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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Общество
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Все про:Константинопольский патриархат (65) РПЦ (464) УПЦ (724) церковь (931) автокефалия (234) Геча (Иов) (1) Томос (48)

 УПЦ МП в Украине больше не существует, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Иерархи всех украинских церквей с 11 октября 2018 года в глазах Фанара имеют одинаковый статус - иерархов Вселенского престола.

Об этом заявил представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмиский Иов в интервью "ВВС Украина", передает Цензор.НЕТ.

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По словам Иова, одним из пунктов исторического решения Вселенского престола от 11 октября была отмена синодального акта о передаче Киевской митрополии - то есть, фактически, территории Украины - в управление Российской церкви.

"Отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине... С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто согласно этому решению синода, есть архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине", - пояснил архиепископ Иов.

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Архиепископ Иов подчеркнул, что решая украинский вопрос, Вселенский патриархат "ничего не приобретает".

"Если бы Вселенский патриархат хотел что-то получить, он мог бы просто возродить свою митрополию, которая существовала в Киеве до конца XVII века. Но Константинополь этого не желает. Константинополь желает подарить Украине автокефалию, чтобы в Украине была своя церковь", - сказал он.

Напомним, ранее патриарх Московский Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы" – РПЦ.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3094779
 
   
 Топ комментарии
 
правільніше було б сказати - спецпідрозділ МДБ-КДБ-ФСБ.
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Насправді ніякого МП ніколи не існувало, це була російська церква.
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так були ж скандали, в Запоріжжі відмовились дитинку відспівувати, воїнам АТО відмовляли..
ясно, що Бог в них інший, мабуть путіном зветься.
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Израильтяне опять посмеялись с ПВ0 касапсских ихтамВЫВЕЛИ..
.

Израильсские военные разгадали касапсские иновации в области ПВ0..

.

Если две С-2OO склеить клеем , или примотать хотя бы изолентой,- тогда получиться С-4ОО..

.

таким образом можно хоть С -1000000000 создавать..

.

А вот и сам С-400

https://uploads.disquscdn.com/images/536d73fc7e793a51b60a9fdbbf00c720f23a14a50c9ffa2de28f34c896ed0368.jpg
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https://uploads.disquscdn.com/images/9e874cc5828158d0fae4e62995efca7e6594121e1ca3de31b9d87b51adfb70bc.jpg
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Клей...Скотч....Якутский скульптор лучше знает чем!!!!
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согласен!!якутский гораздо более высокотехнологичный МАТЕРИАЛ!!подозреваю что над ним ,,сколково"основательно поработало!!а о деньгах потраченных на столь невиданный доселе в мире продукт и предположить трудно!! УПЦ МП в Україні більше не існує, - архієпископ Тельміський Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 1606 УПЦ МП в Україні більше не існує, - архієпископ Тельміський Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 4505
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Насправді ніякого МП ніколи не існувало, це була російська церква.
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правільніше було б сказати - спецпідрозділ МДБ-КДБ-ФСБ.
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Бог у них тоже свой какой то был?Вы вообще крещенные,все те,кто пишет подобное??
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напевно, бо вони відмовлялися відспівувати померлих християн.
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так були ж скандали, в Запоріжжі відмовились дитинку відспівувати, воїнам АТО відмовляли..
ясно, що Бог в них інший, мабуть путіном зветься.
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Вообще не аргумент.Есть зафиксированые факты?Вот что что,но в подобный бред не поверю.На одном уровне с мальчиком в трусиках.
И я в конце 90ых с братаой ходили на слкжбы,модно было.Как узнать,в церковь какого патрипрхата я ходил,если в четверг с 18.00 до 20.00 в течении всей службы читались псалмы из Библии?
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Как узнать?
Если на украинском, то украинская служба
Если на болгарском, который они называют в честь болгар Кирилла и Мифодия старословянским, то гундяевская служба.
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А я думав, псалми читали тобі, а не Богу)))))
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Та є факти. Скандал на всю країну був.
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Священник УПЦ МП в Запорожье отказался отпевать трагически погибшего мальчика из-за другой конфессии.

https://censor.net.ua/news/3043010/svyaschennik_upts_mp_vzaporoje_otkazalsya_otpevat_tragicheski_pogibshego_malchika_izza_drugoyi_konfessii
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Местный одесский волонтер Андрей Танцюра утверждает, что в 2014 году Александр Шпак, клирика храма УПЦ МП, расположенного на территории госпиталя. УПЦ МП отказался отпевать украинского военнослужащего. «Кроме того, он ходил по палатам и говорил раненым ребятам, что они ведут братоубийственную войну», - возмущается волонтер. В Минобороны эту информацию пока не комментируют.
===
тут https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/odesse-kapellanom-mogut-naznachit-svyashchennika-1504250297.html
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Зафиксированных фактов немало. Честно, лень новости рыть. АТОшников они отказывались отпевать даже крещенных в Московском Патриархате, обвиняя в участии в братоубийственной войне, но такое определение войны не относится к участникам с другой стороны. Поищите, на ютубе попы это в открытую говорили. В Верховной Раде в минуту молчания по павшим в АТО Онуфрий и свита отказались встать. Это тоже есть на ютубе, как и объяснения Онуфрия журналистам.
Мальчик в Запорожье был вообще верхом цинизма: самоубийца выбросился из окна в то время, когда папа с двухлетним сыном вышли на прогулку. Ублюдок упал на ребенка. Так вот этого двухлетку поп отказался отпевать, т.к. он был крещен в Киевском Патриархате. И, кстати, московские попы одобрительно отреагировали на эту выходку. Эта история даже в России обсуждалась.
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там била многабожиє...ленін сталін хрущьов брєжнєв чєрнєнка андропав гарбачьов єльцин путін...
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Судя по тому, как они себя ведут они таки молятся какому то другому богу, который пообещал им организовать отдельный рай
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Ну так же можно сказать-судя по тому как они себя ведут,они не молятся вообще никому.
Ну а для тех кто молится-Бог един.
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заберите к себе биомусрного гройсмана скорее
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Да, Бог у них тоже какой-то свой, тк они называются "верующими РПЦ", а не "христианами".
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В этом их отличие от тех кто именует себя "прихожанами УПЦ"?Но все это бредятина.В чем отлмчие по религиозной ветке?Крестятся двумя перстами?Верят в Перуна?Доказывают,что Христос не украинец?
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Там еще со времени 2.14 необычные взгляды как для священника.
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Хуйло обосрался на всех фронтах. УПЦ МП в Украине больше не существует, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча) - Цензор.НЕТ 4111
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Але ще смердять, падлюки рашистскі!
😜
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Ага не существует,не существует как и Партии Регионов.Вон и их сайт открылся.
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Их не существует с точки зрения церковного права, т.е. они, по сути "незаконная организация".
Это все равно, что я назовусь царем Украины и вы будите говорить, что мол ну и что, что его нет по закону, а по факту типа есть - вон он....Даже сайт могу организовать
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не зовсім коректне порівняння - таки, УПЦ зареєстрована юридично та існує фактично, на відміну від царя Дмітрія Ч, хотя по канонам і правілам якогось там "трюльського собора", МП в Україні не повинно тепер бути
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Все верно, согласно приказу Вселенского патриарха Варфоломея I (патриарха Константинопольского) ВСЕ законопослушные православные батюшки УПЦ МП автоматически стали УПЦ. Осталось отключить гундяевско-хуйловские телефоны. Хто, хочет перейти в РПЦ? С вещами на выход!
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Проблема в том, что УПЦ МП себя и раньше называли просто "УПЦ", хотя по факту они РПЦ.
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С чего это? В УПЦ МП с точки зрения Константинополя никогда не было патриарха, это просто митрополит РПЦ.
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Скорее бы уже директива с Константинополя пришла...заждались Ее Мы тут... УПЦ МП в Украине больше не существует, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча) - Цензор.НЕТ 6736
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та не
не скоро
поповские гетьманы булаву делят
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а лучше инквизиторы ликвидоторы с автоматами
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сказано сильно, чётко и однозначно - в Украине не будет фсбшных попов …
хороший и весомый удар по башке гундяю …
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Архиепископ Иов подчеркнул, что решая украинский вопрос, Вселенский патриархат "ничего не приобретает". Источник: https://censor.net.ua/n3094779
Взагалі то так. Але нематеріальне надбання таки є, і досить вагоме - Авторитет. До цього моменту (11.жовтня 2018) він був якийсь ефемерно-номінальний.
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Ну и Андреевская церковь + еще пара монастырей скорее всего...
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Ну якщо ви такий прискіпливий ....
То не Андрієвська церква, а право збирати пожертви на території Андрієвської церкви.
І з монастирями не все так просто, як з церквами. Братія може не погодитися, а пустуватимуть - це збиток для Константинополя.
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Ну так так еще лучше - когда доходы собираешь, а расходы несет кто-то другой
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А ти вже порахував їх доходи й витрати?
До речі, поточні витрати на утримання за рахунок Константинополя. Втім, так було завжди, коли утримувала держава, а користувалася церква. Змінився лише отримувач - замість УПЦ чи УАПЦ став Константинопольський патріархат.
Чи вам не байдуже, якому з попів башляти - напряму Варфоломею чи через українського патріарха коли виберуть? От мені байдуже, коли жертвую, то не питаю на що витратять. А давати чи ні - особиста справа кожного.
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Так какие церкви сейчас самые каноничные, запутаться можно?
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УГКЦ і УАПЦ-К (так і називаєця - канонічна)
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Так Печерська лавра київська чи рашинська???
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Киевская....по той простой причине что она находится в Киеве.....и принадлежит государству Украина....
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шо, і лавра "вєрньоца в радную говєнь"?
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З глузду з'їхав? Вона зараз там, а повернеться в Україну.
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а Україна куди пливе?
***
- Ребе, чи довго ше чекати?
- Якшо чекати, то довго
***
Якшо дуже довго сидіти на березі річки, то можна побачити як по ній пливе труп твого ворога. Смисловий наголос на "дуже довго"
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Ахфоризмами розважаєтесь?

Шановний, є два шляхи вирішення проблеми - радикально через кров, або некваплячись поступово витискати РПЦ з власної території. Вам який шлях привабливіший - релігійна війна, чи постійно зростаючий тиск/та утиск?
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Недавно Зоря расписывал, что в учредительном соборе могут принять участие те, кто просил томос, т.е. без попов МП, ранее Филарет баил, что в МП десяток или более высоких попов могут принять участие в соборе, хоть томоса они явно не просили, теперь вселенский посланник излагает, что для него все гей-клубы равны, т.е. если все попы МП придут на собор и изберут не Филарета, а своего кандидата, то они и будут главные. На то похоже, что при таком раскладе грызня меж попами гарантирована навеки и томоса еще 300 лет ждать доведется.
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Дочекаєшся . Крук живе 200 - 300 років . Тільки б на схід не потягло.
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Так, та не так, шановний.
Десяток москальських попів не афішували свій статус, але прохання таки підписували (вчасно здогадалися, куди вітер дме).
А вселенський куратор правильно каже, для нього всі рівні. Та не куратор визначає кого запросять/пустять на той собор. Тобто, зберуться таки лише підписанти, і перегризтися можуть лише вони. Звісно, мо ще декілька хитрованів пролізти в останній момент, але запобіжник є - хто проти, а таких чимало 100% на собор не попадуть.

До речі, харківська зграя РПЦ вже заявила - вірні РПЦ, отже її на соборі вже не буде. Одеська також не з'явиться.
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Вже ніхто не зявиться,їх там вже "обробили" на всі 100%,Кирило-путінські гроші в черговий раз зробили свою грязну справу,а продажніше єпископів УПЦМП можуть бути хіба що...єпископи УПЦМП
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10 попов из МП подписали обращение к Варфоломею с просьбой предоставить Томос Украине. Из них только двое сделали это открыто, остальные побоялись назвать себя общественности. Вот эти 10 и примут участие в объединительном Соборе и выборе патриарха.
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А можно по скромнее себе названия придумывать, а то прям все или вселенские или межгалактические, Христос по моему так не вые....лся, как вы.
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то переклад неправильний - там, ніби йдеця не про всесвіт, а про ойкумену - відомі населені території
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Татишо?

А ти пригадай коли він з'явився, та які титули на той час були в моді. А зараз "Вселенський" - данина традиції. Якось так.
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Ну, он как бы представитель Творца всего сущего... Так что скромность в данном вопросе сильно попахивает ересью.
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Нету никакого УПЦ МП...есть РХЦВО (Российсая христианская церковь восточного обряда) ...Православными они не являются, они разорвали союз с православием в октябре 2018
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Даже точне РЦВХО (российская церковь восточно-христианского обряда)
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МоСЛАБ - Московська сєкта Лубянського аутоцефального Патріархату
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Очень многие поколения украинцев ждали этого момента, когда объявят, что в Украине УПЦ Московского патриархата больше не существует. Секта Московского патриархата осталась только в Московии. По значимости это событие это второй акт независимости Украины. Кто не согласен, с вещами на выход. В Кремле траур. Последняя империя пытается уцепиться своими костлявыми руками за Украину, не хочет отпускать. Но Украина все дальше и дальше отделяется от России и возвращается в цивилизованный мир, в братскую европейскую семью народов. Поздравляю всех нас с эти событием. Слава Украине!
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Ага, филаретовский гей-клуб решит, кого в свой песочник пускать, а Вселенский просто обязан это все утвердить.
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В отношении того, кому служит кацапская "церковь" освящающая ракеты под названием "сатана", могут сомневаться молько ватники и дебилы (что равносильно).
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Короче,тем,хто хрестився у МП,треба пройти процедуру повторно,бо в Рай не попадёте.А ось як с теми бути,кого мордовськи попы отпевали,вообще не понятно як им бути УПЦ МП в Україні більше не існує, - архієпископ Тельміський Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 2969
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУПЦ МП в Украине больше не существует, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)
 
 
 
 
 
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