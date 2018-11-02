 В 2017 году привлечены к дисциплинарной ответственности 96 судей, 172 - уволены за совершение существенного дисциплинарного нарушения, - Высший совет правосудия

Об этом говорится в статье "Сегодня" "Судова реформа: що змінилося за два роки", передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего (в ходе судебной реформы. - Ред.), на законодательном, конституционном уровне реформа сломала старый принцип зависимость судебной власти от политических влияний. Собственно, отдельной ветвью власти судьи и не были, так как до этого их назначали и увольняли по решению президента и парламента. Теперь это компетенция Высшего совета правосудия, из 21 члена которого десятерых (в дореформенные времена – трех) избирают на съезде судей", - отмечается в статье.

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"Важным сигналом изменений стало то, что служителей Фемиды, в отличие от депутатов, лишили неприкосновенности, оставив только функциональный иммунитет. Судейский корпус перестал быть этакой засекреченной "масонской ложей", о жизни и процессах внутри которой общество мало что знало. Жизнь судей стала самой открытой для общественности по сравнению с остальными служащими, работу которых оплачивает государство. Они проходят открытые конкурсы, собеседования с кандидатами транслируют в режиме онлайн, судьи декларируют не только свое имущество, но и своей семьи, составляют декларации родственных связей, полное досье каждого судьи любой гражданин может запросто найти в интернете. Если в предыдущие десятилетия законодатель "баловал" судей возможностью предоставлять частичное декларирование и не вводил ответственности за неправильно внесенные данные в отношении имущества, то сегодня служителя Фемиды, который не сможет подтвердить легальность происхождения своего состояния, просто уволят", - отмечают авторы.

"До недавнего времени "владельцы мантий" понимали свою безнаказанность, и привлечь их к ответственности даже при явном правонарушении было не так просто. Теперь критерии дисциплинарной ответственности достаточно четкие, и если в эпоху Януковича о наказании судьи общество слышало изредка, то сейчас это не такое редкое явление. Так, по данным секретариата Высшего Совета правосудия, в 2017 году было привлечено к дисциплинарной ответственности 96 судей, а 172 – уволены за совершение существенного дисциплинарного нарушения, среди них – и фигуранты тех резонансных историй, когда служители Фемиды совершали ДТП, будучи навеселе", - констатируется в статье.