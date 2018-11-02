 УПЦ МП в Украине больше не существует, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Об этом заявил представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмиский Иов в интервью "ВВС Украина", передает Цензор.НЕТ.
По словам Иова, одним из пунктов исторического решения Вселенского престола от 11 октября была отмена синодального акта о передаче Киевской митрополии - то есть, фактически, территории Украины - в управление Российской церкви.
"Отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине... С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто согласно этому решению синода, есть архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине", - пояснил архиепископ Иов.
Архиепископ Иов подчеркнул, что решая украинский вопрос, Вселенский патриархат "ничего не приобретает".
"Если бы Вселенский патриархат хотел что-то получить, он мог бы просто возродить свою митрополию, которая существовала в Киеве до конца XVII века. Но Константинополь этого не желает. Константинополь желает подарить Украине автокефалию, чтобы в Украине была своя церковь", - сказал он.
Напомним, ранее патриарх Московский Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы" – РПЦ.
11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
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Израильсские военные разгадали касапсские иновации в области ПВ0..
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Если две С-2OO склеить клеем , или примотать хотя бы изолентой,- тогда получиться С-4ОО..
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таким образом можно хоть С -1000000000 создавать..
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А вот и сам С-400
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ясно, що Бог в них інший, мабуть путіном зветься.
И я в конце 90ых с братаой ходили на слкжбы,модно было.Как узнать,в церковь какого патрипрхата я ходил,если в четверг с 18.00 до 20.00 в течении всей службы читались псалмы из Библии?
Если на украинском, то украинская служба
Если на болгарском, который они называют в честь болгар Кирилла и Мифодия старословянским, то гундяевская служба.
https://censor.net.ua/news/3043010/svyaschennik_upts_mp_vzaporoje_otkazalsya_otpevat_tragicheski_pogibshego_malchika_izza_drugoyi_konfessii
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тут https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/odesse-kapellanom-mogut-naznachit-svyashchennika-1504250297.html
Мальчик в Запорожье был вообще верхом цинизма: самоубийца выбросился из окна в то время, когда папа с двухлетним сыном вышли на прогулку. Ублюдок упал на ребенка. Так вот этого двухлетку поп отказался отпевать, т.к. он был крещен в Киевском Патриархате. И, кстати, московские попы одобрительно отреагировали на эту выходку. Эта история даже в России обсуждалась.
Ну а для тех кто молится-Бог един.
https://youtu.be/0kO75cjAxgs?t=27
- Нет.
- А он есть.
😜
Это все равно, что я назовусь царем Украины и вы будите говорить, что мол ну и что, что его нет по закону, а по факту типа есть - вон он....Даже сайт могу организовать
не скоро
поповские гетьманы булаву делят
инквизиторыликвидоторы с автоматами
хороший и весомый удар по башке гундяю …
Взагалі то так. Але нематеріальне надбання таки є, і досить вагоме - Авторитет. До цього моменту (11.жовтня 2018) він був якийсь ефемерно-номінальний.
То не Андрієвська церква, а право збирати пожертви на території Андрієвської церкви.
І з монастирями не все так просто, як з церквами. Братія може не погодитися, а пустуватимуть - це збиток для Константинополя.
До речі, поточні витрати на утримання за рахунок Константинополя. Втім, так було завжди, коли утримувала держава, а користувалася церква. Змінився лише отримувач - замість УПЦ чи УАПЦ став Константинопольський патріархат.
Чи вам не байдуже, якому з попів башляти - напряму Варфоломею чи через українського патріарха коли виберуть? От мені байдуже, коли жертвую, то не питаю на що витратять. А давати чи ні - особиста справа кожного.
***
- Ребе, чи довго ше чекати?
- Якшо чекати, то довго
***
Якшо дуже довго сидіти на березі річки, то можна побачити як по ній пливе труп твого ворога. Смисловий наголос на "дуже довго"
Шановний, є два шляхи вирішення проблеми - радикально через кров, або некваплячись поступово витискати РПЦ з власної території. Вам який шлях привабливіший - релігійна війна, чи постійно зростаючий тиск/та утиск?
Десяток москальських попів не афішували свій статус, але прохання таки підписували (вчасно здогадалися, куди вітер дме).
А вселенський куратор правильно каже, для нього всі рівні. Та не куратор визначає кого запросять/пустять на той собор. Тобто, зберуться таки лише підписанти, і перегризтися можуть лише вони. Звісно, мо ще декілька хитрованів пролізти в останній момент, але запобіжник є - хто проти, а таких чимало 100% на собор не попадуть.
До речі, харківська зграя РПЦ вже заявила - вірні РПЦ, отже її на соборі вже не буде. Одеська також не з'явиться.
А ти пригадай коли він з'явився, та які титули на той час були в моді. А зараз "Вселенський" - данина традиції. Якось так.
7527(с.м.з.х)!