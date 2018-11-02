 Украина накопила рекордный запас газа за последние 4 года, - "Нафтогаз"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
Так, "Нафтогаз" закачал в хранилища около 17,1 миллиарда кубометров газа.
В прошлом году за этот же период компания закачала газа на 2% меньше - 16,8 миллиарда кубометров. При этом, в "Нафтогазе" отмечают, что по состоянию на конец прошлогоднего отопительного сезона в хранилищах оставалось 7,4 миллиарда кубометров газа.
"Таким образом, Украина сейчас имеет в подземных хранилищах газа объемы природного газа, достаточные для стабильного прохождения отопительного периода", - констатируют в "Нафтогазе".
Мы,например, перевели котел на альтернативное топливо ,подавитесь своими газами ,ненажерливые толстосумы.
Только навалили на людей обязанности , а права, зарплаты , работу, и защиту населения как в Европе- забыли.
содрали с людей бабло, купили на него газа
навернули 20%, раздербанили между собой
опять навернули, опять закупили, опять раздербанили
ДА ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙТО! (с)
псы. есть предложение ввести новый налог - МАМЕ КОБЕЛЁВА в америку
может подобреет? или Гройсман скжет , шо у него тоже есть мама?
... и у петра алексеевича дети в англии учатся, тоже помогать как бэ надо)
Экономили усердно, совсем уж научили козу не есть , а она возьми и сдохни...
Если я накопил себе на "копейку" - это тоже обязательно в новости?
"нафтогаз " компания или "группа товарищей" ,которые к Украине имеют отношение - "я там иногда бываю"
Одной 9 лярдов уже простили , и я так думаю очередь там бесконечная................
Украина добывает (из разных источников) от 16 до 21 млрд кубов в год , а нам надо примерно 25.
себестоимость нашего газа примерно 65 баксов за тыс. кубов
Если не лень - посчитай , хотя хватит просто сравнения цены продажи и закупки газа.
Но это все для лохов..............
- кто больше даст, тому и продадут.?
А где здесь государство и его интересы(вернее интересы граждан государства)?
Госаппарат по идее создан для защиты интересов граждан страны, а не страна для защиты интересов .......... короче всех передастов.
И если руководство страны ,поступает не в интересах этой же страны , то ..................
Но , мы опять на те же грабли и в том же месте
Порошенко - один из создателей партии регионов
Тимошенко - судимая в США (по делу Лазаренко ) , но каким то "чудом " избежавшая наказания
И .т.д. и .т.п
В любой стране мира энерго ресурсы под контролем государства.
А в Украине это не работает?
Полный цикл расходов означает учет не только их операционной части, но и инвестиционной.
Операционные расходы - это некапитализируемые расходы, непосредственно связанные с добычей на уже построенной и эксплуатированной инфраструктуре.
А инвестиционные расходы - капитализируемые расходы, направленные на организацию, поддержание и развитие инфраструктуры добычи.
А теперь откроем официальную аудированную Делойттом отчетность за 2017 год.
Объем добычи - 15 250 млн кубов.
Себестоимость добытого газа - 33 030 млн грн.
Другие операционные расходы - 2 579 млн грн.
Инвестиционные (амортизационные) расходы - 2 232 млн грн
Итого:
Валовые расходы на 1000 кубов = 33 030 / 15 250 = 2166 грн (80 долларов).
Всего операционные расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579) / 15 250 = 2335 грн (86 долларов).
Всего расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579 + 2 232) / 15 250 = 2481 грн (92 доллара).
И это цифры неэффективной УкрГазДобычи с раздутым штатом, бизнес-процессами советских времен и масштабной коррупцией!
Реальная себестоимость того объема, который сегодня добывается - 15-16 млрд кубов - еще ниже, на уровне 30-60 долларов.
Обратите внимание на ивестиционные расходы - они действительно радикально ниже, чем должны быть! Добыча стагнирует, а разведка не ведется!
Руководство Нефтегаза (дочкой которого является УкрГазДобыча) и страны просто занимается популизмом, говоря о том, что высокий потребительский тариф существует для покрытия инвестиций в разведку и добычу. Этого никто не делает - доказательства в отчетности. Они просто создают в Нефтегазе сверхприбыль, которую не платят в бюджет, а переводят в виде бонусов за "эффективную работу" мамам на Запад.
http://ukrrudprom.com/news/V_otlichie_o ... _Vitr.html
http://ugv.com.ua/uploads/1501226783.pdf
Энергохранилища(газохранилища) в основном используют для беспрерывной поставки газа третим странам.
Украина как транзитер дает гарантии на бесперебойную поставку сырья.
И нам с тобой , от этих "заполниностей " толку 0 ноль
ну теперь его еще и на 26% дороже можно продать