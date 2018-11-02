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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Общество
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Все про:Константинопольский патриархат (65) РПЦ (464) УПЦ (724) автокефалия (234) Геча (Иов) (1) Томос (48)

 Если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься от собственной автокефалии, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

В отношении РПЦ будут применены "определенные решения" в случае продолжения сопротивления автокефалии Украинской церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "ВВС Украина" представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмиский Иов.

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В частности, архиепископ Иов подчеркнул, что на мировом уровне судьей или арбитром является Константинополь и никто другой.

Юридически Вселенский патриарх имеет абсолютное право провозглашать автокефалию, это его привилегия, если же РПЦ сомневается по поводу этого, она должна отречься от собственной автокефалии.

"Патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией II, и в этом документе ясно сказано, что московскому архиерею дается право называть себя патриархом при том, что он признает Константинопольского патриарха как своего главу", - сказал архиепископ.

Он добавил, что некоторые канонисты считают, что, поскольку эти новые патриархаты, новые автокефалии были созданы Вселенским патриархатом, то в определенный момент, если Вселенский патриархат сочтет это нужным, он может и отменить этот статус.

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На вопрос журналиста, означает ли это, что в определенный момент Константинополь может просто отменить Российскую церковь (ее автокефалию), владыка Иов ответил дипломатично:

"Мы надеемся, что Православная церковь России придет к разуму и вернется в единение со Вселенским престолом, ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений. Но если такая ситуация будет продолжаться долгое время, конечно, Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения, чтобы обеспечить единство церкви", - сказал архиепископ.

Напомним, ранее патриарх Московский Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы" – РПЦ.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3094808
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, мокшане еще на шаг стали ближе к "мокшанскому раю".
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Ну, мокшане еще на шаг стали ближе к "мокшанскому раю".
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Якої "автокефалії"? Мокшанам її ніколи не надавали
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"Патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией II" Источник: https://censor.net.ua/n3094808
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... московскому архиерею дается право называть себя патриархом при том, что он признает Константинопольского патриарха как своего главу Источник: https://censor.net.ua/n3094808
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Да, но не был дан томос.
Когда они получали шантажом статус патриарха для епископа Ионы, то просто думали, что независимость РПЦ при этом сама собой разумеется. Они просто провтыкали этот момент. Константинополь просто не стал ворошить все это и по политическим мотивам просто признал де-факто автокефалию. Но сейчас конъюнктура сменилась и появилась возможность припомнить им все их выходки (включая ещесвежий в памяти изгаженный вселенский собор)
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Вікіпедія:

"в XVI веке часть мордвы исповедывала ислам, заимствованный у соседних болгар, казанских и касимовских татар; […] мордвины вообще поздно, неохотно подчинились христианству, и упорно продолжают сохранять многие языческие верования и обряды.»[3]
Массовое крещение мордовского народа завершилось к середине XVIII в., и с этого времени мордва стала считаться народом, исповедующим религию Христа. Фактически же христианство этих народов представляло собой сравнительно поверхностное, в значительной мере формальное наслоение над глубоко укоренившимися древними самобытными верованиями и обрядами."
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не сравнительно, а таки поверхностное и формальное
и не представляло, а представляет по факту до сего дня...

а шо это так все вникають? лучше бы в Нагорную проповедь вот так глубоко
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Більше того, я знаю удмуртів, які ніколи не приймали християнство.
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мп. мухи парашные по своей воле отсюда не улетят. нужно им помочь.
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довыпендрировался гундяй … скоро станет расстригой …
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Святий отче, так загралися у "зайвий раз вкусити РПЦ", що вже не звертаєте увагу на історичну точність? РПЦ ніколи не отримувала Томоса.
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ща начнется запоребриковый вой - фулиганы автокефалии лишают
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Ай мольодец. Отак і треба було ще тоді. Але тоді ще й турки тиснули в 16 ст.
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бацька не позволит таких вольностей!
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У мокш не было томоса и на сегодня их церковь - обыкновенный клоунарий: нашили костюмов, отлили причандалы церковные, начитались Библии, выучили болгарский распев и ... открыли на этом бизнес по оббиранию отупевшей биомассы и по вытрахиванию их мозгов, но по сути они - обыкновенные мошенники-САМОБРЕХИ. Впрочем, это не удивительно в клоаке-параше всё построено на брехне и фальсификации.
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Константинополь: Московського патріархату в Україні більше немає
Нещодавнє рішення синоду Вселенського патріархату скасувало юрисдикцію Російської церкви над українським єпископатом, відтак нині всі православні архієреї України вважаються служителями Вселенського престолу, незалежно від того, до якої з трьох церков вони належали раніше, і повинні чекати на директиви Константинополя щодо своїх подальших дій, вважають у Вселенському патріархаті Константинополя....
https://www.bbc.com/ukrainian/features-46069420
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Як би нашому МЗС так закрутити ситуацію щоби кацапи знову стали небажаними гостями у Туреччині? Цього літа вони долізли навіть до узбережжя Егейського моря, до готелів де ніхто з первоналу не знає і не хоче знати кацапського язика. Проте два хлопчики-киргизи, молодші помічники офіціантів, були у виграшному становищі: не соромилися брати винагороду за перекладачькі послуги за межами ресторану.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься от собственной автокефалии, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)
 
 
 
 
 
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