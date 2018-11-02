 Обмен кого-либо на Вышинского не обсуждается, он должен быть освобожден просто так, - Песков

Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден. Это не тема для каких-то обменов. Это непосредственное нарушение вообще всех международных правил, это нарушение принципа свободы прессы. Ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность", - сказал Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста, почему Вышинский не может быть обменен на Романа Сущенко.
Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.
В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.
1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
Сию минуточку, айн момент, прошу пардону. Разрешите с низкого старту, так сказать. Асвабадим, всенепременнейше асвабадим. Просто так. Но через годков, этак, 15. За примерное поведение.
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Ужэ пъятый раз победил сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ-и ОПОЗИЦИОНЕРОВ,,
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Но гробы усских ОСВОБОДИТЕЛЕЙ продолжают вывозиться на росцию , при том с УМНОЖЭНИЕМ показателей..
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Бедный Геббельс... Он тоже "так видел мир", а его эвона как...
Но он не говорит то же самое про Сенцова, все обвинения против которого построены на показаниях двух человек. Т. е. просто словах, ничем не подтверждённых, кроме того, полученных под сильным давлением (об этом говорят многие, причастные к делу).
Если Песков такой знаток права, пусть берётся за пересмотр всех дел. И начнёт с паРашки. Остатка жизни ему на это не хватит, но хоть потратит его не зря.
А у нас - только за деньги
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