 Сын Билозир Андрей назначен и.о. Гендиректора "Украгролизинга"

Кабинет министров 31 октября назначил исполняющим обязанности генерального директора Национальной акционерной компании "Украгролизинг" Андрея Билозира, сына депутата Верховной Рады от БПП Оксаны Билозир и композитора Игоря Билозира. Об этом говорится на сайте Кабмина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Правительство назначило Билозира до назначения гендиректора в установленном порядке.

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При этом было признано утратившим силу распоряжение о назначении Процюка на должность гендиректора от 22 июля 2015 года.

Согласно декларации за 2017 год, Билозир является бенефициарным собственником компании-поставщика запчастей к импортной сельскохозяйственной технике "Артагро", рекламной компании "Овербренд" и предприятия по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудованию "ЖЛК Будпласт". Также владеет имущественным авторским правом на музыку его отца - композитора, народного артиста Украины Игоря Билозира.

"Украгролизинг" занимается предоставлением в финансовый лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования для сельского хозяйства. В состав НАК входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции. Компания входит в приватизационный список.

Оксана Билозир - кума президента Петра Порошенко, она крестила дочерей нынешнего главы государства.