EN|RU|UK
Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Происшествия
  961  29
Все про:ГПУ (8912) Луценко (7194) нападение (1628) активист (489)

 Ноль заказчиков в секторе раскрытия дел нападения на активистов, - Луценко

За год произошло более 50 нападений на активистов, исполнители установлены в 1/3 случаев, заказчиков не нашли вообще.

В более чем полусотне дел о нападении на общественных активистов правоохранительные органы не установили ни одного заказчика. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил генпрокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу.нет".

Он отметил, что количество нападений на активистов и общественных деятелей перевалило за полсотни.

По его мнению, таких случаев намного больше.

"Из этих нападений мы раскрыли вместе с коллегами из других правоохранительных органов только треть – по исполнителям. И пока что не вижу ни одного заказчика. Как бы мы ни объясняли сложность поиска заказчика, это негатив. Ноль заказчиков в секторе (раскрытия дел, – ред.) нападения на активистов", – заявил Луценко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нападение на активиста Михайлика было организовано, "чтобы раскачать ситуацию в регионе", - глава полиции Одесчины Головин

Генпрокурор считает, что причиной нападений на активистов является то, что в своем большинстве они являются элементом противостояния разных финансовых группировок, иногда с признаками криминала.

"Это также правда. Потому что есть активисты, назовем мягко, прагматики, а есть активисты-идеалисты, которые без денег и каких-либо связей делают важную общественную работу", – сказал Луценко.

В качестве примера генпрокурор привел ситуацию с незаконным строительством.

"Большинство общественных активистов выступают против тех или иных застроек. Некоторые – идеалисты – за сохранение зеленых насаждений, другие – в основном, на стороне одного из застройщиков или воюющего конкурента... Проанализируйте законность выдачи всех разрешений на строительство за последний год. И если вы поставите там "законное решение" – вы увидите, что так называемых активистов станет на порядок меньше. Хотя они не исчезнут до тех пор, пока там крутятся бешеные неучтенные средства", – добавил Луценко.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко поддержал участников акции "Молчание убивает": он тоже озабочен нападениями на активистов, - пресс-служба

Напомним, 22 сентября 2018 года в Одессе стреляли в местного активиста Олега Михайлика. Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство. Для расследования создана усиленная следственно-оперативная группа, подключилось СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3094830
 
 
 Топ комментарии
 
За год произошло более 50 нападений на активистов, исполнители установлены в 1/3 случаев, заказчиков не нашли вообще

Может англичан пригласить? Те, как-то, всех находят и устанавливают..
 показать весь комментарий
 
А Луценко видит только те дела ,где есть перспектива подоить.
 показать весь комментарий
 
***
после третьей рюмки коньяку начинается пустая болтовня,
после четвертой - пьяный бред, а вот после пятой - утечка информации.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За год произошло более 50 нападений на активистов, исполнители установлены в 1/3 случаев, заказчиков не нашли вообще

Может англичан пригласить? Те, как-то, всех находят и устанавливают..
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас кто нибудь из подтянувшихся соевых выкашляет традиционный аргумент засрашья - все англичанка гадит Ноль заказчиков в секторе раскрытия дел нападения на активистов, - Луценко - Цензор.НЕТ 7162
 показать весь комментарий
 
 
Крокодил не ловиться....видно у понеділок тебе мама ( Юра) народила..а. можливо та жінка "знаменна" не здатна налаштувати твою "вудку".
 показать весь комментарий
 
 
Слухай , Віталієвич, а може той раз , ну та фраза про винос, стосувалась чоловіка той жінки ?
 показать весь комментарий
 
Он уже поделил активистов на прагматиков и идеалистов. А сам то кто: - прагматичный вор или идеальный алкаш?
 показать весь комментарий
 
А Луценко видит только те дела ,где есть перспектива подоить.
 показать весь комментарий
 
 
И если вы поставите там "законное решение"...(
Югик, ставят на стол бутылку... ну, а твои кавычки в термине "законное решение" хорошо показывают ситуацию с законностью в Украине...)))
 показать весь комментарий
 
 
Тебе до сих пор не понятно, что мерилом законности в Украине давно стало количеcтво бабок? Завязывай бухать йуга....
 показать весь комментарий
 
 
***
после третьей рюмки коньяку начинается пустая болтовня,
после четвертой - пьяный бред, а вот после пятой - утечка информации.
 показать весь комментарий
 
 
И рыбки в аквариумах вперемежку с жучками Нуль замовників у секторі розкриття справ нападу на активістів, - Луценко - Цензор.НЕТ 6605
 показать весь комментарий
 
 
ну а що дивного?!)))от Пукач прямо назвав замовників...а їх всерівно не знайшли)))
 показать весь комментарий
 
 
Гепу с трухой рассматривать не кошерно?
 показать весь комментарий
 
 
Ноль заказчиков в секторе раскрытия дел нападения на активистов?
---------------------------
Луценко о Тумгоеве: Это не прецедент, мы экстрадируем в Россию 100 человек в год
План выдачи добровольцев, воевавших на стороне Украини против ху#ла, выполнен
рошеновскими колаборантами на 100%.
 показать весь комментарий
 
 
"Ноль заказчиков в секторе раскрытия дел нападения на активистов, - Луценко" - естественно, ты же барыга, по их крышуешь, а заказчик - это твой хозяин, шоколадный Пахан, а твоя задача, шоумен, прикидываться шлангом.
 показать весь комментарий
 
 
югга,я тебе больше скажу:
0 заказчиков по делу Гонгадзе.
0 заказчиков по делам Майдана.
0 заказчиков по измене "силовиков" в Крымской,Донецкой и Луганской области.
0 заказчиков по уничтожению складов арт.боеприпасов.
0 заказчиков по торговле с Крымом и ОРДЛО (+ контрабанда).
0 заказчиков по многочисленным фактам финансирования временно-оккупированных территорий, в виде поставки электроэнергии,воды,газа.
 показать весь комментарий
 
Офигеть!Це як мастер к токарю подходит в конце смены та питаэ:Ну,що Юга сколько деталей зробив?
-Ноль.А когда зарплата с премией? Нуль замовників у секторі розкриття справ нападу на активістів, - Луценко - Цензор.НЕТ 3852
 показать весь комментарий
 
Нет Юра отвечает. А ты мне чертеж принес? А технологическую карту? А инструмент? Нет! Так какого хрена ты сколько я сделал спрашиваеш!?
 показать весь комментарий
 
Можно ще так:Юра достаёт ствол,ставит мастера за станок,достаёт алюминевую кружку плескает в неё бурячихи, та питаэ:Сколько тебе треба деталей?Мастер такой:Пять.Ну ось и роби,а пока схожу за зарплатой твоей Нуль замовників у секторі розкриття справ нападу на активістів, - Луценко - Цензор.НЕТ 9087
 показать весь комментарий
 
У тебя случаем справки о умственной неполноценности нет? Объясняю для альтернативно мыслящих. Для раскрытия преступления нужны 3 фактора. 1. Законы 2. Кадры . № Технические средства. Ни одного фактора сейчас в Украине нет. Ты хоть Шерлоха Хомса постав прокурором раскрытий не будет!
 показать весь комментарий
 
Ты ты шо?!Раньше были,а сегодня нет!Напомни мне бюджет на этот год и следующий и зарплаты в ГПУ.Мозгов там нет Нуль замовників у секторі розкриття справ нападу на активістів, - Луценко - Цензор.НЕТ 3761
 показать весь комментарий
 
Раньше это когда? Мозгов да ты прав там нет! Но сколько не плати футбольной команде состоящей из лиц с ДЦП но у Барселоны они не выграют! Умные выпускники юров в прукуратуру не идут.Им не нужен этот геморой!
 показать весь комментарий
 
Не Реал но вот скажи как можно заставить или заинтересовать человека который сделал заказное нападение выдать заказчика? Ему легче прикинутся шлангом и сказать что совершил нападение на почве личной неприязни. Отсидеть свою 5 с гревом с воли и выйти на свободу!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНоль заказчиков в секторе раскрытия дел нападения на активистов, - Луценко
 
 
 
 
 
 вверх