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Все про:коррупция (7249) Луценко (7194) терроризм (17963)

 Борьба с терроризмом в Украине находится на крайне низком уровне, - Луценко

Генпрокурор заявил, что с начала деятельности террористических организаций на востоке Украины количество терактов исчисляется тысячами.

Чрезмерная загруженность следователей СБУ антикоррупционными делами привела к тому, что недостаточно активно проводится борьба с терроризмом. Об этом сегодня на оперативном совещании заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"На крайне низком уровне находится борьба с терроризмом для страны, на суверенной территории которой функционируют масштабные террористические организации "ЛНР" и "ДНР". Из-за перегруженности СБУ делами, подследственными ГБР (Госбюро расследований. - Ред.), их прямые функциональные обязанности расцениваю как недостаточно активные", - сказал генпрокурор.

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Луценко подчеркнул, что с начала деятельности террористических организаций на востоке Украины количество терактов исчисляется тысячами.

В производствах по терактам числятся около четырех тысяч потерпевших, из них более тысячи погибших.

Луценко отметил, что призывы отобрать у СБУ антикоррупционные функции и сделать его исключительно органом разведки означают желание остановить борьбу с коррупцией.

"Если это будет сделано, да еще и без ГБР, в стране вообще остановится любое противодействие коррупционным преступлениям и в первую очередь взяткам", - считает он.

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По его словам, в расследованиях по чиновникам категории "А" "уже тишь да гладь", а если лишить СБУ антикоррупционных функций - "тогда уже и категория "Б" будет праздновать".

Источник: https://censor.net.ua/n3094816
 
 
 Топ комментарии
 
А не замутить ли Министерство борьбы с терроризмом и специализированную антитеррористическую прокуратуру?
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Вот именно такие новости стали причиной того, что я исключительно редко открываю собственно саму новость. Мне стало хватать заголовков. Но! Этот бред я, таки открыл. У меня только один вопрос: кто ему сегодня наливал? Бо повод- неинтересен. После того, что он накропал по поводу ареста груза 3000 тонн металла... я отчетливо понимаю: повод нажраться- ЮГик всегда найдет. А доза его известна даже полиции Германии, в частности- линейному отделу аэропорта Франкфурта.
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твоє місце там де ти був при янукодлі... це єдине, що він зробив правильно
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и здесь перепечатка пропагандистом ДНР дерьмосайта РФ.Украине война, пропагандисту рубли.
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Можливо і ти побуваєш у тих місцях, хоча я такого нікому не бажаю. Ще раз зрозумій, що твої слова випливають з твоєї гнилої душі.
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Мої слова випливають з результату діяльності цього виродка на посаді генерального прокурора
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Зато борьба с коррупцией - на очень высоком!
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А не замутить ли Министерство борьбы с терроризмом и специализированную антитеррористическую прокуратуру?
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Вот именно такие новости стали причиной того, что я исключительно редко открываю собственно саму новость. Мне стало хватать заголовков. Но! Этот бред я, таки открыл. У меня только один вопрос: кто ему сегодня наливал? Бо повод- неинтересен. После того, что он накропал по поводу ареста груза 3000 тонн металла... я отчетливо понимаю: повод нажраться- ЮГик всегда найдет. А доза его известна даже полиции Германии, в частности- линейному отделу аэропорта Франкфурта.
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юГик жжет не по детски.
клоун, посмотри как там бойко рассказывает о правильных политиках. посмотри, ублюдок картавый, и заткнись.
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ну норм...черговий бенефіс Югіка...день обіцяє бути веселим))
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А кто ж это должен бороться с терроризмом?...
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Чрезмерная загруженность следователей СБУ антикоррупционными делами привела к тому, что недостаточно активно проводится борьба с терроризмом.............и что эти следователи на антикоррупционили ? Образцы достижений этих трудяг в студию Боротьба з тероризмом в Україні зараз на вкрай низькому рівні, - Луценко - Цензор.НЕТ 9493
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Йуга, так ты же клятвенно обещал поднять, но видно спутал со стаканом....
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Плохо борются?
Надавайте по еба*** Генпрокурору!

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На фоне взрывов складов с боеприпасами(Лозовая,Балаклея,Калиновка,Ичня,Сватово) я
с Югиком согласен на 100.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБорьба с терроризмом в Украине находится на крайне низком уровне, - Луценко
 
 
 
 
 
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