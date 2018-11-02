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 Политика Украины, Общество
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Все про:война (3137) Донбасс (17307) Хуг Александр (443)

 Многие люди по обе стороны конфликта на Донбассе считают себя украинцами, - Хуг

Люди по обе стороны линии столкновения на Донбассе хотят окончания конфликта, и это должно быть в приоритете у властей.

Об этом заявил бывший первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга в эфире телеканала NewsOne, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он констатировал, что больше всего пользу от прекращения огня ощутят мирные жители по обе стороны.

"Они хотят, чтобы все это прекратилось, и я думаю, они будут счастливы… На прошлой неделе я патрулировал микрорайоны в Марьинке, и я встретил группу женщин. Они мне сказали – они очень смеялись – несмотря на то, что они попадают под обстрелы, они хотят поставить большой стол на главной дороге аж до Марьинки к террикону, и они пригласят всех друзей с другой стороны, чтобы отпраздновать конец конфликта. Это свидетельство того, что, несмотря на то, что люди под давлением и каждый день подвергаются риску, они не теряют надежды, что конфликту придет конец", - рассказал Хуг.

По его словам, наблюдатели миссии ОБСЕ видят, что люди по обе стороны верят в конец насилия. Хуг подчеркнул, что мирные жителя считают себя украинцами.

"Я не уполномочен комментировать заявления или чувства других людей <…> очевидно, что гражданские, обычные люди по обе стороны линии разграничения, хотят, чтобы конфликту положили конец. Много раз по обе стороны столкновения они четко давали понять, что считают себя украинцами", - заявил он.

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Бывший представитель ОБСЕ отметил, что у этих людей могут быть разные политические взгляды и точки зрения. "[Одни] хотят другую политическую систему, другие вообще не хотят ничего менять и прекрасно живут сейчас и хотят, чтобы так было в будущем. Но большинство надеется на мир и стабилизацию, и они искренне верят, что они вернутся к нормальной жизни, как это было до конфликта", - резюмировал Хуг.

Источник: https://censor.net.ua/n3094758
 
 
 Топ комментарии
 
Да-да, типичная гражданская война, где-то я уже это слышал...)
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Так это не по ту сторону конфликта - это мирные жители по ту сторону линии фронта - конечно, там украинцы.
А по ту сторону конфликта не украинцы.
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за деньги человек в принципе может сказать и сделать все, что угодно, зачем дублировать слова этой продажной шлюшки, все уже поняли кто он и на кого работает, потому и бывший председатель
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Да-да, типичная гражданская война, где-то я уже это слышал...)
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Ага. Многие люди, которые орали в 2014: «Путин приииди! Рассийа!!! Рассийа!!!» считали себя «украинцами»...
Не удивительно будет, если Хуг напишет книгу о событиях на Донбассе, с фото Грема Филипса и издаст ее, за бабло «Газпрома»...
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ну ни к каждому его звавшего он пришел:
"10 июня гражданка Абдурашитова слезно и истерично просила Путина ввести в Украину войска. В итоге российские войска действительно вошли, и 24 января убили гражданку Абдурашитову в Мариуполе "
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Хуг опять на тяжелых наркотиках??
Это те кто считает себя украинцами бьет украинку???

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Так это не по ту сторону конфликта - это мирные жители по ту сторону линии фронта - конечно, там украинцы.
А по ту сторону конфликта не украинцы.
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Браво!!!
вот это и есть точная концепция: есть сторона конфликта и есть население, которое зависит от этого...
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именно, - фраза постороена или переведена по дебильному.
Не по обе сторони конфликта а по обе сторони линии разграничения.
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за деньги человек в принципе может сказать и сделать все, что угодно, зачем дублировать слова этой продажной шлюшки, все уже поняли кто он и на кого работает, потому и бывший председатель
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Толсто задвинул, наконец то мы сможем себя идентифицировать...
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Интересно,хоть кто то догадается заткнуть этого слепо-глухонемого придурка Хуга?
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он просто отрабатывать (чистый БИЗНЕС, ничего личного) ГАЗПРОМовскре бабло кремлядей!
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Российские деньги он видеть и считать может!
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российские наемники тоже считают себя украинцами ?
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Читать не умеем? Он говорил о жителях по обе стороны линии разграничения. По-вашему, кто они? До войны они все были украинцами (гражданами Украины), или нет? Если все они продолжают считать себя украинцами, значит, их не устраивает тот мир, который им навязали.
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Чучундрики снова атакуют ? КТо и что навязал по порядку тока

Кем было навязано ?
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Звучит как-то глупо учитывая что все происходит в Украине.
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что-то "по обе стороны конфликта... украинцы" - резануло...
смысл то понятен, что хотел сказать, но сказано коряво и дусмысленно...
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Він сказав те що хотів, і як хотів. (казав то рідною для себе мовою).

"Корявість" - труднощі перекладу, а двозначність умисна. І кошти відробляти треба, і білим та пухнастим виглядати хочеться.
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Зачем печатать этого хла? Его позиция и так ясна. С таким же успехом можно печатать чепушилина
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а тех недоураинцев из лугандона сегодня еще на куй не посылали (вместе с этим хугом)? вот я сейчас это и делают.... хуг, ты так и не понял что между Украиной и предательской лугандой теперь тысячи погибших украинских солдат!!! этот факт куда девать? вот тебе и примерение.... не будет его, а те кто считает себя якобы украинцами но при этом вешал на свой дом триколор и кричал приди-введи пусть лучше убегает в забайкалье или на кольский полуостров в новую норвегию, жизни в Украине им всеравно не будет!!!!
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Та мовчав би вже, бо й так вже в багні, що не відмиєшся.
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Есть УКРАИНЦЫ, а есть ИМПЕРИАЛИСТЫ москальской орды украинского происхождения - это два разных понятия, УКРАИНЦЫ - НАЦИЯ, а ИМПЕРИАЛИСТЫ - РАБЫ, ХОЛОПЫ и ХОЛУИ!
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НЕдоносок хочет доказать, что это гражданская - украинец против украинца. Но недоносок не знает, что украинец под рашку не ляжет. А вот недоносок лег. И пиздит как троцкий.
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Звісно. Якби не кацапські зайди, то не було би ніякого конфлікту.
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рановато ребята там столы ставить.Нужно ещё лет 20-30 чтобы вы ещё пожили в своём гетто и так насладились своим русским миром чтобы пра правнукам заказали что это за зло такое
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Є на росії троляче кубло,
Цілодобове суцільне лайно.
Кумедно мокшанською там гомонять,
Вміють лиш в дупі своїй колупать.

Людської мови не чули вони,
Кволі на розум оті пацюки.
Деякий іспит їм треба пройти,
На запитання відповісти.

Яка в філіжанці кава смачна?
Як на пательні засмажить курча?
Якого кольору є борошно,
Та й чи придатне до їжі воно?

Як водограй веселку дає?
Як новорічна ялиночка тхне?
Як поміж хмарами місяць пливе?
Чумацький шлях звідки іде?

Досить до свиней бісер струмить,
Вирок пекельний треба сурмить.
«Глузду нема. Голова з гарбуза,
Тільки бавовну містить вона.

Сенсу немає тролів лікувать,
Ліпше втопити, що тих кошенят.
Краще ж до гаю вивезти їх,
Та по гіллякам розвісити всіх».
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Почему оно никак не угомонится?! Звиздит и звиздит, гнида продажная, не уверен в том, что ему верят?
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Тому, що багато хто підтримує політичні сили, яких утримує путін.
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"Многие люди по обе стороны конфликта на Донбассе считают себя украинцами, - Хуг".....

Залишилось тільки утилізувати тих, хто приїхав туди із педерашки, і заваджає українцям по обидва боки лінії фронту об'єднатись...
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Они хотят, чтобы все это прекратилось, и я думаю, они будут счастливы… На прошлой неделе я патрулировал микрорайоны в Марьинке, и я встретил группу женщин. Они мне сказали - они очень смеялись - несмотря на то, что они попадают под обстрелы, они хотят поставить большой стол на главной дороге аж до Марьинки к террикону, и они пригласят всех друзей с другой стороны, чтобы отпраздновать конец конфликта. Это свидетельство того, что, несмотря на то, что люди под давлением и каждый день подвергаются риску, они не теряют надежды, что конфликту придет конец", - Источник: https://censor.net.ua/n3094758
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Сідати за стіл з тими, хто вбивав?
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завтра с этим же месседжем выступит на кисельТВ, там его с нетерпением ждут
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Цей пришелепкуватий поц краще би взагалі рота не відкривав. Шо не цитата - то ляп.
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Ти диви. І звідки там українці? Морили, вивозили, розстрілювали, асимілювали - а вони все ще є. Дас ішьт фантастішь.
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Конечно, украинцами. Только за мову и прапор - подвал, а то и смерть. Да и паспорта у них у всех - сплошь украинские.
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а, да мирные города. гражданская война. украинская военщина. Где то я это уже слышал
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Вважати себе українцем і бути українцем - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці...
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Эта еврокрыса продолжает «делать выводы», зарабатывая себе на пенсию. Типичное европейское высокомерное чмо.
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Он шо, поц?
Простите за риторический вопрос.
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Если в Украине видишь человека с голой жопой - он наверняка украинец. Неважно с какой стороны линии фронта ты его видишь. Голожопый украинец на субсидии это наша национальная идея.
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Кому то должно было в этой жизни повезти. Что мешает вам дружить с головой?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМногие люди по обе стороны конфликта на Донбассе считают себя украинцами, - Хуг
 
 
 
 
 
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