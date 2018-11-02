 Предстоящие выборы в Украине не должны стать поводом для замедления или прекращения процесса реформ, - замглавы Представительства ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила заместитель главы Представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн.

"Мы знаем, что вскоре в Украине состоятся выборы, и реализация реформ немного усложнится, но хочу сказать, что это не может быть оправданием для того, чтобы замедлять реформы или прекращать их", - сказала Вайдемман на конференции Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства в пятницу в Киеве.

Она выразила поддержку гражданскому обществу, отметив, что во многом оно испытывает сопротивление в тех реформах, которые пытается продвигать.

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"Мы надеемся на постоянную реализацию реформ. Мы знаем, что это не простые процессы в странах Восточного партнерства", - подчеркнула А.Вайдемман.

Весной 2019 года в Украине должны пройти президентские выборы, осенью – парламентские.