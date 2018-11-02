 Активы Пинчука попали в санкционный список Кремля из-за разногласий с Порошенко, - Коломойский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его мнению, это объясняет вхождение в санкционный список РФ активов бизнесмена Виктора Пинчука.
"В список попал лично Виктор Пинчук и многие его активы - медийная компания StarLightMedia, не самый крупный банк Кредит-Днепр и другие. На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской", - отметил Коломойский в комментарии УНИАН.
Вчера, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений". При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.
Ведь вся суть этих "санкций" в не возможности вывести капитал (а не доходы от этого капитала), ВОТ И ВСЕ. И тем самым просто дается шикарная отмазка на вопрос "почему у вас бизнес в стране агрессоре" плюс венец мученика за Украину .
- Так звичайно!
Публичное акционерное общество "Азот" (публiчне акцiонерне
товариство "Азот"), Украина, г. Черкассы.
Частное акционерное общество "Ривнеазот" (приватне акцiонерне
товариство "Рiвнеазот"), Украина, Ровненская область
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3094542
Усбагойся, дядя. В проукраинскость Пукчука тут не верит даже идиот. Хочешь санкций? Так они непременно будут, когда Тимошенко станет президентом! Всем вам, ворам-олигархам БУДУТ!
Если Бутусов взял за эти высеры Бени меньше 20 штук зелени - он просто ЛОХ!
Сам не попал, ТК является главным финансистом мадам капительиан, а Пинчук в очередной раз послал ее нах.