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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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 Харьковская епархия УПЦ подтвердила верность Онуфрию

Харьковская епархия Украинской православной церкви засвидетельствовала верность православной церкви Московского патриархата и его предстоятелю Онуфрию.

Об этом сообщает пресс-служба епархии, передает Цензор.НЕТ.

"Духовенство, которое собралось, вместе с архиереем показало верность канонической Украинской православной церкви и ее предстоятелю Блаженному митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию", – говорится в сообщении.

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Как сообщалось, о верности РПЦ также заявил наместник Киево-Печерской Лавры Павел.

Вместе с тем, патриарх Филарет сообщал, что в Украинскую православную церковь хотят войти ряд иерархов УПЦ МП.

"Они держат это в тайне. Не знаем мы, сколько их будет, может быть, 10. Может быть, больше 10. Это на первых порах. А потом – я думаю, что будут присоединяться десятками", – подчеркнул он.

Напомним, ранее патриарх Московский Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы" – РПЦ.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3094795
 
 
 Топ комментарии
 
Харьков вообще редкостный клоповник, круче которого только Донецк с Луганском.
Сейчас повылазит куча любу и начнут втирать, что мол большинство там типа нормальные....
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Отлично. Теперь посадить их на поезд во главе с Онухрием и пускай киздуют на Раску Федераску
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Хорьковские попы изменой воняют..
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Хорьковские попы изменой воняют..
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Харьков вообще редкостный клоповник, круче которого только Донецк с Луганском.
Сейчас повылазит куча любу и начнут втирать, что мол большинство там типа нормальные....
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Это описка, промазал маленько "...куча люду.."
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ну вы шо, любку с 3-го подъезда не знаете? Харьковская епархия УПЦ подтвердила верность Онуфрию - Цензор.НЕТ 3865
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Большинство там аморфная масса, которая пойдет за теми, кто возьмёт верх. Увы.
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народ - советский, живут по ящику
"хлеба и зрелищ"
увы, не только Х.
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От би їх вивозити на «нєдєльку до второго» пожити в ОРДЛО....
Шо б побачили, що таке справжній вєрх і ніз...на собствєнной шкуркє...
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В Харькове тухлая вата вата есть, но в основном харьковчане адекватные люди и вата спряталась по щелям. Не так, как в Одессе, за что и получила "барбекю", на резонанс от которого рассчитывал Кремль. Но и тут Ботоксному обломалось, ни кто не встал на защиту этих проплаченных идиотов.
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Адекватных в Харькове меньшинство - только футбольные болельщики. Остальные - ватное быдло.
Харківська єпархія УПЦ підтвердила вірність Онуфрію - Цензор.НЕТ 6736
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нормальне чисте місто Харків, клопи то на твойому смітнику.) інша справа то вплив регіоналів та рашки великий бо кордон недплеко і він не закритий.
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отключить им газ, свет и воду ....
Истино верующие должны жить в скромности и страданиях...
Пускай докажут...
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и церкви отобрать
хотят масковского патриархата - воронеж с белгородом рядом, туда и пи.....йте
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Между прочим, у них тариф на тепло значительно ниже, чем для жителей. Интересно, как в других городах и кто заставил теплокоммун так расщедрится.
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К сожалению, временно закрыт гобелен, на котором изображены прихожане РПЦ, занимающиеся онуфризмом. В одиночку. Ручная работа.
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Звонят из горкома партии в церковь. Батюшка снимает трубку.
- Алло!
- Здравствуйте, батюшка! Из Горкома Вас беспокоят. Вы понимаете, тут у нас
должно быть партийное собрание, а скамеек нету, одолжите, а?!
- Хрен Вам скамейки! В прошлый раз дал, так Вы их похабщиной разной исписали!
- Ах, хрен нам скамейки?! Тогда хрен Вам пионеров в церковный хор!
- Ах, хрен нам пионеров?! Тогда хрен Вам монахов на субботник!
- Ах, хрен нам монахов?! Тогда хрен Вам комсомольцев на Крестный Ход!
- Ах, хрен нам комсомольцев?! Тогда хрен Вам монашек в финскую баню!
- Ну, знаете батюшка, за такие слова и партбилет на стол положить можно!
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Отлично. Теперь посадить их на поезд во главе с Онухрием и пускай киздуют на Раску Федераску
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Тут еще одесский говнофангел не отлизал хуйлу...и обещала засуицидится комсомольская хуесоска матушка сероводородофима
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Запретить им называтся Украинской церковью.
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Всем поклонникам Онуфрия собираться вечером на ж/д вокзале с вещами
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Завжди думав що єпархії це місця, де насамперед вірність Богу а не всіляким гундяям з онуфріями.
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Просто Вы не разбираетесь в тонкостях рассийских спецслужб под прикрытием.
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Взагалі то дуже хитро написали, про Гундяя ніц...
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це помилка
вірність Богу не залежить від єпархій та керманичів
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Тогда чего здесь отирается оНУФРИЙ и Ко? Домой, домой, пора домой,- гундяй заждался трофеев с украинских церквей.
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На Гепиной территории все должно быть москальским..
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Как же эта долбанная гидра сопротивляется...
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начинается то , что принесет много проблем стране ...... Харьковская епархия УПЦ подтвердила верность Онуфрию - Цензор.НЕТ 453
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Да, от проблемы ФСБ МП так просто не избавиться, конечно.
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Або закінчується те, що принесло млн загиблих в Україні.
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"Тупо не замечать проблемы, не значит что её нет."(с)
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Ватные уроды, кто б сомневался! Как же этот гундяевопархат смердит, просто сил нет! Ну почему их просто не изгнать из Украины? Будь такая ситуевина на рАссии, хуйло бы и 24 часа на сборы не дал, пнул бы нахер, в чем были.
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Пукин ужэ третий год ,- как выводит своих ИХТАМНЭТОВ из Сирии..
.
Ужэ пъятый раз победил сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ-и ОПОЗИЦИОНЕРОВ,,
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.
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Но гробы усских ОСВОБОДИТЕЛЕЙ продолжают вывозиться на росцию , при том с УМНОЖЭНИЕМ показателей..

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От і добре. перший ешелон на московію вже сформований. Дочекаємось зміни назви і вперед - хресний хід на схід з валізами.
Чекаємо на решту, аби разом усіх нах.
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Та пусть уже хоть об стену поубиваются, нет больше мацковского парханата и больше не предвидится.
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Все верно! Согласно приказу Вселенского патриарха Варфоломея I (патриарха Константинопольского) ВСЕ законопослушные православные батюшки УПЦ МП автоматически стали УПЦ. Осталось отключить гундяевско-хуйловские телефоны. Хто, хочет перейти в РПЦ? С вещами на выход!
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в принципе все верно... Харківська єпархія УПЦ підтвердила вірність Онуфрію - Цензор.НЕТ 759

Харківська єпархія УПЦ підтвердила вірність Онуфрію - Цензор.НЕТ 3308 Дмитро Корчинський

46 хв. ·

Зусиллями Вселенського Патріарха, здійснюється мрія Братства - національно-визвольна війна українського народу потроху перетворюється на війну за віру.

Національне визволення є дуже важливим, але знищити одвічного ворога можливо лише через релігійну війну, зусиллями войвничої церкви.

Вселенський патріарх вказує нам шлях, а ємір кавказького Імарату дає нам приклад.

Націоналісти воюють з ворогом на власних городах, а релігійні люди приходять до ворога додому й б'ють його там.
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Вот это и есть момент истины. Кто с врагами и убийцами из московии, кто за независимую и европейскую Украину. Всегда в жизни приходится выбирать, плохо если промазал и сам пострадал, еще хуже если оказался на стороне врагов и стал их пособником. Зато честно и всем понятно, "who is who".
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Ожиревшие отщепенцы облобызали опу отцу Онуфрию обозначив охоту оставаться осковско осатаневшими
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Отец Онуфрий обходя онежское озеро обнаружил обнажённую Ольгу, .....
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пусть эти питторы сохраняют что хотят,но пляж освободить таки придется..
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А что сектанты запоют после этого:
Срочная новость-
В Украине УПЦ Московского патриархата больше не существует - представитель Вселенского патриархата Иов Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/segodnya-v-ukraine-upc-moskovskogo-patriarhata-bolshe-ne-sushchestvuet-predstavitel-vselenskogo-patriarhata-iov-473845.html

"Отменой акта 1686 года отменена администрация московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине... С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто, согласно этому решению Синода, являются архиереями Вселенского престола и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии православной церкви в Украине", - подчеркнул архиепископ Иов. (с)
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Ну значит - чемодан, вокзал, Россия, потому как МП УПЦ больше не существует

нет у тебя больше крыши (с)
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немає такого предстоятеля Блаженного митрополита Київського і всієї України Онуфрія ! Є зрадник та представник ворожої церкви ворожої держави ! Онуфрій має бути позбовлений цього сану, принаймні в назві його сану не повинно бути "Київського і всієї України" !!!! представника та найманця москалької поганої держави Онуфрія - отак має бути !
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Собственно, а кто сомневался, что офицерский личный состав харьковского политотдела РПЦвУ будет предан Замполиту Киевскому? )) И одесские, и запорожские, и херсонские с николаевскими офицеры будут верны присяге. Какое-то время... ))
Слава Богу, украинская церковь устроена так, что рядовой состав дивизий решает служить или выслуживаться. Посмотрим, что громады скажут, когда служащим предоставят томос, а выслуживающимся завезут патроны...
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Кто что то хотел продемонстрировать уже показал на Донбассе, причем с обоих сторон конфликта, остальные , поверьте, патроны не возьмут, примут к сведению Томос и будут молчать в тряпочку.
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Ваши слова - да Богу в уши. Однако, история с церквами Донбасса показала, что первое оружие завозили и хранили в храмах УПЦ МП, там же прятали прибывших из Орды террористов Гиркина, и фанатики из паствы это горячо поддерживали.
Неизбежно предстоят и в будущем попытки вооруженного террора, провокаций и деления паствы УПЦ МП. А вот сколько куда - покажет время.
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Знаете, вооруженный террор государство имеет полное право подавить, думаю это будет более подло,и долго, травля, провокации, пропаганда, цирковые представления в виде крестных ходов ,где пособники убийц будут нам разыгрывать акты неповиновения , прихвостни гундяевкой секты иуд, с руками обагренными кровью украинцев будут размахивать оскверненными иконами и крестами, изображая "волю народа" и себя в образе великомучеников.
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Так. А где у нас резиденция мацковского пархата?
на историческую родину гнид отправляете!
Если филиал мацковского пархата не хочет подчиняться Украинской церкви, значит ни о какой приставке " епархия Украинской православной церкви" - РЕЧИ ИДТИ НЕ МОЖЕТ,вещи надо называть своими именами .
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А дружбан Гепы Фукс, большой друг МП и спонсор строительства церквей козлячего сатаната по всему Харькову - попал в хуйлорашенский санкционный список под номером 286, вот так поворот
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это какому такому "Московскому"?
Уж не тому ли, где 29 октября Зюганов (!) ставил свечку в честь столетия ВЛКСМ (!!!)
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від 11 жовтня вже скоро місяць, а де Єдина помісна Церква??? Шо там за дєльожки і тьорки??? Подія історичного значення може не відбутись із-за попівських амбіцій і жадоби!!!
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Харківська єпархія,як і область це "відстійник".Чим ви хвалитесь?"Вірність Онуфрію"? Так скріпіть її кровю,зробіть харакірі,поріжте вени,порвіть одяг,повиривайте волосся на голові і посипте її попілом. Москальна харківська!А,ще поцілуйте заодно в зад Кернеса і Добкіна
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побеждает сильнейший - нужно чтобы и те и те решили проблему поединком. Крестами и хоругвями начали месить друг друга....
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Хто в попів буде питати. Як громада рішить, так і буде.
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по идее, 50% на 50% - оптимальный вариант для передела собственности и сфер влияния в сфере религии и духовности в Украине среди православных церквей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХарьковская епархия УПЦ подтвердила верность Онуфрию
 
 
 
 
 
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