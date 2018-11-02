EN|RU|UK
Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины
  876  31
Материалы по теме:
Все про:выборы (20585) Меркель (1578) Донбасс (17307) минские соглашения (2484)

 В выборах на Донбассе должны участвовать внутренние переселенцы, - Меркель

Целью минских договоренностей является то, чтобы Украина получила доступ ко всей территории, вплоть до границы с Россией.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече со студентами КНУ имени Тараса Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

"Немецкие договоренности показывают путь, как можно достичь перемирия. Прежде всего, нужно подготовить верные и справедливые выборы и с помощью наблюдателей ОБСЕ. Все партии, а также внутренние переселенцы должны принять участие в этих выборах, даже те, кто там больше не живет и выехал оттуда. Эта информация должна быть предоставлена гражданам, это довольно трудно. Наблюдательная миссия ОБСЕ должна получить доступ ко всему региону. Сейчас у нас с этим большие проблемы", - сообщила Меркель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Одни только санкции не могут решить ситуацию с Россией, - Меркель. ВИДЕО

Ангела Меркель отметила, что после этих выборов может возникнуть конструкция, которая будет представлять волю людей в этом регионе.

"11 ноября там какие-то "выбор"ы запланировали. Их нельзя признавать. Годы проходят, но с минскими договоренностями разработали план, он сложный, но я пока лучшего не вижу. Целью является, чтобы Украина получила доступ ко всей территории, вплоть до границы с Россией", - отметила канцлер Германии Ангела Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/n3094750
 
   
 Топ комментарии
 
Меркель буде багато говорити, але її справи з побудови ПП2 та не переслідування Сіменс за постачання турбін у Крим говорять самі за себе.
 показать весь комментарий
 
Какие В ЖОПУ выборы в бандитском анклаве населённом РАБАМИ и ХОЛОПАМИ москальской империи??? Вообще, нужен закон, что лица постоянно проживающие на оккупируемых территориях приостанавливаются ГРАЖДАНСТВЕ УКРАИНЫ до освобождения и выяснения всех причин и обстоятельств, а до этого приобретают статус ЛБГ с правом на ПМЖ в Украине.
 показать весь комментарий
 
Кремлю расскажи! - нам не надо!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот именно от Анжелы и других западных партнеров зависит будущее Донбасса, в том числе и участие внутренних переселенцев (уехавшие в Московию не участвуют)
 показать весь комментарий
 
Плюс крым . Вот где наши границы, фрау Меркель.
 показать весь комментарий
 
 
Меркель буде багато говорити, але її справи з побудови ПП2 та не переслідування Сіменс за постачання турбін у Крим говорять самі за себе.
 показать весь комментарий
 
 
Вона також заразилася "іхтамнєтозом"?!!!..
Що відбувається? Які вибори? Чого вибори?
Надихалася російським газом?
 показать весь комментарий
 
 
Какие В ЖОПУ выборы в бандитском анклаве населённом РАБАМИ и ХОЛОПАМИ москальской империи??? Вообще, нужен закон, что лица постоянно проживающие на оккупируемых территориях приостанавливаются ГРАЖДАНСТВЕ УКРАИНЫ до освобождения и выяснения всех причин и обстоятельств, а до этого приобретают статус ЛБГ с правом на ПМЖ в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
при пересечении линии разграничения украинские паспорта отбирать и выдавать временную справку об изъятии паспорта для получения удостоверения ЛБГ с правом ПМЖ.
 показать весь комментарий
 
 
Вот примерно против этого они и воюют.
 показать весь комментарий
 
А что, такие справки выдавались в 2014, когда они начали проукраинских убивать на Донбассе? Это как СССР воевал против гитлеровцев, чтобы не быть в НАТО.
 показать весь комментарий
 
Нет, не выдавались - в 2014м и без справок обошлись.
Началось всё гораздо и гораздо раньше, примерно в 2004м, когда впервые громко сказали, что там сплошные зэки и наркоманы, а значит их не нужно спрашивать о том, куда и как идти стране. Тогда же были первые попытки организовать автономию, но в тот раз договорились без крови.
И посмотри на результат теперь - чувак заявляет, что там "бандитский анклав, населённый рабами и холопами", которым нельзя в выборы своих, местных управляющих. Он - Человек и он может выбирать власть для "рабов и холопов", а им для себя власть выбрать нельзя.
И дело тут не в ЗУ и не в международных договорах, а в отношении одних людей к другим.
 показать весь комментарий
 
Он просто перечитал российские сми, это же они пишут про, надеюсь понимаете что это не львовская газета? Если так пишет Москва, то как должна писать Украина?У виборах на Донбасі мають брати участь внутрішні переселенці, - Меркель - Цензор.НЕТ 3113
 показать весь комментарий
 
Стоп стоп стоп. Т.е. патриот Украины мало того, что читает, так еще и использует формулировки вражеских российских СМИ в отношении своих сограждан? Это классно.

Вообще низачот, но если ты решил сыграть на этом - давай ссыль на россми с именованием донецких "рабами" и "холопами".
 показать весь комментарий
 
 
нет. она бесит еще 150 миллионов русских У виборах на Донбасі мають брати участь внутрішні переселенці, - Меркель - Цензор.НЕТ 9811
 показать весь комментарий
 
 
и где столько "русских" насчитали (их и по всему миру вряд ли столько набирётся), верить РОССТАТу - себя не уважать!
 показать весь комментарий
 
 
Виходить те, що українці( а я українець) повинні молитись на цю "даму"?
 показать весь комментарий
 
та не - вы, кацапы, хороводами вокруг КГБ-кой шлюхи скачете...
 показать весь комментарий
 
Она просто дура, как и все "евролибералы", которые наивно считают, что сегодня нет РАБОВ и ХОЛОПОВ (в чём они очень сильно заблуждаются, их сегодня БОЛЬШИНСТВО и никаких избирательных прав у них быть не должно в силу их фактической НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ)!
 показать весь комментарий
 
"...которые наивно считают..." - они наивно считают?

да они разводят рабов и холопов вешая им лапшу на уши...

на то они рабы и холопы.
 показать весь комментарий
 
Фрау Меркель политик, она действительно разводит лохов и вешает лапшу на уши, но есть куча ВЕРУЮЩИХ в "ПРАВА ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН" и не дай бог, она сама завралась до такой степени, что искренне поверила в собственную брехню (такой вариант тоже исключать нельзя)!
 показать весь комментарий
 
Нет, еще подавляющее большинство твоих соостадников...
 показать весь комментарий
 
хм.. стесняюсь спросить фрау - А обдроченцы Апалченцы тоже должны участвовать?!? У виборах на Донбасі мають брати участь внутрішні переселенці, - Меркель - Цензор.НЕТ 6319
 показать весь комментарий
 
 
та вони ж всі тільки на блокпостах поварами чергували. А так - всі пухнасті. На вибори адназначна.
 показать весь комментарий
 
 
Многие люди по обе стороны конфликта на Донбассе считают себя украинцами, - Хуг.

https://censor.net.ua/news/3094758/mnogie_lyudi_po_obe_storony_konflikta_na_donbasse_schitayut_sebya_ukraintsami_hug
 показать весь комментарий
 
Ну да, просто с одной стороны они открыто это считают, а с другой за это убивают.
 показать весь комментарий
 
По ту сторону есть украинцы - но их мало, и голосовать им возможность давать нельзя ..Только после деоккупации , и они должны будут пройти проверку и доказать что они УКРАИНЦЫ
 показать весь комментарий
 
Нормальное предложение, заходят туда 2 млн беженцев от рузьке мира, но надо их вооружить на всякий случай.
 показать весь комментарий
 
 
Меркель уходит в параллельную реальность, если не понимает, что на оккупированных агрессором территориях выборы не проводятся!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ выборах на Донбассе должны участвовать внутренние переселенцы, - Меркель
 
 
 
 
 
 вверх