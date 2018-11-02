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Все про:Facebook (240) утечка (20) Золотухин (4)

 Украина отправила в Facebook запрос о масштабной утечке данных украинских пользователей

От утечки пострадали 50 000 пользователей из Украины

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин направил в офис Facebook запрос относительно информации об утечке личных данных аккаунтов, который затронул, в частности, десятки тысяч украинских пользователей. Об этом сам Золотухин написал в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я знаю о проблеме. Работаю над проверкой. Запрос на офис ФБ отправил", – отметил Золотухин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Facebook удалил десятки российских аккаунтов за слежку за пользователями

Ранее сообщалось, что в сеть утекла информация 257 тысяч аккаунтов Facebook, у 81 тысяч из них доступны даже личные сообщения. По данным журналистов, наиболее активно в массиве данных представлена Украина: 47 тысяч пользователей. 12 тысяч аккаунтов принадлежат гражданам РФ.

Всего на сайте хакеров было доступно почти 200 разделов по странам, в выборке есть аккаунты стран СНГ, а также Великобритании, США и Бразилии.

Хакеры, которые обнародовали данные, утверждают, что владеют данными 120 млн пользователей, и готовы продать весь массив информации любому желающему за 12 млн долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3094836
 
   
 Топ комментарии
 
нефиг этой всемирной помойке свои данные доверять
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С этой пейсорылой книгой что то не так.. только не давно был скандальчик про то что пейсконига продавала данные пользователей, главный цукерпейсик даже вынужден был публично извиняца..и вот опять.. Ребят не доверяйте этой пейсорылокнижке ...Это ФСБешная помойка не намного меньше Вконтактика..
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нефиг этой всемирной помойке свои данные доверять
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Хотелось бы почитать текст запроса.
"Верните нам данные о пользователях с Украины, мы тоже хотим посмотреть", или что они там написали.Україна надіслала у Facebook запит про масштабний витік даних українських користувачів - Цензор.НЕТ 8653
Вроди кто то кого то туда писать заставлял или фотки выкладывать.
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С этой пейсорылой книгой что то не так.. только не давно был скандальчик про то что пейсконига продавала данные пользователей, главный цукерпейсик даже вынужден был публично извиняца..и вот опять.. Ребят не доверяйте этой пейсорылокнижке ...Это ФСБешная помойка не намного меньше Вконтактика..
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После того, как я отписался на странице Ведмедева поставив "диз" в рейтинг страницы Фейсбук меня заблокировал. Пошли вон. Я и так туда за пять лет раз зашел ради того, о чем написал выше. Неинтересная помойка со скучным дизайном и неудобным интерфейсом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина отправила в Facebook запрос о масштабной утечке данных украинских пользователей
 
 
 
 
 
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