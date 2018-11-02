 Закон, предусматривающий наказание за незаконное использование названия и символов Нацполиции, вступил в силу

Вчера документ опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Согласно закону, признаки принадлежности к полиции - это символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные знаки отличия, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского.

Наименование полиции или производных от него, в том числе на иностранном языке, а также признаков принадлежности к полиции осуществляется исключительно полицией или же по решению руководителя полиции.

Через полгода, в мае 2019-го, начнут действовать штрафы за нарушения при использовании признаков принадлежности к полиции.

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Незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции, в частности изложенных на иностранном языке, например на транспорте, будет предусматривать штраф от 17 до 34 тыс. грн.

Если наименование Нацполиции или ее признаки на одежде, транспорте, зданиях либо бланках документов использовали органы госвласти, местного самоуправления, юрлиц или физические лица-предприниматели, ответственность составит от 34-51 тыс. грн.

Повторное нарушение в течение года будет предусматривать штраф для физических лиц - от 51 до 68 тыс. грн, а для ФЛП и должностных лиц - от 68 до 85 тыс. грн.