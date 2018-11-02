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Все про:ГПУ (8912) Луценко (7194) суд (21481) Янукович (30380)

 Если суд признает Януковича виновным, то все его имущество будет конфисковано, - Луценко

Если суд заочно признает экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу по обвинению в государственной измене, все его имущество в Украине и за ее пределами будет конфисковано.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире львовского телеканала "Перший західний" сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Я не буду представлять решение суда (в отношении Януковича. - Ред.), давайте его дождемся... В чем смысл заочных процессов осуждения? Прежде всего, приговор в отношении гражданина, который не находится на территории Украины, имеет не только моральное, но и материальное значение", - заявил генпрокурор.

Луценко отметил, что сейчас суды в заочном порядке рассматривают дела не только в отношении Януковича, но и еще в отношении десятков бывших высокопоставленных лиц из окружения экс-президента.

"Материальное - если суд признает кого-то из них виновным в особо тяжких преступлениях - происходит конфискация всего известного имущества на территории Украины и за ее пределами. Если даже через некоторое время такое имущество будет найдено - оно также будет подлежать конфискации, поэтому такие процессы очень важны и в материальном плане. Поэтому этот процесс так старательно затягивается, с моей точки зрения, защитой Януковича", - добавил генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над Януковичем: адвокаты о последнем слове подзащитного. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Как сообщалось, адвокат Януковича Александр Байдык начал произнесение речи в рамках судебных прений в Оболонском райсуде Киева 13 сентября. Другой адвокат экс-президента, Александр Горошинский, начал произносить речь в рамках судебных прений 5 октября, а закончил 26 октября. В речах адвокаты цитируют показания почти всех свидетелей, выступивших по этому делу, и предоставляют каждому из них свою оценку.

19 ноября в суде по рассмотрению дела о совершении экс-президентом Виктором Януковичем государственной измены ожидается выступление обвиняемого с последним словом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет - причины", - судья Девятко дал Януковичу последний шанс выступить в суде

Напомним, Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры просят назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3094812
 
 
 Топ комментарии
 
Все зависит от того на сколько овощ раскошелится - это же "реформированный" суд и "антикоррупционерное" ГПУ Если суд признает Януковича виновным, то все его имущество будет конфисковано, - Луценко - Цензор.НЕТ 8042
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Еб...ный позор... а оно еще не конфисковано? Это п...здец какой то....
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А що, суд може виправдати цього громадянина?
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Все зависит от того на сколько овощ раскошелится - это же "реформированный" суд и "антикоррупционерное" ГПУ Если суд признает Януковича виновным, то все его имущество будет конфисковано, - Луценко - Цензор.НЕТ 8042
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Ну луценко же прямо сказал: "Прежде всего, приговор в отношении гражданина, который не находится на территории Украины, имеет не только моральное, но и материальное значение"
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Если суд заочно признает экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу по обвинению в государственной измене, все его имущество в Украине и за ее пределами будет конфисковано.

и честно раздерибанено !!!
Источник: https://censor.net.ua/n3094812
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Еб...ный позор... а оно еще не конфисковано? Это п...здец какой то....
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А кто же его конфискует. Рука руку моет. Когда к власти придут люди Януковоща они тоже не тронут Петю и его бизнес.
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Суд не признает Януковича виновным, потому что адвокат еще не дочитал свою дебатную речь
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и читать он её будет до первого тура выборов, а там уж как масть ляжет...
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С такими судами и пгокугогами Януковощу не стоит волноваться
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Пеца уже намного больше зла сделал чем Овощ,так какой смысл судить Овоща который в бегах,если Пеца здесь
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Если суд не признает Януковича виновным, то виновным должен быть признан суд!
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"Если бы... да кабы...да во рту выросли грибы "... І в чиї кармани буде конфісковано?
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А если суд Янека виновным не признает, то всем имуществом по прежнему будут распоряжаться герои революции.
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, тому такі процеси дуже важливі і в матеріальному плані.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3094812

так хто б сумнівався))))
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Аххах)))
А ну, порохоботи, заспівайте, як там в методичці???

Якщо суд виправдав рюкзаковича, то прокурори НАБУ погані та не доказали вину?
Тобто, якщо Януковиіча виправдають, то плокулол винен? Чи тоді в методичці буде "а то путін нападьот", "кредит МВФ...папірєднікі..." ?)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли суд признает Януковича виновным, то все его имущество будет конфисковано, - Луценко
 
 
 
 
 
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