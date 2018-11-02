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Все про:Госэкоинспекция (45) Одесская область (1612) порт (326) убытки (175) Степанов Максим (85)

 Действия Госэкоинспекции приносят стране колоссальные убытки, – губернатор Степанов

Действия Государственной экологической инспекции в портах Одесской области приносят государству колоссальные убытки. Поэтому необходимо как можно быстрее изменить подходы в ее работе.

Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов в эфире телеканала "Прямой".

"Действия одной структуры приносят государству колоссальные убытки. Судовладельцы открыто жалуются на действия Госэкоинспекции. Ведь в случае задержки судна, его владелец должен платить за простой около 5-6 тыс. долл. в сутки. Чтобы предотвратить эти расходы, суда пытаются избежать заходов в порты Черного моря", - сказал Максим Степанов.

Как подчеркнул глава Одесской ОГА, от этого государство недополучает портовые сборы, а инфраструктура и сотрудники портов – загрузку.

"Есть 2 пути, чтобы изменить ситуацию. Первый – взяточников ловить. Есть правоохранительные органы, пускай, этим занимаются. Второй путь – создать необходимые условия, которые не позволят инспекции заниматься эковзяточничеством", – сказал Максим Степанов.

Для этого, по его мнению, нужно как можно скорее утвердить прозрачные регламенты отбора проб и взаимодействия между Госэкоинспекцией и Администрацией морских портов. Эти документы по поручению премьер-министра уже долгое время разрабатывает Минэкологии. Степанов призвал ускорить их подготовку.

"Все, что просит бизнес, в том числе международный: создайте прозрачные правила. Если они будут виноваты в загрязнении воды, они готовы оплатить, это мировая практика", – сказал губернатор.

Напомним, в июле глава Одесской ОГА Максим Степанов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением ликвидировать региональную Госэкоинспекцию.

Позже губернатор направил в Минэкологии свои предложения по борьбе с коррупцией в портах, среди которых: разработка правовых оснований для нахождения Госэкоинспекции в портах, привлечение независимых лабораторий для проведения исследований на судах.

Источник: https://censor.net.ua/n3094739
 
 
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не так все просто, кому-то это деятельность приносит колоссальные прибутки, такой вот перекос...
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Просто бизнес ничего личного, Петя с кодлом и шел для этого во власть.
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Выходит так, что от наших экологов в Черном море вреда больше, чем от кацапов в Азовском...
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Узко мыслит. Если идти по пути №2 большинство государственных институтов становятся восхитительно неуместными в стране. Уверенна, власть этого не допустит.
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В Закарпатье такая же история- местные экологи не помагают инвестору, а КОНКРЕТНО ДОЯТ ПОД РАЗНВМИ ПРЕДЛОГАМИ.
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"Есть 2 пути, чтобы изменить ситуацию. Первый - взяточников ловить. Есть правоохранительные органы, пускай, этим занимаются. Второй путь - создать необходимые условия, которые не позволят инспекции заниматься эковзяточничеством".

Первый вариант невыполним в силу того, что взяточники не могут ловить себя сами. Второй - невыполним просто по определению.
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Именно эти господа, по подложным и сфальсифицированным документам ввели меня в суд 20-ть лет назад. Теперь они все живут в ОРДЛО.
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рехвормы, рехвормы, кругом одни рехвормы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДействия Госэкоинспекции приносят стране колоссальные убытки, – губернатор Степанов
 
 
 
 
 
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