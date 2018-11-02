«То, что Украине удалось избавиться от экономической зависимости от России, - это достижение, которое нельзя недооценивать, - Меркель»

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече со студентами КНУ имени Тараса Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.
"Тем не менее Украина за последние годы многого достигла. До 2011 года она полностью была зависима от России, она полностью сейчас развернулась в другую сторону, полностью переориентировалась на других торговых партнеров. И если удалось отойти от этой экономической зависимости, возможно, это для многих неприемлемо, но все же это достижение, которое нельзя недооценивать", - подчеркнула она.
2. Новые Вооруженные Силы созданы почти с нуля: армия переведена на преимущественно контрактную форму комплектования; создан отдельный род войск - Высокомобильные десантные войска (в 2014 году), которые в 2017 году переименован в Десантно-штурмовые войска, и отдельный род сил - Силы специальных операций (в 2016 году); украинский ВПК разрабатывает и поставляет новейшие технологические образцы вооружения - ракеты ПВО, системы ракетного огня "Верба" и "Вільха". Общий объем финансирования сектора безопасности и обороны в 2018 году составляет 170,5 млрд грн. или 5,1% ВВП. В Европе ВСУ занимают в рейтинге самую высокую позицию среди всех государств, не являющихся членами НАТО. Украина получила от стран НАТО (для целей обороны) джавелины, антиснайперские комплексы, бронетехнику, радарные контрбатарейные комплексы.
3. Ратифицировано соглашение об ассоциации с ЕС, в условиях контркампании РФ. Действует ЗСТ с ЕС. За 2017 экспорт украинских товаров в ЕС увеличился на 30%, а за четыре месяца текущего года - еще на 27%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Украина получила безвизовый режим, которым воспользовались уже 500 тысяч украинцев. Украинский паспорт занял 32 место в международном рейтинге престижности Passport Index (можно посетить более 120 стран без визы или с беспрепятственным получением визы на границе).
4. Украину, обороняющуюся от российской агрессии, поддерживают крупные субьекты геополитики. В 2017 и 2018 годах ЕС продлил санкции против России, США - санкции усилили. Расчет России снять/ослабить санкции, в том числе за счет военной кампании в Сирии, провалился. Сюда же: "Нафтагаз" выиграл по иску у "Газпрома" в Стокгольмском суде, а 19 украинских истцов от Украины выиграли в Третейском суде в Гааге по иску против России. Ну и Международный Суд ООН признал обоснованность позиции Украины и обязал РФ принять меры для прекращения и недопущения дальнейших нарушений Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
5. После экономического спада, вызванного последствиями деятельности Януковича и агрессией России, Украины перешла хоть и к незначительному, но росту экономики: золотовалютные резервы выросли в три раза (от 5,5 млрд. долл в 2015 году до 18,4 млрд. долл. на начало мая 2018 года); ВВП Украины растет девятый квартал подряд после четырнадцати кварталов падения, которое началось еще в 2013 году. По данным НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году составил 1,9%, в 2018 году - составит 3%, в 2019 году - 4%. Индекс стоимости украинской биржевой системы Ukrainian Equities Index вырос с 900 долл. (2014 год) до 1700 долл (2018 год).
6. Проведена бюджетная децентрализация - сегодня более 50% бюджетных средств автоматически поступают на места и распределяются местными бюджетами. В итоге, бюджеты развития местных общин выросли в пять-шесть раз. Более трети населенных пунктов Украины уже объединились в Объединенные территориальные общины.
7. Стартовала судебная, пенсионная, медицинская реформы, реформы образования.
8. Сокращено вмешательства государства в работу бизнеса: на 50% сокращено количество разрешений, на 87% - уменьшено количество необходимых сертификатов, отменены 15 тыс законов советских времен. Внедряется принцип единого окна на таможне, по этой технологии уже оформляется около 80% таможенных деклараций.
9. Заложены предпоссылки для борьбы с коррупцией: создана новая патрульная полиция; реформирована Служба безопасности Украины, продолжается реформа системы прокуратуры; завершен первый этап формирования независимых антикоррупционных органов (НАБУ, НАЗК, САП), в процессе формирования ГБР и принятие закона (а затем и создание) Антикоррупционного суда, задача второго этапа - антикоррупционные органы должны, наконец, заработать; повышение уровня открытости (введение системы э-декларирования для государственных служащих, дальше - э-декларирование должно работать по принципу автоматического отслеживания нарушений в э-декларациях с обязательным последующим открытием уголовных или административных производств). Ликвидированы непрозрачные закупки за средства госбюджета и вместо нее введена система электронных закупок ProZorro, которая впоследствии была усовершенствована. НДс теперь возмещается в автоматическом режиме, без вмешательства чиновников. В 2017 году ГПУ вернула в госбюджет 1,7 миллиарда долларов от структур, связанных с окружением Януковича.
10. Совершены шаги по деолигархизации. "Укртелеком" через суд возвращен в госсобственность (от Рината Ахметова). Игорь Коломойский потерял влияние на "Укртранснафту", ограничено его влияние на "Укрнефть", национализирован "Приватбанк". Также Коломойский потерял эксклюзивную скидку на электроэнергию для своих ферросплавных заводов. Сергей Курченко потерял Одесский НПЗ, ФК Металлист. Дмитрий Фирташ потерял монопольное положение на многих рынках и близок к потере права на использование газораспределительных систем.
11. Государство предприняло шаги в направлении создания Единой поместной православной церкви (в той части, где его роль необходима). Развивается украиноязычное информационное и культурное пространство. Согласно закона, с 13 октября 2017 Украина общенациональные каналы обязаны не менее чем 75 процентов вещания вести на украинском языке. С 8 ноября 2016 минимальная квота на долю украиноязычных песен в эфире радиостанций составила 25%. С 8 ноября 2017 квота выросла до 30%, а с 8 ноября 2018 возрастет до 35%. В 2017 году 27 фильмов получили финансирование из госбюджета, в 2016 году - 35. В бюджете-2018 на развитие украинского кинематографа заложено более 1 млрд. грн.
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дальше этой фразы можно вообще не читать. любой нормальный человек, у которого соей не отшибло память, прекрасно помнит территорию, контролируемую дыровцами до Илловайска и парада (окружности вокруг Луганска и Донецка) и может сравнить с территорией, контролируемой ими сейчас.
2014.
Ну что, навоевались с НАТО своим металлоломом? 😂😂😂😂😂😂😂😂
Да зрадофиы . ??
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Израильсские военные разгадали касапсские иновации в области ПВ0..
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Если две С-200 склеить клеем , или примотать хотя бы изолентой,- тогда получиться С-4ОО..
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таким образом можно хоть С -1000000000 создавать..
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А вот и сам С-400
https://uploads.disquscdn.com/images/536d73fc7e793a51b60a9fdbbf00c720f23a14a50c9ffa2de28f34c896ed0368.jpg
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https://uploads.disquscdn.com/images/9e874cc5828158d0fae4e62995efca7e6594121e1ca3de31b9d87b51adfb70bc.jpg
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барижна влада тут ні до чого
в Німеччині теж саме все робиться
і в інших країнах теж
уряди тільки віпочивають та набивають грошима кишені
тільки Вана процює
О! А як же «торговиє партньори, ліпєцькая хфабріка....» ?
Прігожінскіє, а что говорит по етому поводу мєтодічка? Только, срочно! А то мєстниє прохуйловци в нєдоумєніях, і нє знают, чьто отвєчать порохоботам !
Не плутай кисле з теплим.
Тонкости дипломатического языка
Умение выражаться емко, точно и одновременно без перехода на повышенные обороты речи - очень важное деловое качество для дипломатов и официальных лиц государства, которые ведут речь уже не от собственного имени, а от имени государства. То есть, речь идет об исключении эмоциональной составляющей речи. Правда, в общении с открытым врагом дипломатия может уходить на второй план, и тогда идет прямая речь, без лингвистического маневрирования.
Достаточно вспомнить то, как составлялся в общем-то официальный документ, который был направлен запорожскими казаками в адрес турецкого султана. Те, кто читал текст этого письма, когда-то удивятся тому, как президент Порошенко удачно использовал его стиль в обращении к Путину в Минске. Просто еще не пришло время, когда можно будет воспроизвести двух, трехэтажные конструкции, направленные главе страны-агрессора. Но в целом, он придерживается канонов дипломатии и троллит противника достаточно технично.
Прямо скажем, не всем высшим должностным лицам Украины это вполне удается. Так, в сегодняшнем интервью, данного в ходе испытаний новых ракет ПВО в Херсонской области, Секретарь РНБО Александр Турчинов, отвечая на вопрос о том, как он относится к российским санкциям против Украины, произнес знаменитую фразу о том, чем не стоит пугать ежика.
Но мастер-класс дипломатической риторики сегодня дала Ангела Меркель, приехавшая в Киев для встречи с Президентом, премьером и спикером парламента. Поскольку она не имеет права вмешиваться во внутренние дела другого государства, то просто рассказала парламентариям об опыте Германии на пути реформ. Она же не могла сказать о том, что лидеры отдельных политических сил - лжецы и мошенники, а потому рассказала, что Германия провела успешные реформы потому, что не погрязла в популизме и принимала тяжелые решения по ликвидации всеобщих субсидий и прочих ништяков, перехода к помощи в сугубо индивидуальном порядке.
Мало того, она посоветовала не рассказывать людям сказок о дешевых нефти и газе даже не потому, что это развращает публику, а потому, что такого не удастся добиться в принципе, и даже богатая Германия не может себе позволить подобных игр.
Между прочим, она ответила тем, кто любит рассказывать о том, что мол тарифы в Европе высокие, но там и зарплаты не украинские. Вот им она и ответила, что без прагматичной и неприятной работы с тарифами, субсидиями и прочим - не будет ни высоких зарплат, ни высоких социальных стандартов. Те, кто рассказывают о том, что они сделают «как в Европе», забывают рассказать то, как это достигалось, какими неприятными мерами и главное - как долго. Меркель частично ответила на этот вопрос и де-факто - похоронила предвыборную риторику бабушки Юли, Ляшако, Садомазо-помочи и прочих популистов. Она четко заявила, что если вы стремитесь к стандартам Германии и успешных стран Европы, то у вас нет иного пути, как пройти все те же неприятные мероприятия, которые они прошли уже давно и постепенно забыли о них.
В общем, переводя с языка дипломатии, Меркель посоветовала политическим партиям перестать показывать цирковое шоу с фокусником, шляпой и зайцами, а еще проще - перестать дурачить избирателя, поскольку ни к чему хорошему это не приведет.
Думаю, что это не изменит риторики тех, кому в первую очередь это было адресовано. Они снова будут обещать германских ништяков, но задаром. Без напряжения. И, к сожалению, этим все так же будет обмазываться какая-то часть нашего населения.
https://defence-line.org/2018/11/tonkosti-diplomaticheskogo-yazyka/