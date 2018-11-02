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Все про:Facebook (240) хакер (718) шпионаж (730) социальные сети (450)

 Хакеры продают личные данные тысяч пользователей Facebook, больше всего которых из Украины, - BBC

Журналисты русской службы BBC сообщили, что неизвестные злоумышленники выложили в интернет личные данные 257 000 пользователей Facebook. Для 87000 профилей доступны даже личные сообщения. Похитители якобы предлагают купить информацию по 10 центов за профиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Хотя хакеры заявляют, что имеют личную информации из 120 миллионов аккаунтов, пока эта информация не подтверждена, и не опровергнута. Расследование, проведенное Facebook, показало, что злоумышленники получили данные из-за вредных приложений для браузеров.

Хакеры продают личные данные тысяч пользователей Facebook, больше всего которых из Украины, - BBC 01
Скриншот с сайта Fbserver, на котором доступна информация тысяч частных пользователей

В обнародованных данных, больше всего информации об украинских пользователях: 47 000 человек указали Украину своей страной проживания. Об этом BBC сообщил руководитель службы безопасности Digital Shadows Ричард Голд. Россиян - 12000. На сайте, где размещена информация - 200 стран и территорий, есть профили с из Великобритании, США, Бразилии и стран бывшего СССР.

Информация была размещена на сайте, точные данные о котором BBC не сообщает по соображениям приватности и безопасности.

Вот что пишет о находке журналист BBC Андрей Захаров:

"В начале сентября на англоязычном форуме Blackhatworld, посвященном поисковой оптимизации, появился загадочный пост от нового пользователя с ником FBSaler. "Мы продаем личную информацию пользователей "Фейсбук". Наша база включает 120 000 000 аккаунтов, с возможностью выборки по конкретным странам. Стоимость одного профайла составляет 10 центов", - написал он.

Пользователь приложил ссылку на сайт Fbserver, на котором в качестве примера была изложена часть информации. Русская служба Би-би-си не нашла подтверждения информации о наличии у хакеров 120 млн аккаунтов, однако на Fbserver действительно попали персональные данные пользователей соцсети.

Читайте также: Facebook удалил десятки российских аккаунтов за слежку за пользователями

В начале октября Fbserver перестал работать, но дважды перезапускался на новой площадке. Последнее "зеркало" портала носило название Socialser21 и работало до 29 октября, сейчас оно также недоступно".

BBC сообщает, что в сеть попали личные дальше пользователей:

"У трети всего массива данных (81000 профайлов) в открытом доступе были выложены личные сообщения подсчитали в Digital Shadows. Русская служба Би-би-си связалась с пятью гражданами России из Москвы, Белгорода и Перми, чья личная переписка была доступна на Socialser21, и все они подтвердили ее подлинность.

В личных сообщениях граждан можно встретить поздравления с праздниками, обсуждение концерта Depeche Mode, жалобы теще на измены зятя, переписку с поклонниками, выяснения отношений между двумя влюбленными и жалобы на то, что "нет просвета в жизненной рутине" ".

Источник: https://censor.net.ua/n3094768
 
 
 Топ комментарии
 
Не выкладывайте в инет (и соцсети в частности) сведения, которые вы не хотели бы афишировать. Всё тайное рано или поздно становится явным. Не лицемерьте перед собой и своей совестью, нагло не лгите, не будьте ханжами и тогда любая информация о вас не сможет нанести вам никакого существенного ущерба! Не страшитесь и не стесняйтесь быть самим собой, кому что-то не нравится - путь идут лесом, забейте на чужое мнение, имейте своё собственное (желательно по всем вопросам)!
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Очередное доказательство того, что раньше спецслужбы тратили массу усилий и денег для "добывания" информации. Ну а теперь за счет соцсетей не нужно большого ума и усилий в "добывании". Каждый участник соцсети выдает всю инфу о себе идеально-добровольно.
Т.ч. всемирный контроль за каждым... причем добровольно в действии.
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Отака вона, таємниця персональних даних... Хакеры продают личные данные тысяч пользователей Facebook, больше всего которых из Украины, - BBC - Цензор.НЕТ 422
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Как человеку не имеющему(не имевшему) фейсбук,кто то может пояснить какие ценные личные данные там могут быть похищенны?
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ФИО, телефон, имейл - это только то, о чем знаю я, также не имеющий фейсбук экаунт
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Какая в этом ценность?Причем как я понимаю,эти данные вполне могут быть указаны в анкете пользователя))) Надо зайти посмотреть как это выглядит.
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Да, вполне могут быть, особенно если человек публичный.
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Если ничего ценного, то почему многие скрывают свои персональные данные? Конечно, смешно выглядит когда про жизнь в Украине рассказывает житель Рязани.
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Очередное доказательство того, что раньше спецслужбы тратили массу усилий и денег для "добывания" информации. Ну а теперь за счет соцсетей не нужно большого ума и усилий в "добывании". Каждый участник соцсети выдает всю инфу о себе идеально-добровольно.
Т.ч. всемирный контроль за каждым... причем добровольно в действии.
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Не выкладывайте в инет (и соцсети в частности) сведения, которые вы не хотели бы афишировать. Всё тайное рано или поздно становится явным. Не лицемерьте перед собой и своей совестью, нагло не лгите, не будьте ханжами и тогда любая информация о вас не сможет нанести вам никакого существенного ущерба! Не страшитесь и не стесняйтесь быть самим собой, кому что-то не нравится - путь идут лесом, забейте на чужое мнение, имейте своё собственное (желательно по всем вопросам)!
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Какой дурак пишет в ФБ свои личные данные?
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Тот, кому нечего скрывать, а почему дурак? Я тут выкладывал неоднократно и телефон и гуглфото своего дома, все это представляет интерес для контор, которые потом будут ботов вылавливать.
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Потом не удивляйся, когда кто-то тебе позвонит что бы помочь родственникам или другое разводилово.
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Простоа хуже ворвосвта. Сами провоцируем мошеников.
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Если вы общаетесь в соцсетях, то рано или поздно все ваши переписки и личные данные станут кому то доступны. Никогда не выкладывайте свои фото в соцсетях. не ведите важных переписок и не называйтесь своим именем и не будет потом болеть голова.
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вот и надейся теперь на большого пиндосского брата
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Что большой пиндосский, что мелкий смердюк с московии, одинаково не братья, просто американцы украинцев не убивают.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоХакеры продают личные данные тысяч пользователей Facebook, больше всего которых из Украины, - BBC
 
 
 
 
 
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