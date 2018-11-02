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 Предстоящие выборы в Украине не должны стать поводом для замедления или прекращения процесса реформ, - замглавы Представительства ЕС

Выборы в 2019 году в Украине не должны стать поводом для замедления или прекращения процесса реформ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила заместитель главы Представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн.

"Мы знаем, что вскоре в Украине состоятся выборы, и реализация реформ немного усложнится, но хочу сказать, что это не может быть оправданием для того, чтобы замедлять реформы или прекращать их", - сказала Вайдемман на конференции Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства в пятницу в Киеве.

Она выразила поддержку гражданскому обществу, отметив, что во многом оно испытывает сопротивление в тех реформах, которые пытается продвигать.

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"Мы надеемся на постоянную реализацию реформ. Мы знаем, что это не простые процессы в странах Восточного партнерства", - подчеркнула А.Вайдемман.

Весной 2019 года в Украине должны пройти президентские выборы, осенью – парламентские.

Источник: https://censor.net.ua/n3094755
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
виходить що вона побажала наступних підвищень цін на все для українців
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при зарплатні чи пенсії в 50-100 $ ,
вона не бажає спробувати так пожити в Україні ?
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Извините, но пока нас делают объектом, и с вашей помощью тоже, никаких реформ не было и не будет. Что это за реформы такие, когда наше население улучшает ваши экономики, гробя свою. Китайцы или другие азиаты будут двигать Украину вперёд? Украина всё уверенней становится мачехой для своих граждан и не без вашей помощи и поощрений нынешней бездарной воровской власти.
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В результате этих выборов мы наших реформаторов с собаками по всему миру искать будем. А кое кто застрелится с контрольным в голову или шагнет из окна. Если конечно мы правильно проголосуем. Эта зам главы вероятно страдает кретинизмом, на фоне хронического недотраха.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредстоящие выборы в Украине не должны стать поводом для замедления или прекращения процесса реформ, - замглавы Представительства ЕС
 
 
 
 
 
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