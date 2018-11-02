 Харьковская епархия УПЦ подтвердила верность Онуфрию

Об этом сообщает пресс-служба епархии, передает Цензор.НЕТ.
"Духовенство, которое собралось, вместе с архиереем показало верность канонической Украинской православной церкви и ее предстоятелю Блаженному митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, о верности РПЦ также заявил наместник Киево-Печерской Лавры Павел.
Вместе с тем, патриарх Филарет сообщал, что в Украинскую православную церковь хотят войти ряд иерархов УПЦ МП.
"Они держат это в тайне. Не знаем мы, сколько их будет, может быть, 10. Может быть, больше 10. Это на первых порах. А потом – я думаю, что будут присоединяться десятками", – подчеркнул он.
Напомним, ранее патриарх Московский Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы" – РПЦ.
11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Сейчас повылазит куча любу и начнут втирать, что мол большинство там типа нормальные....
"хлеба и зрелищ"
увы, не только Х.
Шо б побачили, що таке справжній вєрх і ніз...на собствєнной шкуркє...
Истино верующие должны жить в скромности и страданиях...
Пускай докажут...
хотят масковского патриархата - воронеж с белгородом рядом, туда и пи.....йте
анархістионуфрісти...
- Алло!
- Здравствуйте, батюшка! Из Горкома Вас беспокоят. Вы понимаете, тут у нас
должно быть партийное собрание, а скамеек нету, одолжите, а?!
- Хрен Вам скамейки! В прошлый раз дал, так Вы их похабщиной разной исписали!
- Ах, хрен нам скамейки?! Тогда хрен Вам пионеров в церковный хор!
- Ах, хрен нам пионеров?! Тогда хрен Вам монахов на субботник!
- Ах, хрен нам монахов?! Тогда хрен Вам комсомольцев на Крестный Ход!
- Ах, хрен нам комсомольцев?! Тогда хрен Вам монашек в финскую баню!
- Ну, знаете батюшка, за такие слова и партбилет на стол положить можно!
комсомольская хуесоскаматушка сероводородофима
вірність Богу не залежить від єпархій та керманичів
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Ужэ пъятый раз победил сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ-и ОПОЗИЦИОНЕРОВ,,
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Но гробы усских ОСВОБОДИТЕЛЕЙ продолжают вывозиться на росцию , при том с УМНОЖЭНИЕМ показателей..
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Чекаємо на решту, аби разом усіх нах.
Дмитро Корчинський
46 хв. ·
Зусиллями Вселенського Патріарха, здійснюється мрія Братства - національно-визвольна війна українського народу потроху перетворюється на війну за віру.
Національне визволення є дуже важливим, але знищити одвічного ворога можливо лише через релігійну війну, зусиллями войвничої церкви.
Вселенський патріарх вказує нам шлях, а ємір кавказького Імарату дає нам приклад.
Націоналісти воюють з ворогом на власних городах, а релігійні люди приходять до ворога додому й б'ють його там.
Срочная новость-
В Украине УПЦ Московского патриархата больше не существует - представитель Вселенского патриархата Иов Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/segodnya-v-ukraine-upc-moskovskogo-patriarhata-bolshe-ne-sushchestvuet-predstavitel-vselenskogo-patriarhata-iov-473845.html
"Отменой акта 1686 года отменена администрация московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине... С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто, согласно этому решению Синода, являются архиереями Вселенского престола и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии православной церкви в Украине", - подчеркнул архиепископ Иов. (с)
нет у тебя больше крыши (с)
Слава Богу, украинская церковь устроена так, что рядовой состав дивизий решает служить или выслуживаться. Посмотрим, что громады скажут, когда служащим предоставят томос, а выслуживающимся завезут патроны...
Неизбежно предстоят и в будущем попытки вооруженного террора, провокаций и деления паствы УПЦ МП. А вот сколько куда - покажет время.
на историческую родину гнид отправляете!
Если филиал мацковского пархата не хочет подчиняться Украинской церкви, значит ни о какой приставке " епархия Украинской православной церкви" - РЕЧИ ИДТИ НЕ МОЖЕТ,вещи надо называть своими именами .
Уж не тому ли, где 29 октября Зюганов (!) ставил свечку в честь столетия ВЛКСМ (!!!)