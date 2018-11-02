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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Турчинов (3047) учения (1922)

 Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне "Ягорлык". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Восстановление системы противовоздушной обороны является одним из определенных Советом национальной безопасности и обороны Украины важных приоритетов для нашего государства.

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во время военных учений с боевыми стрельбами на полигоне ВСУ "Ягорлык", сообщили в пресс-лужбе СНБО.

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Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 01
Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 02
Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 03

В боевых стрельбах с использованием широкого спектра зенитно-ракетных комплексов (ЗРК С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" и других) участвовали подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска Воздушных сил ВСУ. Также были проведены контрольные испытания зенитно-ракетных комплексов, прошедших глубокую модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 04
Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 05

Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 06
Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 07
Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 08

Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 09

По словам Секретаря СНБО Украины, целью этих комплексных учений и испытаний была отработка системы многоэшелонной противовоздушной обороны страны, "определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны".
"Восстановление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО Украины", - сказал он, добавив, что именно система ПВО Украины до 2014 года понесла наибольшие потери и сознательно и  последовательно разрушалась.

Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 10
Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 11
Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 12
Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 13

Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 14

Турчинов отметил, что украинские военные во время проведения боевых стрельб продемонстрировали высокое мастерство и профессионализм, эффективно уничтожая воздушные цели на разной дальности, "а модернизированные зенитно-ракетные комплексы подтвердили заявленные тактико-технические характеристики".
После завершения испытаний Секретарь СНБО Украины провел совещание с военным руководством и конструкторами оборонных предприятий по вопросам определения приоритетных задач по укреплению противовоздушной обороны нашего государства.

Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 15

Источник: https://censor.net.ua/n3094777
 
   
 Топ комментарии
 
Поскули еще чуть чуть свинособака...
Может мокшанскому стаду полегчает...
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Пастор готовит новые средства для поджарки кацапни. Хунта схвалює...
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ЗРК С-125. Еще не сгоревшие на складах.
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Поскули еще чуть чуть свинособака...
Может мокшанскому стаду полегчает...
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Пастор готовит новые средства для поджарки кацапни. Хунта схвалює...
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комментарий отмечен как спам  
 
Надеюсь, в этот раз ни один гражданский самолёт не пострадает
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Он имел ввиду этот случай https://uainfo.org/blognews/364794-izrailskiy-samolet-nad-chernym-morem-v-2001-godu-sbila-rossiya-a-kuchma-prikryl-putina.html
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Кацап , это ты про хор александрова и ИЛ20 в Сирии?
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Почему тогда 5 лет нет ни одного заказа у оборонпрома?! У них там мпого чего новенького есть - но нет денег чтобы воплотить это в жизнь.. А это что вы демонстрируете - это тюнинг того что у нас было..Противовоздушная оборона является одним из важных приоритетов для нашего государства, - Турчинов во время военных учений - Цензор.НЕТ 1556
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Украине нужно развивать свой уникальный стандарт, который будет одним из лучших в мире.
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Пастор гуд.у кацапо-фашистов сраки рвет знатно
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Однозначно, чт Украине нужен непробиваемый щит ракетной обороны.
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Ща зрадогниди скажуть шо прворвтетом в період війни є дешевий газ і кіоски Рошен з ліпецьком.
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Та ні, мерзото порохнява. Я, як зрадофіл, спитаю тебе, скільки іще складів з боєприпасами знищать російські шпигуни порошекно й мужеложенко, і чому російський шпигун сємєчка і досі на роботі?
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На учениях у турчинова показали новый костюмчик
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"не смеют крылья черные над Родиной летать"...
віва, Пастор!
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Утилізація застарілих озброєнь таким чином , досить неслабо тисне на кацапську психоскладову . Там реакція на усвідомлення ситуації залежить від кута під яким говорять кисельови. Ввечері лютий ворог , а на ранок " ми всє братья славянє". Але " Нікагда ми нє будєм братьями ... ".
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На какую дальность уходили ракеты, которые стартовали под 25 градусов над землёй?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМасштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне "Ягорлык". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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