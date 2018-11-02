 Украина отправила в Facebook запрос о масштабной утечке данных украинских пользователей

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин направил в офис Facebook запрос относительно информации об утечке личных данных аккаунтов, который затронул, в частности, десятки тысяч украинских пользователей. Об этом сам Золотухин написал в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я знаю о проблеме. Работаю над проверкой. Запрос на офис ФБ отправил", – отметил Золотухин.

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Ранее сообщалось, что в сеть утекла информация 257 тысяч аккаунтов Facebook, у 81 тысяч из них доступны даже личные сообщения. По данным журналистов, наиболее активно в массиве данных представлена Украина: 47 тысяч пользователей. 12 тысяч аккаунтов принадлежат гражданам РФ.

Всего на сайте хакеров было доступно почти 200 разделов по странам, в выборке есть аккаунты стран СНГ, а также Великобритании, США и Бразилии.

Хакеры, которые обнародовали данные, утверждают, что владеют данными 120 млн пользователей, и готовы продать весь массив информации любому желающему за 12 млн долларов.