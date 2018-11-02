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 Порошенко в годовщину Батуринской трагедии: РФ продолжает орудовать своими "проверенными методами" - коварной агрессией и жестокостью

Президент Украины Петр Порошенко сравнил Батуринскую трагедию 1708 г. с нынешними действиями России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

""Вся Украина купается в крови. Меншиков показывает ужасы московского варварства", - писали французские газеты о страшных событиях, которые произошли в Батурине в 1708 году.

Нечеловеческая жестокость, с которой московские войска вырезали жителей, разграбили и сожгли столицу гетмана Мазепы только за желание быть свободными от московского царя, шокировала всю Европу", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поздравил с годовщиной изгнания нацистов из Украины: "Ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора"

Порошенко напомнил, что жертвами резни в Батурине стали около 15 тысяч человек: "Московская орда не сжалилась ни над стариками, ни над женщинами, ни над детьми. Воспоминания о тысячах невинно оборванных жизней навсегда останутся в нашей памяти, памяти всего народа".

"Сегодня, как и сотни лет тому назад, Россия продолжает орудовать своими "проверенными методами" - коварной агрессией и жестокостью. И Украина остается щитом, который защищает границы Европы от болезненных планов Кремля", - добавил Президент.

Порошенко в годовщину Батуринской трагедии: РФ продолжает орудовать своими проверенными методами - коварной агрессией и жестокостью 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094775
 
   
 Топ комментарии
 
Ти скажи краще коли візи для кацапів введеш, мля!... Порошенко в годовщину Батуринской трагедии: РФ продолжает орудовать своими "проверенными методами" - коварной агрессией и жестокостью - Цензор.НЕТ 9738
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о, еще одну дату нашла пресс-служба заради пиара. Не пропустить бы пэдре день взятия Бастилии.
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Тролль ,вот мне интересно.. На американских сайтах ты тоже самое пишешь о американских президентах , которые отдают дань памяти гражданкой войне в США и Перл Харбор вспоминают ?
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не, только про брехливого барыгу, который четыре года гробит страну, а перед выборами кинулся ленточки на открытии туалетов перерезать и даты из отрывного календаря озвучивать
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Тролль , а шо после выборов будешь делать ? Ведь Порошенко останется на второй срок.
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он и на первый не годился, что врать ещё пять лет собирается ?
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Паливода Александр Тролль , а шо после выборов будешь делать ? Ведь Порошенко останется на второй срок.

Ну тогда только к тебе, польским панам *опы мыть Порошенко в річницю Батуринської трагедії: РФ продовжує орудувати своїми "перевіреними методами" - підступною агресією та жорстокістю - Цензор.НЕТ 9694
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Ти скажи краще коли візи для кацапів введеш, мля!...
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Полностью поддерживаю!
Лезет эта зараза как гнилостная инфекция в Украину, сколько людей уже полягло в этой войне, а оккупантам двери нараспашку .
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петя - известный любитель хроник - завтра вспомнит 1240 год, послезавтра-1169 год, а полслепослезавтра предъявит счет за этот экономический ущерб
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хто керує минулим, той керуватиме майбутнім
ми мусимо пам'ятати злочини русні
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вы прям, как бабушка украинской незалэжности
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нічого "розумнішого" не вигадали ?
не намагайтесь переписати історію і видалити неприємні для себе факти.
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Ksenia VB хто керує минулим, той керуватиме майбутнім

ми мусимо пам'ятати злочини русні

Волынскую резню помним? Порошенко в річницю Батуринської трагедії: РФ продовжує орудувати своїми "перевіреними методами" - підступною агресією та жорстокістю - Цензор.НЕТ 8418
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Читал в секретных документах, что Мазепа во время гибридной Северной войны торговал углем с российской империей и хотел победить Петра I европейскими санкциями.
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Если бы ни этот сивый гетьман - Мы бы про паРашу и войну, про Донбассе и Крым забыли б еще максимум в 2015-16-м....И каждый сейчас занимался бы тем - чем занимался до войны с кацапами и не слушал бы этого говнокАмАндира о коварстве и подлости мокш..
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Ну так вали в московию, и занимайся с кацапами чем хочешь...
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Єдиний варіант застрахувати Україну від повторення подібних трагедій - почати ядерну програму. Але маріонеточна влада боїться фінансувати навіть розробку ОТРК, щоб не злити заокенського господаря.
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Варто поїхати у Батурин та побачити музей судочинства, козацьку фортецю, палац Розумовського. Дійсно там відбулися згадані події, бо знайшли багато кісток загиблих.
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Це музей судочинства, або будинок Кочубея (його предки кримські татари).
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Дивно що там щось лишилось після пограбування кацапами.
все гетьманське добро зараз в ермітажі.
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Дійсно. Саме з під Батурина у кінці 19 століття (1894 рік) прийшли мої предки по матері у Київ.
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Маніфест українця-виборця.
Довгі роки українці ніяк не можуть згуртуватися і навести лад на своїй Богом даній землі. Дійшло до того, що вже сотнями тисяч тікаємо ми-українці зі своєї Батьківщини. Вважаю що проблема в тому, що ми-українці не маємо цінностей навколо яких треба об єднати свої зусилля, нам потрібен правильний вектор і дуже важливо його мати під час виборів, щоб знову не помилитись. Тому пропоную розповсюдити цей маніфест серед українців.
1. Голосуй за людину одної з тобою віри - християнина.
2. Голосуй за людину яка є українцем за національністю і родичі якого теж українці.
3. Уважно вивчай біографію кандидата - де родився, хрестився, хто батьки, які посади займав, в яких партіях був і хто його ділові та політичні партнери теперішні та в минулому.
4. Розберись кому належать засоби масової інформації і на чию користь вони піарять того чи іншого кандидата.
5. Не голосуй за іновірців і чужинців по духу навіть якщо вони мають популярні і відомі прізвища і є гарними артистами, боксерами або співаками.
Якщо ми знову зробимо помилку - наші діти не зможуть вільно жити на своїй землі.

Порошенко - кремлівська курва
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2. Голосуй за людину яка є українцем за національністю і родичі якого теж українці.

А хто ж там поміж лідерів рейтингів такий?
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ПУТИНоСкоты!!
А это правда , что ваше скрепное Скотославие отправляло калек=ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ на баржи... и УТ0ПЛИВАЛО ИХ..
А остальных --ссылало на северный ВААЛАМ..
, без ОТОПЛЕНИЯ и ЕЛЕКТРИЧЕСТВА,,,
и там они млн.... "радовались скоторасеи "...
А ВЕДЬ СОЛДАТЫ --ОТДАВАЛИ жизнИ и здоровья за сою родину ?????!!!!!!!!!!
ПРАВДА..
или НЕТ ???!!!!!!!
.
А ТЕПЕРЬ !
,ПУТИНОССКОТЫ - Напишите как Америкоссы ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ СВОИХ СОЛДАТ , Кинули бомбы на Хиросиму и Нагасаки...
. Про Индейцев и БИНЬДЕРОВЦЕВ,,
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https://www.youtube.com/watch?v=_An21vaV_yw
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https://uploads.disquscdn.com/images/330dcafcd0d95ea41854f8d6c60cf7005e2acb7ad7b23caccc8a078d5848f37d.jpg

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По Порошенко выходит, что русские и украинцы существовали всегда и русские украинцев всегда жестоко мочили, нутром чуя этнические различия, даже когда эти различия никак видеть невозможно было. Несмотря на образование, уровень экономики, социальный строй, все неизменно. По сути наши начальники, вроде Порошенко, Турчинова и прочих тупо разжигают межнациональную рознь и проповедуют расизм, т.к. никаких механизмов передачи особой жестокости русскими из поколения в поколение, кроме генетических, они не просматривают.
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Московитская Орда жестоко расправлялась со всеми сопротивляющимся ей народам - это она переняла у своей родительницы, Золотой Орды. Это - не генетические механизмы, а исторические: только зверски расправляясь с непокорными, Золотая Орда (а после нее - ее наследники - московиты) могли держать в страхе и покорности народы захваченных территорий и выкачивать оттуда в московию ресурсы, солдат и рабочую силу. Это справедливо и сегодня - исторический анахронизм - Орда - разваливалась в 1918 году, но была зверски восстановлена большевиками-московитами в виде "СССР", и в 1991 году - сейчас восстанавливантся чекистами-миллиардерами теми же способами.
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Ну вот, вы описали "исторический" механизм - террор Золотой Орды по отношению к покоренным народам был продуктивным механизмом, он позволял грабить покоренные народы в пользу... А в чью пользу? Какой нации были ордынцы? А нынешние россияне - какой нации? Опять таки, если кто кого грабил, то какая нация была самой богатой при Орде до 1918 и после ее восстановлении большевиками? Кроме того, хотелось бы знать, а прочие империи мира без жестокости обходились, индейцев Америки ласково уничтожили и никак не грабили?
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Читайте историю - Орда развалилась и ее место заняли московиты (московитский улус со столицей в Москве), которые восстановили ее территориально под соусом московитского царства, а место хана занял московитский царь Иван IV.Все, что грабили московиты и грабят до сих пор, вывозится в московию и она всем этим распоряжается:продает, использует по своей надобности и прихоти правителей, московия объявляет войны, назначает управляющих.
Не путайте нации и национальности - нация может состоять из генетически разных народов, имеющих насильственно привитый захватчиками язык и образ жизни.В России всем жителям московитами насильственно привит русский язык в ущерб национальным.
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Це факт, дякую за розуміння походження нації.
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Настоящий академик украинских наук! При советской власти московиты грабили и делили награбленное, но уровень жизни в Украине был выше российского, казалось бы - парадокс, а на самом деле все просто: московиты привили украинцам свой язык и образ жизни и потому все награбленное возвращали привитым, в бедности и нищете были только непривитые львовяне и тернопольчане, они в СССР получали зарплаты и пенсии в 5 раз ниже, чем дончане и хакрьковчане.
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И что хреново гнид то полно а Петя с ними либеральничает..Потому что сам из того смердючника выполз...
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Более 300 летняя имперская оккупация Украины должна закончиться падением колониальных памятников русской империи.
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Памятники 300-летнего колониализма Украины: Памятник Петру I в Полтаве, памятник Екатерине II в Одессе, памятник императору Александру III в оккупированной Ялте, памятник фельдмаршалу и генералиссимусу Суворову в городе Тульчине Винницкой области давно пора демонтировать.
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У Одессы есть античный период истории. Согласно котрому, основателем Одессы является римский император Адриан. Зачем нужен одесситам памятник Екатерине II - периода колониализма.
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Император Петр I - кровавый убийца украинских казаков.
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В Украине национальный герой России, генералиссимус Суворов А.В прославился жестоким, кровопролитным подавлением крестьянских восстаний.
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Неможна так розп'яття ліпити на відкритому повітрі де заманеться. Я розумію, коли розп'ятого Ісуса зображають в церкві в цілях проповіді, то інша справа. Але отак ліпити скульптуру прибитої до хреста людини, великих розмірів, свідчить про те, що ми заслуговуєм на війни та репресії. Ісус тут яким боком..? Треба туди Ющенка прибити, щоб всім стало зрозуміло.
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Подкацапникам и подхуйловникам правда глаза колет не загавкивайте ,Память о невинно убиенных
ордой мокшанской
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он и на первый не годился, что врать ещё пять лет собирается ?
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Каждый продолжает своё - раша тырить и убивать, наши керманичи тоже тырить, брехать и убивать, только медленно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПорошенко в годовщину Батуринской трагедии: РФ продолжает орудовать своими "проверенными методами" - коварной агрессией и жестокостью
 
 
 
 
 
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