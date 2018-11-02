 Порошенко в годовщину Батуринской трагедии: РФ продолжает орудовать своими "проверенными методами" - коварной агрессией и жестокостью

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

""Вся Украина купается в крови. Меншиков показывает ужасы московского варварства", - писали французские газеты о страшных событиях, которые произошли в Батурине в 1708 году.

Нечеловеческая жестокость, с которой московские войска вырезали жителей, разграбили и сожгли столицу гетмана Мазепы только за желание быть свободными от московского царя, шокировала всю Европу", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поздравил с годовщиной изгнания нацистов из Украины: "Ценой миллионов жизней нам удалось остановить агрессора"

Порошенко напомнил, что жертвами резни в Батурине стали около 15 тысяч человек: "Московская орда не сжалилась ни над стариками, ни над женщинами, ни над детьми. Воспоминания о тысячах невинно оборванных жизней навсегда останутся в нашей памяти, памяти всего народа".

"Сегодня, как и сотни лет тому назад, Россия продолжает орудовать своими "проверенными методами" - коварной агрессией и жестокостью. И Украина остается щитом, который защищает границы Европы от болезненных планов Кремля", - добавил Президент.