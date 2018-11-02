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Все про:адвокат (1050) вымогательство (249) Киев (16709)

 У столичного адвоката вымогали $30 000 за "плохую защиту". ФОТО

Вымогатели – уроженцы Армении, их задержала полиция.

Правоохранители задержали в Киеве двух уроженцев Армении, которые вымогали у адвоката $30 тыс. Им объявлено подозрение, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Ранее адвокат защищал интересы одного из злоумышленников. Тогда за совершение разбойного нападения мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы, но через 6 лет он освободился условно-досрочно.

"50-летний злоумышленник решил вернуть свои средства за якобы неудовлетворительную работу своего защитника. Вместе с сообщником мужчина начал требовать у адвоката уплатить 30 тыс. долларов США материальной компенсации, а в случае отказа угрожал применить насилие к нему и его родственникам, а также обнародовать компрометирующую информацию, касающуюся его профессиональной деятельности", – говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция задержала участников ОПГ, которые выманили 2,7 млн грн у потерпевших за "освобождение от ареста" их родственника. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители задержали вымогателей в одном из столичных ресторанов при получении указанной суммы.

У столичного адвоката вымогали $30 000 за плохую защиту 01
У столичного адвоката вымогали $30 000 за плохую защиту 02

Злоумышленникам инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (покушение на вымогательство).

Вымогателям сообщили о подозрении. Вскоре суд решит вопрос об избрании им меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3094822
 
   
 Топ комментарии
 
4 года УДО приплюсуют к новому сроку, и поедет он на родной дом тюрма...)
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Вспомнился древний анекдот. Звонок в дверь ночью. Мужик трет репу и идет открывать. Открыл, Стоят два амбала и спрашивают - рэкет вызывали? Мужик вмиг проснулся и стал божитья - да вы что, нет! никогда! Амбалы ему - не переживай, сто баксов за ложный вызов
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4 года УДО приплюсуют к новому сроку, и поедет он на родной дом тюрма...)
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А это адвокат денюшка брал? брал. Работа сделать обещал ? Обещал. Работа сделал плохо? Плохо........ Так что претензии к нему вполне обоснованы
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За плохую работу, а своё время в итальянсвом Ладисполи, чел расстрелял адвокатское бюро. Положил четырёх.Обещали защиту в трудовом споре.Не выполнили.После новостей больше нигде не упоминался.Значит правильно сделал! Не помню точно но 2011-12!
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"Работа сделал плохо? Плохо......" ошибка, //Разбой, направленный на завладевание имуществом в больших ли особенно больших размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжелых телесных повреждений, -

карается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества//,претензии арме,котор. денюшка хотел вернуть не обосноваль,а лохануль, при чем сам себя = тэпэрь новий перекурь 4 УДО + от10 до 15лет бонуса (ст. 189 УК Украины (вымогательство) . наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.) барань блат У столичного адвоката вимагали $30 000 через "поганий захист" - Цензор.НЕТ 5713
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Вспомнился древний анекдот. Звонок в дверь ночью. Мужик трет репу и идет открывать. Открыл, Стоят два амбала и спрашивают - рэкет вызывали? Мужик вмиг проснулся и стал божитья - да вы что, нет! никогда! Амбалы ему - не переживай, сто баксов за ложный вызов
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Хай адвокати беруть приклад з мертведчука! І заробив і не відповідає! (справа Стуса)
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После отсидки явно тот, кто в полосатых штанах... У столичного адвоката вимагали $30 000 через "поганий захист" - Цензор.НЕТ 2383
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Цікаво, захищатиме на цей раз той же адвокат? Постійним клієнтам знижки!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ столичного адвоката вымогали $30 000 за "плохую защиту". ФОТО
 
 
 
 
 
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