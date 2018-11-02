 Решение России ввести финансовые меры в отношении украинских лиц и компаний является необоснованным, - ЕС о санкциях РФ

Об этом заявил в пятницу представитель Евросоюза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Решение российского правительства ввести финансовые меры в отношении украинских лиц и компаний является необоснованным. Необходимо избегать шагов, которые направлены на обострение ситуации и подрывают поиск решения для восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнули в ЕС.
Вчера, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений". При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.
Живущие в Лондоне дети олигарха Леонида Федуна получили в подарок от отца акции нефтяной компании «Лукойл» на $1,2 млрд (или ≈ 78 млрд рублей).
Напомню: Федун освобожден от уплаты налогов в России, т.к. «пострадал» от санкций США. Ему ведь ещё детям в Лондоне надо помогать!
Кстати: Партнёр Леонида Федуна по «Лукойлу», Вагит Алекперов, ещё более щедрый папа. Своему сыну Юсуфу, по подсчетам СМИ, он оставит в наследство пакет нефтяной компании на сумму примерно $9 млрд. Правда, этот пакет нельзя будет дробить в течение нескольких лет после вступления в наследство.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил благодарность атаману Московского окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Андрею Шустрову.
В соответствии с распоряжением мэра, благодарность Шустрову объявлена «за вклад в развитие российского казачества, военно-патриотическое воспитание молодежи и активное участие в проведении социально значимых массовых мероприятий в Москве».
Полковник ФСБ Шустров принимал участие в боевых действиях в Афганистане и спецоперациях «Вымпела» (спецназ ГКБ и ФСБ России). А 5 мая он нападал на протестующих на акции «Он нам не царь».
В тот день участников митинга атаковали провокаторы, часть из которых была одета в казачью одежду. Они нападали на мирно стоящих людей, избивали их нагайками, после чего прятались за спинами полицейских. Некоторые ряженые казаки относились к организации «Центральное казачье войско»
И КОРОТКО О ПОГОДЕ
В понедельник в Осло, Стокгольме и Копенгагене - 17 градусов тепла, в Брюсселе и Лондоне - 18, в Париже, Дублине и Праге - 19, в Антверпене - 20, в Женеве - 21, в Бонне и Мадриде - 22, в Риме - 23, в Афинах - 24, в Стамбуле - 25, в деревне Гадюкино - дожди.
Во вторник в Европе сохранится солнечная погода, на Средиземноморье - виндсерфинг, в Швейцарских Альпах - фристайл, в деревне Гадюкино - дожди.
В среду ещё лучше будет в Каннах, Гренобле и Люксембурге, совсем хорошо в Венеции, деревню Гадюкино - смоет.
Московское время - 22 часа 5 минут. На "Маяке" - лёгкая музыка.
https://politota.d3.ru/khronika-vstavaniia-s-kolen-1683698/
заява, на мою скромно думку, мала б звучати
Росія ввівши санкції вчерговий раз підтвердила що вона агресор, підтриває міжнародний порядок і т.д й ми підтримає Україну ....(ну якось так)...
Против тех пидормотов кому война - шо мать родна ?
Поддерживаю.
некоторые уже гордятся этим и пиарятся на этом...
а другие... "обделенные вниманием"... по ходу приплатят, чтобы и их "внесли"
а то не солидно и не патриотично выглядят на фоне санкционных бедолаг