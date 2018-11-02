 В выборах на Донбассе должны участвовать внутренние переселенцы, - Меркель

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече со студентами КНУ имени Тараса Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

"Немецкие договоренности показывают путь, как можно достичь перемирия. Прежде всего, нужно подготовить верные и справедливые выборы и с помощью наблюдателей ОБСЕ. Все партии, а также внутренние переселенцы должны принять участие в этих выборах, даже те, кто там больше не живет и выехал оттуда. Эта информация должна быть предоставлена гражданам, это довольно трудно. Наблюдательная миссия ОБСЕ должна получить доступ ко всему региону. Сейчас у нас с этим большие проблемы", - сообщила Меркель.

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Ангела Меркель отметила, что после этих выборов может возникнуть конструкция, которая будет представлять волю людей в этом регионе.

"11 ноября там какие-то "выбор"ы запланировали. Их нельзя признавать. Годы проходят, но с минскими договоренностями разработали план, он сложный, но я пока лучшего не вижу. Целью является, чтобы Украина получила доступ ко всей территории, вплоть до границы с Россией", - отметила канцлер Германии Ангела Меркель.