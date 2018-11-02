 Конкурс в IP-суд: опубликованы общие результаты экзамена

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.
С общими результатами первого этапа квалификационного оценивания "Экзамен" можно ознакомиться по этой ссылке.
Отмечается, что информация о процедуре проведения второго этапа квалификационного оценивания "Исследование досье и проведения собеседования" будет размещена на официальном сайте Комиссии дополнительно.
А что комментировать, собственно? Все уже в курсе про рехформу судову и "честные" конкурсы.
Даже соевых нема. про пэрэмогу рассказать