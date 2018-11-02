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 Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины. ФОТОрепортаж

Стали известны подробности о том, как проходят боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений Воздушных Сил ВС Украины на Государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинский милитарный портал.

Среди опубликованных вчера пресс-службой Воздушных Сил ВС Украины фотографий замечены пусковые установки то зенитно-ракетных комплексов С-125М1:

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 01
Пусковая установка к ЗРК С-125М1 на Государственном испытательном полигоне "Ягорлык" Фото: ВС ВС Украины

В свое время ЗРК С-125 были сняты с вооружения украинской армии и находились на хранении. Также велись разработки по их модернизации в интересах иностранных заказчиков. Но с началом российской агрессии в 2014 году модернизации стали актуальными и для Воздушных Сил ВС Украины.

Эти зенитно-ракетные комплексы прошли один из этапов испытания в январе 2018 года и подтвердили свои тактико-технические характеристики - граница зоны поражения с новыми ракетами, составляет 40 км, максимальная высота - 25 км.

Сейчас же происходили контрольно-летные испытания, за которыми наблюдали представители КБ "Луч", которое является разработчиком модернизации ЗРК С-125М1 и высокопоставленные чиновники Вооруженных Сил Украины.

Кроме того была замечена модернизированная станция наведения ракет СНР-125 к ЗРК С-125М1:

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 02
Станция наведения ракет СНР-125 к ЗРК С-125М1 Фото: ВС ВС Украины

Место работы операторов модернизированного зенитно-ракетного комплекса С-125М1:

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 03
Пункт управления ЗРК С-125М1 Фото: ВС ВС Украины

Во время стрельб этих комплексов также были замечены ЗРК С-300В1 и ЗРК "Оса-АКМ":

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 04
Пуски с ЗРК С-125М1 + С-300В1 и ЗРК Оса-АКМ на полигоне в Херсонской области

ЗРК С-300В1 - первая мобильная универсальная система противоракетной и противосамолетной обороны. Ее особенностью является наличие двух типов зенитных управляемых ракет, из которых один тип 9М83 предназначен для поражения аэродинамических целей на расстоянии до 75 км, а второй 9М82 может поражать баллистические цели класса "земля-земля" - оперативно-тактические ракеты типа "Р -11" ("Scud" по кодификации НАТО), "Ланс", "Першинг-1А", а также летательные аппараты всех типов со скоростями до 3000 м/с на расстоянии до 100 км.

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 09

После развала Советского Союза в Украине базировалось две военные части на вооружении которых находились комплексы С-300В1:

• двадцать пятая зенитная ракетная бригада (А1181) г. Стрый, Львовской области (расформирована в 2002 году)
• сто тридцать седьмая зенитная ракетная бригада (А3024) г. Умань, Черкасской области (расформирована в 2012 году)

Но впоследствии они были сняты с вооружения и поставлены на хранение.

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Другой замеченный на стрельбах образец - ЗРК "Оса-АКМ".

ЗРК "Оса-АКМ" - автоматизированный военный зенитный ракетный комплекс (по классификации НАТО: SA-8 "Gecko"). Комплекс является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств корпуса во всех видах боевых действий. Комплекс оснащен шестью зенитными управляемыми ракетами 9М33М3.

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 06
ЗРК "Оса" во время одного из парадов Независимости Украины

Украинское предприятие "Укррадарпроект" разработало проект модернизации ЗРК "Оса-АКМ". В частности состоялась замена электроники на новую элементную базу, включающую:

• замену электронно-лучевых трубок
• радиоламп и лампы бегущей волны
• видикона и других морально устаревших элементов
• установку ПЗС матрицу в двух диапазонах
• доработку телевизионно-оптической головки

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 07
Пульт управления командира на модернизированной "Укррадарпроектом" ЗРК "Оса"


Также украинская модернизация ЗРК "Оса" позволяет получать внешние целе-указания от внешнего командного пункта на радиусе 90 км и работать в 4-х режимах дальности:

• 12 км
• 25 км
• 45 км
• от внешнего командного пункта до 90 км

Кроме того введен режим автоматического ведения цели в видимом и инфракрасном диапазоне, для противодействия современным средствам радиоэлектронного обнаружения введен секторный режим (работа от 6 до 360 градусов) и режим мерцания, позволяет уменьшать время пребывания в эфире и фактически не быть обнаруженным противником.

Также среди образцов, осуществляли стрельбу - С-300ПТ:

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 08
Пусковая установка к ЗРК С-300ПТ на Государственном испытательном полигоне "Ягорлык" Фото: ВС ВС Украины

Семейство зенитных ракетных комплексов среднего радиуса действия С-300 предназначено для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми, оперативно-тактическими и баллистическими ракетами на высотах от 25м до 27км, и расстояниях до 100 км в условиях интенсивного радиопротиводействия. На западе комплекс получил обозначение SA-10.

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В течение последних двух лет предприятием ГП "Укроборонсервис" было отремонтировано пять комплексов С-300 для Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

При осуществлении пусков также был замечен ЗРК "Бук-М1":

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 09
Пуски с ЗРК "Бук-М1" и С-300 на полигоне в Херсонской области

Источник: https://censor.net.ua/n3094781
 
   
 Топ комментарии
 
может Штатовские самолеты они и не собьют,
но срузькие они точно посбивают как родных
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Не слабо так собі модернізували.
Я так собі думаю. що США постачають критичну електроніку, а оскільки у українців голова не лише для того, щоб їсти, і руки не з дупи ростуть, то точкова модернізація перетворює совкову техніку на досить сучасну.
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По крайней мере это не путинские мультики.
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По крайней мере это не путинские мультики.
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Израильсские военные разгадали касапсские иновации в области ПВО..
.
Если две С-200 склеить клеем , или примотать хотябы изолентой,- тогда получиться С-400..
.
таким образом можно хоть С -1000000 создавать..
.
А вот и сам С-400

https://uploads.disquscdn.com/images/536d73fc7e793a51b60a9fdbbf00c720f23a14a50c9ffa2de28f34c896ed0368.jpg
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На ПУ Оса на русском надписи, попахивает большой зрадой и просто фирмой-прокладкой.
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Попахивает перспективой. Потом,за ненадобностью, продать бывшим друзьям сссра и расеи. Им укр. учить не надо. А значки на руском они давно запомнили. Переучиваться не надо.
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Хрен его знает.... Железо - оно железо и есть. Вся соль в наведении и помехоустойчивости...
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Живу в 20 км от полигона. Раньше,при союзе на этот полигон прилетали самолеты для бомбометания...стекла в окнах дрожат.....сейчас,когда стрельбы,слышно,а ночью видно зарево от снарядов....
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может Штатовские самолеты они и не собьют,
но срузькие они точно посбивают как родных
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Не слабо так собі модернізували.
Я так собі думаю. що США постачають критичну електроніку, а оскільки у українців голова не лише для того, щоб їсти, і руки не з дупи ростуть, то точкова модернізація перетворює совкову техніку на досить сучасну.
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Чув ? Є народна пісня де є слова : " Ой жагуне жагуне , яке ти ледащо " , це щось на кшталт " жіголо" ? Про шоколадне зелене мастило ніхто навіть не згадує.
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Які колосальні гроші масква вбухувала в супернадлишкові кількості озброєнь !!! Які таланти всіх народів совка, було закопано на цій ниві !!! Промкарлик кацапія , ніколи не досягне рівня військових розробок совка , адже ссср вбухував шаленні гроші в фундаментальну науку що часом давало блискучий результат . Але у виробництві ТКБН совок сидів по горло в вигрібній ямі , народ посидить в комуналках і без туалетного паперу , лиш по ракетах і ін. "ми впєрєді планєти всєй" . Московська компиха згубила ссср , а про кацапію навіть ніц мови . Озброєнь має бути достатньо для нанесення ворогові "розумного об'єму неприйнятних втрат " , і тільки . А більше , то пиха , марнослав'я і марнотратство на фоні безумства , яке так властиве кацапії і дуркуватому її населенню .
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A також мав ПОВНИЙ цикл виробництва,на вiдмiну вiд раici.
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І шо, маєте приклади таких розробок?
Все крали, починаючи від набоїв і закінчуючи ядерною зброєю.
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"• замену электронно-лучевых трубок
• радиоламп и лампы бегущей волны
• видикона и других морально устаревших элементов"- где они такое старьё 60-х годов откопали? Уже в 80-е годы всё было на транзисторной базе.
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С 1986 года серийный выпуск ЗРК «Оса-АКМ» прекращен как морально устаревший...Ясно что выгребают со складов всё что не смогли продать, красят и пускают ... на парад.
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Видикон заменить транзистором???? Беги в школу, придурок.
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Видико́н (англ. Vidicon, от лат. video - вижу и др.-греч. εἰκών - изображение) - передающая телевизионная трубка с накоплением заряда, действие которой основано на внутреннем фотоэффекте. Наиболее распространенный тип передающей трубки в телевизионных передающих камерах до появления полупроводниковых матриц.

ПЗС-ма́трица (сокр. от «прибор с зарядовой связью»), или CCD-ма́трица (сокр. от англ. CCD, «charge-coupled device») - специализированная аналоговая интегральная микросхема, состоящая из светочувствительных фотодиодов, выполненная на основе кремния, использующая технологию ПЗС - приборов с зарядовой связью.

С 1975 года начинается активное внедрение телевизионных ПЗС-матриц. А в 1989 году они применялись уже почти в 97 % всех телекамер. Ракетні стрільби в Херсонській області: що випробовують Повітряні Сили ЗС України - Цензор.НЕТ 9311

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Уточни "где"? Не надо забывать,что в СССР на то,что летает и стреляет ставили только, без исключений,что производилось в предела союза (даже не СЭВ!). И серийные приборы прошли полый цикл исытаний. Поэтому КБ для ускорения делали варианты на элементах которые имели маркировку "опытный".
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В 70 тоько начинали транзисторы в разработках! Очень низкая надежность.
МС пошли в разработку в начале 80-х. ПЗС вообще появились в середине 80! И конца 90 ставили "видиконы". Другого просто небыло!
В микроволновках и сейчас магнетроны,а не "решетка"!
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С 1975 года начинается активное внедрение телевизионных ПЗС-матриц. А в 1989 году они применялись уже почти в 97 % всех телекамер. Ракетні стрільби в Херсонській області: що випробовують Повітряні Сили ЗС України - Цензор.НЕТ 1475
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Граданского назначения,производились НЕ в ссср! И в 1989г. SONI выпускала видеокамеры с матрицей и ч/б кинескопом.
Повторю! В СССР на то,что летает и стреляет ставили только, без исключений,что производилось в предела союза (даже не СЭВ!).
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Мабуть видовищно усе є... цікаво, рогаті мабуть в Усі очі видивляються...)) нічого, наштампуємо та модернізуємо достатньо, головне щоб ніяке лихо у вигляді деяких осіб не заважало цім діям!!! Слава Україні!!!
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....ооо---оооу !!! а где военная тайна ???!!!! я так понимаю если такое у нас есть ОРУЖИЕ , почему территория не освобождается ????
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Останнє фото не по темі, подане 2-й раз. Адмін, поміняй!
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