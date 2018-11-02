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Все про:Меркель (1578) Северный поток (351) Моравецкий Матеуш (36)

 Меркель в Варшаве обсудит вопрос о выплате репараций и "Северный поток-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в пятницу с визитом в Польшу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Associated Press.

По прибытии Меркель в Варшаву ее встретил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ожидается, что основной темой переговоров между двумя лидерами станет вопрос о выплате Германией Варшаве репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. По мнению польских властей, Германия обязана выплатить Польше около $850 млрд. В Берлине, в свою очередь, считают, что у Польши нет законных оснований для требования выплаты этой суммы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект "Северный поток-2" не должен быть реализован, - Дуда на встрече со Штайнмайером

Помимо этого, Моравецкий и Меркель обсудят негативное отношение Польши к реализации проекта "Северный поток 2", отмечает агентство.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает закрытым вопрос о послевоенных репарациях со стороны Берлина. По словам А.Дуды, "ущерб, нанесенный в годы войны, никогда не был компенсирован". В частности, он указал на Варшаву, которая "была снесена до основания" немецкими войсками.

Источник: https://censor.net.ua/n3094803
 
 
 Топ комментарии
 
Накачивая путинскую Россию газовыми деньгами, Европа еще умоется кровавыми слезами. Деньги от продажи газа Хуйло использует на войну в Европе.
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харя у поляков не треснет ?
немцам дешевле их по-новой нагнуть..
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Более-менее достоверно подтверждена гибель 2,6 млн. человек (из которых 75% составляют евреи). Так что это евреям надо выплатить репарацию, а уж никак не полякам. тем более что в 1938 году Польша была в союзниках у Германии, и они вместе грабили Чехословакию.
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Накачивая путинскую Россию газовыми деньгами, Европа еще умоется кровавыми слезами. Деньги от продажи газа Хуйло использует на войну в Европе.
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Гарантии РФ и Володьки Хуйла не стоят бумаги, на которой они написаны. Х#уйло, перед началом новой агрессии в Украине стремится освободить территорию Украины от транзита газа в ЕС, достроив Северный поток-2.
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а бы на месте Меркель сразу бы 40 млрд репараций вместо Польши оплатил прямо Украине за Геноцид Украинцев с 8 сентября 1944 выселение в УССР коренных граждан Польши но украинцев по этносу- национальности и вероисповеданию и насильственное ополячивание и окатолизация православных украинцев оставшихся в Польше на момент операции Висла в поляков и католиков.. и снесение и уничтожение всех православных храмов и главное архивов приходов- а это книги о рождении крещении смерти. венчании украинцев в Польше на протяжении 200 почти лет... а Польша как насчет Гданска и "гданского коридора"- готова репарации выплачивать Германии за выселение оттуда коренных немцев, проживших более 400 лет??!! а кто им отдал Гданск и территории-Сталин... поляки верные друзяки России были и часто и долго... просто Польшу не включили в финансовую орбиту Северного потока 2 как только допустят до потока то все риторика в Польше кардинально поменяется навпаки...
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Получается взаимовыгодный обмен. Германия получает дешевый газ и зарабатывает, перепродавая его странам ЕС, а путинская Россия продолжает оккупировать территорию Украины.
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харя у поляков не треснет ?
немцам дешевле их по-новой нагнуть..
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Нет не треснет. Заипутся нагибать. Северный поток 2 -- камсамолке в дупу!
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поляки жгут - выплата Репараций....
Круто, учитывая то, что Германия как главный донор ЕС завалила Польшу деньгами, субсидиями... Меркель в Варшаве обсудит вопрос о выплате репараций и "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 1215
Нужно и Украине подумать....., как подоить гордых когда то арийцев....
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Надо свои заводы строить и деньги зарабатывать, а доить - только коров, коз и других, предназначенных для этого животных.
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Поляки присто обзаны послать эту подхуйловскую шлюху вместе с её северным потоком. И папа этой твари был ГБшным агентом и она продолжает его "славные" традиции.
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Более-менее достоверно подтверждена гибель 2,6 млн. человек (из которых 75% составляют евреи). Так что это евреям надо выплатить репарацию, а уж никак не полякам. тем более что в 1938 году Польша была в союзниках у Германии, и они вместе грабили Чехословакию.
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цікаво, а була меркельша) комсомолкою в гедеєрі)),
була вона завербована штазі, і копії вербовки)) є у хуйла?! Меркель у Варшаві обговорить питання про виплату репарацій та "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6339
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на рахунок Поляків - удачі в розкуркуленнні) німців!
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Пригадується візит Гельмута Коля в Київ, в 1993 як він переконував шо після ракетно-ядерного роззброєння Україна максимум в 2000 році буде в НАТО.
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Еще одни восточноевропейские попрошайки.
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халява - двигатель прогресса,
на этом основании, полякам нужно привлечь ху#ла к суду в Гааге и заставить уплатить репарации за 300 лет

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеркель в Варшаве обсудит вопрос о выплате репараций и "Северный поток-2"
 
 
 
 
 
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