладців. Хто б знав.
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ВОТ ОНО КОРРУПЦИОННОЕ НУТРО !!! ЕЩЁ ЦАРЯ ПОСТАВЬТЕ ИДИОТЫ СТАРЫЕ !!!
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Шоб не напал, Виктора Хвёдоровича скоро вернут.
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Яке ж примітивне совко-мурло ця "оксана_білозір". Гірша за якусь кацапню. Тьху!
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...Посади трьох друзів. Або їх дітей. На хлібні посади... (Лі Кван Ю)
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Це з секретного додатка до відомої праці відомого політика. Опублікована книга була розрахована на масового читача. А неопублікована -- для обраних. В цій частині Лі Кван Ю в найцинічніший спосіб пояснив своїм друзям, що опублікована книга -- то для посполитих. І він там просто бреше для дурних виборців.
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йоо, риги повстали, вітаю засновника партії, пєтю)...
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На фотке криминальный авторитет Анисим
Сина Білозір Андрія призначено в.о. гендиректора "Украгролізингу" - Цензор.НЕТ 7358
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Это как раз не показатель, мало ли кто мог оказаться рядом за столом, а вот то, что к корыту своих выбл...в тащат - это диагноз т.н. "илите" государства, надеюсь, что и приговор.
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Ну, кумцы расстарались! Кто бы сомневался. Семи пядей во лбу... Щенок.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСын Билозир Андрей назначен и.о. Гендиректора "Украгролизинга"
 
 
 
 
 
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