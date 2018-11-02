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Все про:Газ (8957) Нафтогаз (2576) отопительный сезон (182)

 Украина накопила рекордный запас газа за последние 4 года, - "Нафтогаз"

Запасы газа в подземных хранилищах на конец октября достигли наибольшего показателя за последние 4 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

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Так, "Нафтогаз" закачал в хранилища около 17,1 миллиарда кубометров газа.

В прошлом году за этот же период компания закачала газа на 2% меньше - 16,8 миллиарда кубометров. При этом, в "Нафтогазе" отмечают, что по состоянию на конец прошлогоднего отопительного сезона в хранилищах оставалось 7,4 миллиарда кубометров газа.

Украина накопила рекордный запас газа за последние 4 года, - Нафтогаз 01

"Таким образом, Украина сейчас имеет в подземных хранилищах газа объемы природного газа, достаточные для стабильного прохождения отопительного периода", - констатируют в "Нафтогазе".

Источник: https://censor.net.ua/n3094751
 
 
 Топ комментарии
 
Вы тот газ еще сильней разбодяжте и будет еще больше запасов
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Тогда они поднимут цены на альтернативное топливо, уже к свету добрались
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Дальше будет больше!
Мы,например, перевели котел на альтернативное топливо ,подавитесь своими газами ,ненажерливые толстосумы.
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Оно и видно.В школах и детсадах до сих пор нет тепла.Про квартиры я молчу.
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дык...так накапливали ведь не для нас - а для продажи в Европу!!!! БАРЫГИ бля...
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чего ты удивляешься! у вас вообще пол страны на дровах, а 60% ходят срать на будку во дворе, и вода там же. теперь и в АРК такое же счастье! "смехдержава" одним словом. А в Украине все давно греется, топится, полный люкс, завидуй блохастый!
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должен сказать что таки так. Тепло , магазины завалены продуктами, товарами. Единственная проблема-- зарплаты у очень многих маленькие, можно не осилить изобилие.
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Дальше будет больше!
Мы,например, перевели котел на альтернативное топливо ,подавитесь своими газами ,ненажерливые толстосумы.
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Тогда они поднимут цены на альтернативное топливо, уже к свету добрались
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Ну да, надо молчать , и не подсказывать,где они еще не перекрыли кислород украинцам,методичная месть за Майдан и Европу, типа , хотели как в Европе мы вас накормим европейским уровнем жизни, так , что ноги вытяните.
Только навалили на людей обязанности , а права, зарплаты , работу, и защиту населения как в Европе- забыли.
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Пора выписывать премию, скоро конец года, а тут рекорд все таки.
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Если так много газа то он должен быть дешевле вроде бы
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Вы тот газ еще сильней разбодяжте и будет еще больше запасов
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Украина накопила рекордный запас газа за последние 4 года, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5469
содрали с людей бабло, купили на него газа
навернули 20%, раздербанили между собой
опять навернули, опять закупили, опять раздербанили
ДА ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙТО! (с)
псы. есть предложение ввести новый налог - МАМЕ КОБЕЛЁВА в америку
может подобреет? или Гройсман скжет , шо у него тоже есть мама?
... и у петра алексеевича дети в англии учатся, тоже помогать как бэ надо)
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Що не коментар то перл, або одні гівномети або дибіли.
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ПропаГандонов кремблядских никто не отменял пока,а их тут скотов трется немеряно
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и шо? я всеравно за гройсмановские "хотелки" платить НЕ БУДУ(ну а если "будут настаивать" - в ооочень мизерном количестве)!
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По такой цене, неудивительно.Как в засРашке работают- замыливанием глаз.
Экономили усердно, совсем уж научили козу не есть , а она возьми и сдохни...
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У вас еще прохладно, в горах вообще цирк, до 19 на выходные.
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У нас , на Юге,+18-+20, Господь жалеет Украину, потому , видать , что больше пожалеть ее некому.
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Юг это понятно, но в Карпатах в ноябре...,
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Удивили, на улице ноябрь а еще +15 -17, посмотрим дальше.
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Вдарят морозы, посмотрим на вашу песню потом.
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Так "пєсня" вже четвертий рік одна і та ж: "Вдарят морозы, посмотрим на вашу песню потом". Україна накопичила рекордний запас газу за останні 4 роки, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 3537
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И что? Ето хорошо по вашему что наш украинский газ не доступен украинцам?
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Накопили , и причем здесь Украина ?
Если я накопил себе на "копейку" - это тоже обязательно в новости?
"нафтогаз " компания или "группа товарищей" ,которые к Украине имеют отношение - "я там иногда бываю"
Одной 9 лярдов уже простили , и я так думаю очередь там бесконечная................
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А от твоей "копейки" зависит здоровье украинцев? Накопили это значит зиму нормально пройдет Украина.
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Нам с тобой хорошо, дровишки сухонькие лежат.
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Нормально, все равно я еще даже не включал отопление.
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Неправильно написал , надо "зиму нормально" . пройдут ...
Украина добывает (из разных источников) от 16 до 21 млрд кубов в год , а нам надо примерно 25.
себестоимость нашего газа примерно 65 баксов за тыс. кубов
Если не лень - посчитай , хотя хватит просто сравнения цены продажи и закупки газа.
Но это все для лохов..............
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Стоп Андрей, не Украина добывает, а частные фирмы, выигравшие тендер И хрен они ложили на украинцев, кто больше даст, тому и продадут.
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Частные фирмы - тоже в "" брать . Таже ЕСУ была частной компанией и при этом монополистом , но это в прошлом.
- кто больше даст, тому и продадут.?
А где здесь государство и его интересы(вернее интересы граждан государства)?
Госаппарат по идее создан для защиты интересов граждан страны, а не страна для защиты интересов .......... короче всех передастов.
И если руководство страны ,поступает не в интересах этой же страны , то ..................
Но , мы опять на те же грабли и в том же месте
Порошенко - один из создателей партии регионов
Тимошенко - судимая в США (по делу Лазаренко ) , но каким то "чудом " избежавшая наказания
И .т.д. и .т.п
В любой стране мира энерго ресурсы под контролем государства.
А в Украине это не работает?
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вот посчитал:
Полный цикл расходов означает учет не только их операционной части, но и инвестиционной.
Операционные расходы - это некапитализируемые расходы, непосредственно связанные с добычей на уже построенной и эксплуатированной инфраструктуре.
А инвестиционные расходы - капитализируемые расходы, направленные на организацию, поддержание и развитие инфраструктуры добычи.
А теперь откроем официальную аудированную Делойттом отчетность за 2017 год.
Объем добычи - 15 250 млн кубов.
Себестоимость добытого газа - 33 030 млн грн.
Другие операционные расходы - 2 579 млн грн.
Инвестиционные (амортизационные) расходы - 2 232 млн грн
Итого:
Валовые расходы на 1000 кубов = 33 030 / 15 250 = 2166 грн (80 долларов).
Всего операционные расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579) / 15 250 = 2335 грн (86 долларов).
Всего расходы на 1000 кубов = (33 030 + 2 579 + 2 232) / 15 250 = 2481 грн (92 доллара).
И это цифры неэффективной УкрГазДобычи с раздутым штатом, бизнес-процессами советских времен и масштабной коррупцией!
Реальная себестоимость того объема, который сегодня добывается - 15-16 млрд кубов - еще ниже, на уровне 30-60 долларов.
Обратите внимание на ивестиционные расходы - они действительно радикально ниже, чем должны быть! Добыча стагнирует, а разведка не ведется!
Руководство Нефтегаза (дочкой которого является УкрГазДобыча) и страны просто занимается популизмом, говоря о том, что высокий потребительский тариф существует для покрытия инвестиций в разведку и добычу. Этого никто не делает - доказательства в отчетности. Они просто создают в Нефтегазе сверхприбыль, которую не платят в бюджет, а переводят в виде бонусов за "эффективную работу" мамам на Запад.
http://ukrrudprom.com/news/V_otlichie_o ... _Vitr.html
http://ugv.com.ua/uploads/1501226783.pdf
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Интересная статистика, маленький вопросик, как при себестоимости в 30 млрд Укргаздобыча заплатила 50 млрд налогов? Где они тут у вас?
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Себестоимость налогом не облагается, облагается только прибыль
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о каких 50 лярдах налогов речь, конкретизируйте, пожалуйста ?
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Не скажи. Никто же не сказал что етот газ дадут украинцам. Гнойсман его на выборы продаст.
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Нормально зиму пройдет?
Энергохранилища(газохранилища) в основном используют для беспрерывной поставки газа третим странам.
Украина как транзитер дает гарантии на бесперебойную поставку сырья.
И нам с тобой , от этих "заполниностей " толку 0 ноль
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рекордный запас по рекордной цене...сплошные рекорды.
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Я очень рад что у Гнойсман собрал в свои хранилища рекордное количество газа украденного у украинцев. А еще у Гнойсмана рекордное количество денег. И что рабам с етого? Радоваться за успехи господина? А украинский народ может похвастаться такими же успехами?
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только этот газ горит красным пламенем - счетчик крутится как бешеный, а чайник закипает дольше чем на голубом топливе)))
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Область пишите, где такое происходит.
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Одесская обл. - та же муйня. Конвектор стоИт всегда на тройке - В 2011,12,13,14гг брал зимой 130-150куб/мес. 2016-2017 - 210-220 кубов (это учитывая что зимы очень теплые последние годы). Горит красным. И за эту поибень бодяжную - 8.6грн платить ?
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" рекордний запас газу "

ну теперь его еще и на 26% дороже можно продать
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У всякому випадку дешевше чим у кацапів напряму, ще й під новий рік ніхто крани не перекриває та по тЄліку для вати не говорять Шо хахли вАрують и нЄ платять...
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Та шкварять так Шо до батареї підійти не можна. Вчора крани позакривав бо спати не можна. А у кого немає кранів на батареях ті вікна відкривають. А лічильник стоїть на весь будинок, платити все рівно прийдеться. Гикається до сих пір совок. Понастрояли таку систему опалення, що хоШ-не хоШ все рівно платитемеш, мля...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина накопила рекордный запас газа за последние 4 года, - "Нафтогаз"
 
 
 
 
 
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