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 Обмен кого-либо на Вышинского не обсуждается, он должен быть освобожден просто так, - Песков

Обмен директора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, на политзаключенных - это не тема для переговоров, и он должен быть просто освобожден.

Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

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"Мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден. Это не тема для каких-то обменов. Это непосредственное нарушение вообще всех международных правил, это нарушение принципа свободы прессы. Ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность", - сказал Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста, почему Вышинский не может быть обменен на Романа Сущенко.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Источник: https://censor.net.ua/n3094802
 
 
 Топ комментарии
 
"... он должен быть освобожден просто так", - Песков
Сию минуточку, айн момент, прошу пардону. Разрешите с низкого старту, так сказать. Асвабадим, всенепременнейше асвабадим. Просто так. Но через годков, этак, 15. За примерное поведение.
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А морду ему ( да и тебе тоже) повидлом не намазать....???
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"... Ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность", - сказал Песков.
Бедный Геббельс... Он тоже "так видел мир", а его эвона как...
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А морду ему ( да и тебе тоже) повидлом не намазать....???
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"... он должен быть освобожден просто так", - Песков
Сию минуточку, айн момент, прошу пардону. Разрешите с низкого старту, так сказать. Асвабадим, всенепременнейше асвабадим. Просто так. Но через годков, этак, 15. За примерное поведение.
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...ежели сам не преставится, случайно. Всякое бывает...
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В наш век ускорений и научно-технического прогресса это надо ускорить. Я так считаю.
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Кого-то разве интересует мнение усатика?))) Знаете почему у него такие усы?Щекочат жёппу карлику)))
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Песков, не чуди, просто так вы с Путиным должны сдохнуть, сатанисты, а остальное все не просто так.
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Не...они должны сдохнуть не просто так...а в больших мучениях.....
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Думаю многие согласны уже на просто так.
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так письха с ху*лом гамосеки и по вечерам играют в бутылочку
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Он ху-ху не хо-хо, но кто его спрашивает? Каждый день присовывают, не смотря на его протесты.
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Пукин ужэ третий год ,- как выводит своих ИХТАМНЭТОВ из Сирии..
.
Ужэ пъятый раз победил сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ-и ОПОЗИЦИОНЕРОВ,,
,
.
.
.

Но гробы усских ОСВОБОДИТЕЛЕЙ продолжают вывозиться на росцию , при том с УМНОЖЭНИЕМ показателей..
./
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Ершик туалетный отозвался)) "просто так" только птички поют да кошки родятся...
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"... Ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность", - сказал Песков.
Бедный Геббельс... Он тоже "так видел мир", а его эвона как...
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Вот это правильно. Другими словами - пусть сидит... и да, кацапы своих не бросают. Обмен кого-либо на Вышинского не обсуждается, он должен быть освобожден просто так, - Песков - Цензор.НЕТ 9218
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Предлагаю обменять Вышинского на Сенцова. Просто так.
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Хе-хе! Просто так навіть папа маму не цілує. Обмен кого-либо на Вышинского не обсуждается, он должен быть освобожден просто так, - Песков - Цензор.НЕТ 145
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ото піськов ригає,)) та куй тобі і усім твоїм рогатим лизунам.... Головне, що ми не ви ,фашисти кляті расіянські!!
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Значит нужно гноить этого пидераста на лукьяше пока всех наших ребят не вернут.
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Як кажуть у нас, у Парижі, а *уй ти вгадав! Кого ви, падли, просто так випустили, хоча у вас справжніх порушників закону-українців НЕМАЄ ЖОДНОГО!!! Скрізь брехня, підлість, шахрайство! Будьте ви неладні, злидні!!! Коли вас розмаже яке-небудь велетенське небесне тіло?!! Ото було б свято!
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а ось ця юля випустить, майже сто відсотків...
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Можно освободить и просто так, если плешивый и писюков на пару отсосут в прямом эфире у петюньки.
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А, помните Йосю Геббельса? Он,таки, тоже пострадал за "свободу прессы" и "журналистскую деятельность". И пострадал сильно очень! Да-да.
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Вышинский, задержанный за "журналистскую деятельность", по мнению Сортирного Ёршика должен быть "просто освобождён".
Но он не говорит то же самое про Сенцова, все обвинения против которого построены на показаниях двух человек. Т. е. просто словах, ничем не подтверждённых, кроме того, полученных под сильным давлением (об этом говорят многие, причастные к делу).
Если Песков такой знаток права, пусть берётся за пересмотр всех дел. И начнёт с паРашки. Остатка жизни ему на это не хватит, но хоть потратит его не зря.
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"...Владимир Владимирович, Вас окружаю верные и преданные люди, - четко отчеканил Песков и добавил, - А такие нашлись видимо только среди идиотов."(с)
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... Вас окружают верные и преданные люди, медленно сжимая кольцо...
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А цей пєсков взагалі то з головою дружить? Хоча про що я запитую...😁😁😁
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Просто так - это вы Сибирь Китаю отдаете.
А у нас - только за деньги
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До речі, де бюлькіні дідіоти подівалися? Де їхні коменти по темі і решта бзіків???😕😕😕
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За кожну кулю в в наш напрямок на фронті, бити палицею по п'ятах, поки з глузду не з'їде.
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Палиць не хватить. А п"яти - та то таке...
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А на скількох українців можливо поміняти цих двох каксабських уєп....!? Обмін кого-небудь на Вишинського не обговорюється, його мають звільнити просто так, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5195
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письков, туалетный ершик, или как там тебя, Сенцова вы тоже посадили просто так, ни за что !! Или ты мразь забыла ?!
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сенцов-режисер .он тоже быть освобожден просто так
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Пися, просто так бывает лишь на зоне, но после этого, говорят, болит попа Обмін кого-небудь на Вишинського не обговорюється, його мають звільнити просто так, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4798
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбмен кого-либо на Вышинского не обсуждается, он должен быть освобожден просто так, - Песков
 
 
 
 
 
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