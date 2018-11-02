 Обмен кого-либо на Вышинского не обсуждается, он должен быть освобожден просто так, - Песков

Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

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"Мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден. Это не тема для каких-то обменов. Это непосредственное нарушение вообще всех международных правил, это нарушение принципа свободы прессы. Ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность", - сказал Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста, почему Вышинский не может быть обменен на Романа Сущенко.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".