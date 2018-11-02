 Харьковская епархия УПЦ подтвердила верность Онуфрию

Об этом сообщает пресс-служба епархии, передает Цензор.НЕТ.

"Духовенство, которое собралось, вместе с архиереем показало верность канонической Украинской православной церкви и ее предстоятелю Блаженному митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию", – говорится в сообщении.

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Как сообщалось, о верности РПЦ также заявил наместник Киево-Печерской Лавры Павел.

Вместе с тем, патриарх Филарет сообщал, что в Украинскую православную церковь хотят войти ряд иерархов УПЦ МП.

"Они держат это в тайне. Не знаем мы, сколько их будет, может быть, 10. Может быть, больше 10. Это на первых порах. А потом – я думаю, что будут присоединяться десятками", – подчеркнул он.

Напомним, ранее патриарх Московский Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы" – РПЦ.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.