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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, За рубежом
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 Решение России ввести финансовые меры в отношении украинских лиц и компаний является необоснованным, - ЕС о санкциях РФ

В Евросоюзе раскритиковали введение Россией санкций в отношении физических лиц и некоторых компаний Украины.

Об этом заявил в пятницу представитель Евросоюза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение российского правительства ввести финансовые меры в отношении украинских лиц и компаний является необоснованным. Необходимо избегать шагов, которые направлены на обострение ситуации и подрывают поиск решения для восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнули в ЕС.

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Вчера, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений". При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3094823
 
 
 Топ комментарии
 
Все знают, что в засрашье живут одни дебилы. Для чего тогда искать логику там, где ее не может быть по определению?
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шума столько потому что вдруг ни с того ни с сего страна, которая считает себя серьезным игроком в мире и даже супердержавой, вводит санкции за "недружественное отношение к россии". Это разве нормальное обоснование?
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*вибачте за росію з великою(((початок речення - автоматично написав(((
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Хроника вставания с колен

Живущие в Лондоне дети олигарха Леонида Федуна получили в подарок от отца акции нефтяной компании «Лукойл» на $1,2 млрд (или ≈ 78 млрд рублей).

Напомню: Федун освобожден от уплаты налогов в России, т.к. «пострадал» от санкций США. Ему ведь ещё детям в Лондоне надо помогать!

Кстати: Партнёр Леонида Федуна по «Лукойлу», Вагит Алекперов, ещё более щедрый папа. Своему сыну Юсуфу, по подсчетам СМИ, он оставит в наследство пакет нефтяной компании на сумму примерно $9 млрд. Правда, этот пакет нельзя будет дробить в течение нескольких лет после вступления в наследство.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил благодарность атаману Московского окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Андрею Шустрову.

В соответствии с распоряжением мэра, благодарность Шустрову объявлена «за вклад в развитие российского казачества, военно-патриотическое воспитание молодежи и активное участие в проведении социально значимых массовых мероприятий в Москве».

Полковник ФСБ Шустров принимал участие в боевых действиях в Афганистане и спецоперациях «Вымпела» (спецназ ГКБ и ФСБ России). А 5 мая он нападал на протестующих на акции «Он нам не царь».

В тот день участников митинга атаковали провокаторы, часть из которых была одета в казачью одежду. Они нападали на мирно стоящих людей, избивали их нагайками, после чего прятались за спинами полицейских. Некоторые ряженые казаки относились к организации «Центральное казачье войско»

И КОРОТКО О ПОГОДЕ

В понедельник в Осло, Стокгольме и Копенгагене - 17 градусов тепла, в Брюсселе и Лондоне - 18, в Париже, Дублине и Праге - 19, в Антверпене - 20, в Женеве - 21, в Бонне и Мадриде - 22, в Риме - 23, в Афинах - 24, в Стамбуле - 25, в деревне Гадюкино - дожди.

Во вторник в Европе сохранится солнечная погода, на Средиземноморье - виндсерфинг, в Швейцарских Альпах - фристайл, в деревне Гадюкино - дожди.

В среду ещё лучше будет в Каннах, Гренобле и Люксембурге, совсем хорошо в Венеции, деревню Гадюкино - смоет.

Московское время - 22 часа 5 минут. На "Маяке" - лёгкая музыка.

https://politota.d3.ru/khronika-vstavaniia-s-kolen-1683698/
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Все знают, что в засрашье живут одни дебилы. Для чего тогда искать логику там, где ее не может быть по определению?
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Столько шума из-за санкций рашки против Украины, значит торговля идет полным ходом с оккупантами
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шума столько потому что вдруг ни с того ни с сего страна, которая считает себя серьезным игроком в мире и даже супердержавой, вводит санкции за "недружественное отношение к россии". Это разве нормальное обоснование?
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они по пьяни ввели и опубликовали просто
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Судя по количеству ошибок - таки да Рішення Росії запровадити фінансові заходи щодо українських осіб і компаній є необґрунтованим, - ЄС про санкції РФ - Цензор.НЕТ 8945 Рішення Росії запровадити фінансові заходи щодо українських осіб і компаній є необґрунтованим, - ЄС про санкції РФ - Цензор.НЕТ 8945
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якась гібридна логіка...відкинувши назви країн - "агресор" ввів санкції проти "жертви"...це все якраз дуже обгрунтовано, оскільки агресор хоче перемоги й застосовує всі наявні механізми...
заява, на мою скромно думку, мала б звучати

Росія ввівши санкції вчерговий раз підтвердила що вона агресор, підтриває міжнародний порядок і т.д й ми підтримає Україну ....(ну якось так)...
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*вибачте за росію з великою(((початок речення - автоматично написав(((
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Просто лишняя хромосома толкает кацапов на всякие поступки, которые не поддаются обьяснению
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как раз все понятно, эти тупые обезьяны копируют форму, не задумываясь над содержанием, если сильные ЕС и США ввели санкции, при этом не трогая хуйло, то им тоже надо ввести их, не трогая Порошенко, и тем стать сильнее, логично же
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Против президентов санкции не вводятся.
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расскажи это Саддаму Хусейну, Каддафи и прочим деятелям, заодно полистай OFAC списки
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Против кого ввели то ? Против тех кто с мокшами торгует и сотрудничает ?
Против тех пидормотов кому война - шо мать родна ?
Поддерживаю.
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та забудьте!
некоторые уже гордятся этим и пиарятся на этом...
а другие... "обделенные вниманием"... по ходу приплатят, чтобы и их "внесли"
а то не солидно и не патриотично выглядят на фоне санкционных бедолаг
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США и ЕС нужно подддержать санкции, направленные против колаборантов, имеющих денежные счета, имущество и бизнес в стране агрессора
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение России ввести финансовые меры в отношении украинских лиц и компаний является необоснованным, - ЕС о санкциях РФ
 
 
 
 
 
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