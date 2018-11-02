"Многие люди по обе стороны конфликта на Донбассе считают себя украинцами, - Хуг".....

Об этом заявил бывший первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга в эфире телеканала NewsOne, сообщает Цензор.НЕТ.
Он констатировал, что больше всего пользу от прекращения огня ощутят мирные жители по обе стороны.
"Они хотят, чтобы все это прекратилось, и я думаю, они будут счастливы… На прошлой неделе я патрулировал микрорайоны в Марьинке, и я встретил группу женщин. Они мне сказали – они очень смеялись – несмотря на то, что они попадают под обстрелы, они хотят поставить большой стол на главной дороге аж до Марьинки к террикону, и они пригласят всех друзей с другой стороны, чтобы отпраздновать конец конфликта. Это свидетельство того, что, несмотря на то, что люди под давлением и каждый день подвергаются риску, они не теряют надежды, что конфликту придет конец", - рассказал Хуг.
По его словам, наблюдатели миссии ОБСЕ видят, что люди по обе стороны верят в конец насилия. Хуг подчеркнул, что мирные жителя считают себя украинцами.
"Я не уполномочен комментировать заявления или чувства других людей <…> очевидно, что гражданские, обычные люди по обе стороны линии разграничения, хотят, чтобы конфликту положили конец. Много раз по обе стороны столкновения они четко давали понять, что считают себя украинцами", - заявил он.
Бывший представитель ОБСЕ отметил, что у этих людей могут быть разные политические взгляды и точки зрения. "[Одни] хотят другую политическую систему, другие вообще не хотят ничего менять и прекрасно живут сейчас и хотят, чтобы так было в будущем. Но большинство надеется на мир и стабилизацию, и они искренне верят, что они вернутся к нормальной жизни, как это было до конфликта", - резюмировал Хуг.
Не удивительно будет, если Хуг напишет книгу о событиях на Донбассе, с фото Грема Филипса и издаст ее, за бабло «Газпрома»...
"10 июня гражданка Абдурашитова слезно и истерично просила Путина ввести в Украину войска. В итоге российские войска действительно вошли, и 24 января убили гражданку Абдурашитову в Мариуполе "
Это те кто считает себя украинцами бьет украинку???
А по ту сторону конфликта не украинцы.
вот это и есть точная концепция: есть сторона конфликта и есть население, которое зависит от этого...
Не по обе сторони конфликта а по обе сторони линии разграничения.
Кем было навязано ?
смысл то понятен, что хотел сказать, но сказано коряво и дусмысленно...
"Корявість" - труднощі перекладу, а двозначність умисна. І кошти відробляти треба, і білим та пухнастим виглядати хочеться.
Цілодобове суцільне лайно.
Кумедно мокшанською там гомонять,
Вміють лиш в дупі своїй колупать.
Людської мови не чули вони,
Кволі на розум оті пацюки.
Деякий іспит їм треба пройти,
На запитання відповісти.
Яка в філіжанці кава смачна?
Як на пательні засмажить курча?
Якого кольору є борошно,
Та й чи придатне до їжі воно?
Як водограй веселку дає?
Як новорічна ялиночка тхне?
Як поміж хмарами місяць пливе?
Чумацький шлях звідки іде?
Досить до свиней бісер струмить,
Вирок пекельний треба сурмить.
«Глузду нема. Голова з гарбуза,
Тільки бавовну містить вона.
Сенсу немає тролів лікувать,
Ліпше втопити, що тих кошенят.
Краще ж до гаю вивезти їх,
Та по гіллякам розвісити всіх».
Залишилось тільки утилізувати тих, хто приїхав туди із педерашки, і заваджає українцям по обидва боки лінії фронту об'єднатись...
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Сідати за стіл з тими, хто вбивав?
Простите за риторический вопрос.