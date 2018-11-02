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 Конкурс в IP-суд: опубликованы общие результаты экзамена

1 ноября 2018 Высшей квалификационной комиссией судей Украины утверждены рейтинговые результаты сданного кандидатами 3 октября 2018 г. экзамена во время квалификационного оценивания в рамках конкурса на занятие 21 вакантной должности судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

С общими результатами первого этапа квалификационного оценивания "Экзамен" можно ознакомиться по этой ссылке.

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Отмечается, что информация о процедуре проведения второго этапа квалификационного оценивания "Исследование досье и проведения собеседования" будет размещена на официальном сайте Комиссии дополнительно. 

Источник: https://censor.net.ua/n3094826
 
 
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А что комментировать, собственно? Все уже в курсе про рехформу судову и "честные" конкурсы.
Даже соевых нема. про пэрэмогу рассказать Конкурс до IP-суду: опубліковано загальні результати іспиту - Цензор.НЕТ 6115
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКонкурс в IP-суд: опубликованы общие результаты экзамена
 
 
 
 
 
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