 Порошенко в годовщину Батуринской трагедии: РФ продолжает орудовать своими "проверенными методами" - коварной агрессией и жестокостью

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
""Вся Украина купается в крови. Меншиков показывает ужасы московского варварства", - писали французские газеты о страшных событиях, которые произошли в Батурине в 1708 году.
Нечеловеческая жестокость, с которой московские войска вырезали жителей, разграбили и сожгли столицу гетмана Мазепы только за желание быть свободными от московского царя, шокировала всю Европу", - написал он.
Порошенко напомнил, что жертвами резни в Батурине стали около 15 тысяч человек: "Московская орда не сжалилась ни над стариками, ни над женщинами, ни над детьми. Воспоминания о тысячах невинно оборванных жизней навсегда останутся в нашей памяти, памяти всего народа".
"Сегодня, как и сотни лет тому назад, Россия продолжает орудовать своими "проверенными методами" - коварной агрессией и жестокостью. И Украина остается щитом, который защищает границы Европы от болезненных планов Кремля", - добавил Президент.
Ну тогда только к тебе, польским панам *опы мыть
Лезет эта зараза как гнилостная инфекция в Украину, сколько людей уже полягло в этой войне, а оккупантам двери нараспашку .
ми мусимо пам'ятати злочини русні
не намагайтесь переписати історію і видалити неприємні для себе факти.
ми мусимо пам'ятати злочини русні
Волынскую резню помним?
все гетьманське добро зараз в ермітажі.
Довгі роки українці ніяк не можуть згуртуватися і навести лад на своїй Богом даній землі. Дійшло до того, що вже сотнями тисяч тікаємо ми-українці зі своєї Батьківщини. Вважаю що проблема в тому, що ми-українці не маємо цінностей навколо яких треба об єднати свої зусилля, нам потрібен правильний вектор і дуже важливо його мати під час виборів, щоб знову не помилитись. Тому пропоную розповсюдити цей маніфест серед українців.
1. Голосуй за людину одної з тобою віри - християнина.
2. Голосуй за людину яка є українцем за національністю і родичі якого теж українці.
3. Уважно вивчай біографію кандидата - де родився, хрестився, хто батьки, які посади займав, в яких партіях був і хто його ділові та політичні партнери теперішні та в минулому.
4. Розберись кому належать засоби масової інформації і на чию користь вони піарять того чи іншого кандидата.
5. Не голосуй за іновірців і чужинців по духу навіть якщо вони мають популярні і відомі прізвища і є гарними артистами, боксерами або співаками.
Якщо ми знову зробимо помилку - наші діти не зможуть вільно жити на своїй землі.
Порошенко - кремлівська курва
А хто ж там поміж лідерів рейтингів такий?
А это правда , что ваше скрепное Скотославие отправляло калек=ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ на баржи... и УТ0ПЛИВАЛО ИХ..
А остальных --ссылало на северный ВААЛАМ..
, без ОТОПЛЕНИЯ и ЕЛЕКТРИЧЕСТВА,,,
и там они млн.... "радовались скоторасеи "...
А ВЕДЬ СОЛДАТЫ --ОТДАВАЛИ жизнИ и здоровья за сою родину ?????!!!!!!!!!!
ПРАВДА..
или НЕТ ???!!!!!!!
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А ТЕПЕРЬ !
,ПУТИНОССКОТЫ - Напишите как Америкоссы ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ СВОИХ СОЛДАТ , Кинули бомбы на Хиросиму и Нагасаки...
. Про Индейцев и БИНЬДЕРОВЦЕВ,,
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https://www.youtube.com/watch?v=_An21vaV_yw
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https://uploads.disquscdn.com/images/330dcafcd0d95ea41854f8d6c60cf7005e2acb7ad7b23caccc8a078d5848f37d.jpg
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Не путайте нации и национальности - нация может состоять из генетически разных народов, имеющих насильственно привитый захватчиками язык и образ жизни.В России всем жителям московитами насильственно привит русский язык в ущерб национальным.
ордой мокшанской