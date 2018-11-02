 Сущенко стал лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова им. Игоря Лубченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"Я хочу объявить фамилию ежегодного лауреата Национальной премии за защиту свободы слова им.Игоря Лубченко. Единогласно жюри, актив Национального союза журналистов Украины признал лауреатом достойного лидера, журналиста, нашего коллегу Романа Сущенко", - сказал Томиленко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он напомнил, что лауреатами премии в разные годы были основатель и главный редактор газеты "Зеркало недели" Владимир Мостовой, правозащитник Валерий Макеев, журналист из Крыма Николай Семена, которого преследуют оккупационные власти Российской Федерации.

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С.Томиленко напомнил, что премию инициировал Национальный союз журналистов Украины в память об Лубченко, который долгое время возглавлял НСЖУ. "Премия вручается ежегодно накануне дня рождения Игоря Федоровича Лубченко, который родился 3 ноября", - сказал он.

Томиленко вручил диплом лауреата и премию дочери Р.Сущенко Юлии.

"Мы обязательно передадим ему, поскольку сейчас он находится в процессе этапирования в колонию, поэтому ни семья, ни консулы, ни адвокаты пока что не знают точного места его пребывания. Но как только это станет известным, обязательно ему об этом расскажем. Я уверена, ему будет очень приятно и это как-то поднимет его дух и поможет дальше бороться с теми обстоятельствами, в которых он оказался", - сказала дочь журналиста.

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

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Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговорзаконным.

МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину. К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ / EFG) и др.