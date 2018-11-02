 "Украинского диверсанта" Шаблия этапировали из колонии в Уфе в СИЗО Омска: ни его вещи, в том числе зимние, ни лекарства с ним отправлены не были, - журналист Наумлюк

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Антон Наумлюк, передает Цензор.НЕТ.

"Глеб Шаблий. Фигурант дела "крымских диверсантов" Глеб Шаблий, осужденный Гагаринским районным судом Севастополя на пять лет лишения свободы по обвинению в незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, был этапирован из колонии 1 Уфы, где отбывал наказание, в СИЗО Омска. При этом, ни его вещи, в том числе теплые зимние, ни лекарства с ним отправлены не были. Медицинская помощь в СИЗО ему не оказывается. Шаблия вывезли из колонии в СИЗО Уфы для участия в судебном заседании по кассационной жалобе прокуратуры на приговор. Однако после рассмотрения кассации его, не возвращая в колонию, без вещей неожиданно этапировали в Омск, где он находится сейчас в изоляторе", - рассказал он.

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Напомним, в 2016 году в Крыму по делу "украинских диверсантов" были задержаны девять человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний. В российских СМИ еще до решений суда все задержанные были названы "украинскими диверсантами, готовившими теракты на полуострове". В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет.