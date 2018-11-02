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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Экономика
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 Активы Пинчука попали в санкционный список Кремля из-за разногласий с Порошенко, - Коломойский

Введение Российской Федерацией санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной, считает бизнесмен, экс-глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН

По его мнению, это объясняет вхождение в санкционный список РФ активов бизнесмена Виктора Пинчука.

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"В список попал лично Виктор Пинчук и многие его активы - медийная компания StarLightMedia, не самый крупный банк Кредит-Днепр и другие. На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской", - отметил Коломойский в комментарии УНИАН.

Вчера, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений". При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3094798
 
   
 Топ комментарии
 
Беня сидит в Израиле и боится нос высунуть за пределы Герцилия.. потому что так тупо проворовался как последний неуч и поц .. а колличество проигранных дел в судах, добавляет Бене желчи и яда, который он выплевывает через тырнет на Пороха..
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Вот это этого телепузика пучит недоволен, что "отобрали" приват, пока он его окончательно не угробил?!
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не думав що бєня такий гавнистий так опускатись низько 1 невже ти бєня думаєш що ми такі лохи ???????? ти 20 років нас грабував і ще хочеш
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То что этот санкционный список на 90% - просто пиар перед выборами - ФАКТ. Так как реально эти , так называемые "санкции" ни какого вреда не наносят, и даже наоборот.
Ведь вся суть этих "санкций" в не возможности вывести капитал (а не доходы от этого капитала), ВОТ И ВСЕ. И тем самым просто дается шикарная отмазка на вопрос "почему у вас бизнес в стране агрессоре" плюс венец мученика за Украину .
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Если учитовать попадения в скписок обсалютно "левых" людей можно сделать вывод, что список составлялся не акуратно и составлялся по 1 и\или2 конретные личности. Видимо в кремле кого то захотели пропиарить
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Вот это этого телепузика пучит недоволен, что "отобрали" приват, пока он его окончательно не угробил?!
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уточнение, отобрали пока он (Беня) не стал использовать приват банк в политической борьбе за власть. Так будет верно.
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Взагалі вимога про націоналізацію Приватбанка від МВФ була виставлена ще в 2014 році.
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Именно изо возмножного краха экономики и как следствие не возврата кредитов, было продиктовано такое требование от МВФ. тут все просто, ростовщики хотят быть уверены в возврате долгов.
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- А потім маленьке звірятко загортае цукерку у фальгу.
- Так звичайно!
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Беня сидит в Израиле и боится нос высунуть за пределы Герцилия.. потому что так тупо проворовался как последний неуч и поц .. а колличество проигранных дел в судах, добавляет Бене желчи и яда, который он выплевывает через тырнет на Пороха..
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так, тільки, чомусь, з деяких активів коломойші в Україні, наші суди зняли арешт
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Активы Фирташа тоже в списке.

Публичное акционерное общество "Азот" (публiчне акцiонерне
товариство "Азот"), Украина, г. Черкассы.

Частное акционерное общество "Ривнеазот" (приватне акцiонерне
товариство "Рiвнеазот"), Украина, Ровненская область
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3094542
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Знову про той недолугий список? І не набридло?
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цензор взял неплохие бабки за его высеры - надо ж отрабатывать. Предыдущый высер 3 раза в за сегодняшний день в ленте поднимали))))
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А окуда Беня пишет? Или он на лавры Ф.М. Достоевского претендует - "Записки из подполья", у нас сейчас целая когорта таких писателей.
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Беня метит на место скабеевой в "60 минут" ! Интриган!!
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А еще говорят, что евреи умные. Неужели он думает, что поверят в его бред?
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поверьте, достаточно тех кто поверить и в больший бред. Знаете человек такая живность, готовая себя обманывать самым фантастичным образом лишь бы доказать свою правоту хотя бы самому себе.
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не думав що бєня такий гавнистий так опускатись низько 1 невже ти бєня думаєш що ми такі лохи ???????? ти 20 років нас грабував і ще хочеш
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А що ти думав порохозадрот?
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Не в защиту Пэпы будет сказано, но как-то раздражает гавкающий из Израиля Беня. Учитывая его заслуги в борьбе за Днепр в 2014-м (без сарказма), как-то не хотелось верить в то, что он- обычный не чистый на руку олигарх. Но после того, как ему и в ЕС прижали хвост и кроме как в Израиле ему места не нашлось, всё встаёт на свои места. Особенно если вспомнить, как он в том же 2014-м топил за Пэпу против Тимошенко (во время предвыборной кампании). Шо, поссорились? Дойную корову не поделили? А ты как думал?

Усбагойся, дядя. В проукраинскость Пукчука тут не верит даже идиот. Хочешь санкций? Так они непременно будут, когда Тимошенко станет президентом! Всем вам, ворам-олигархам БУДУТ! Активи Пінчука потрапили до списку санкцій Кремля через розбіжності з Порошенком, - Коломойський - Цензор.НЕТ 8905
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ОMG))))))))))


Если Бутусов взял за эти высеры Бени меньше 20 штук зелени - он просто ЛОХ!
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Не тупи .....Там чітко написано ..ссилка на УНІАН ..!
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у обоих разногласия с пецей. но один попал, а другой нет. это в том числе и доказывает что список - полная ботва
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Судя по количеству упоминаний Пороха на роств и фуйла у нас, то фуйло третий заместитель помощника дворника в Крыжополе.
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беня сука уже не знает что придумать чтобы примазаться....
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Киздюк.
Сам не попал, ТК является главным финансистом мадам капительиан, а Пинчук в очередной раз послал ее нах.
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Соевый бред. Ага, так "финансировал мадам", что в 2014 топил против неё за твоего Пэпу. А сейчас- эта же "мадам" в списке, а он с Пэпой- нет. Активи Пінчука потрапили до списку санкцій Кремля через розбіжності з Порошенком, - Коломойський - Цензор.НЕТ 5298
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Ну, выпустили ее из тюряги, в которой она сидела совершенно заслуженно, так ей ещё хотелось пустить бенины деньги в унитаз.
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Там не только деньги бени если че, но и половина всех сбережений украинцев. Там не до шуток, ребятки, было...
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Дивлюсь зараз ЗІК ..як Палій *відмазує * барижну банду у тому списку ..!
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Слухай сєпар . Ти тут нам краще щось зі своєї русвесни щось про пуйло покажи...😕
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Палій - жалюгідне продажне чмо. Втім, я за нього радий. Людина вперше в житті наїлася досхочу після того, як продалася свинохряку. Тепер у нього морда ледве в телевізор влазить. І оченята брехливі бігають туди-сюди.
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І чого це вори так Порошенка не люблять? І чим більше вкрав, тим більше не любить.
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Бєня і Пінчук однієї національності.Обидвоє ворюги. Обидвоє ужінают і танцуют одну і ту ж очкасту шльондру. Єдине запитання - а хто з них єврей, а хто є поц?😕😕😕
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАктивы Пинчука попали в санкционный список Кремля из-за разногласий с Порошенко, - Коломойский
 
 
 
 
 
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