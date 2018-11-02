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Все про:Коломойский (875) Пинчук (205) Порошенко (15675) Россия (70970) санкции (7054)

 Санкционный список Кремля редактировался на Банковой, - Коломойский

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что введение Российской Федерацией санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной.

"Мне кажется, этот список редактировался на Банковой", - заявил он УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, почтальоном работал Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля", - добавил Коломойский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возможности Кремля настолько малы, что в качестве санкций они могут лишь запретить выбрасывать деньги в помойку, чем и являются инвестиции в РФ, - Фриз

Коломойский также обратил внимание на то, что в список попал лично Виктор Пинчук и многие его активы - медийная компания StarLightMedia, не самый крупный банк Кредит-Днепр и другие: "На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской".

1 ноября РФ ввела специальные экономические меры в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ, можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094737
 
 
 Топ комментарии
 
Вот и правда вылезла. У Бени всегда сведения точные.
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Беня красава. Читал и смеялся😀
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Беня и его одесские прихваты. Он хоть понимает как хохмачно звучит эта информация ?
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все бенино в паРаше и Крыму уже давно отжали в счет хуйла, нечему под санкции попадать
пинчуку только предстоит распрощаться с непосильно нажитым.
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Как кто-то уже говорил - эти санкции лишь инструмент для Кремля, чтоб всех окончательно перестроить.
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як казав жиріновський.. порошенко - это наш человек
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Коломойский заявил: "МНЕ КАЖЕТСЯ", Цензор написал: "Список редактировался на Банковой". Всё, что нужно знать про украинскую журналистику.
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"Мне кажется, этот список редактировался на Банковой".

Беня откровенно и прилюдно потроллил гидранта. Ждёт ответного троллинга от всего дружного и споеного спаяного коллектива АП. )))
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Порошенко работал на Януковича. Сейчас Порошенко совладелец ДЕТЕК с Ахметовым. Порошенко на камеру патриота играет, чтобы не погнали, а на деле от Януковича не отличить!
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Всё это ворьё

но Бенина еврейская жопа чует больше всех опасность
И Беня первый, из всех олигофренов, почуял, что нужно платить военным.
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Да покупает он у РФ что-то, поэтому и не тронули... но Беня, как всегда, что нибудь выдумает.
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Клоун. Я жил возле Днепр-Арена. Ходил на футбол. Пока этот гусь крал сотни миллионов долларов с бюджета Украины всё было хорошо. Как ему хвост прищемили забросил игрушку. С не ворованных денег не хочет тратить. Угробил такую команду. Даже в благополучные времена жмотил денег игрокам и тренерам за победы и феерический выход ДД в финал ЛЕ. Для меня ясно, что это за человек. Поц.
"Мне кажется..." Крестись иудей, если чёртики мерещатся!
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Да! Футбол и семки с пивасиком наше фсё! А вот Ринатка Ахметкин ...
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Какие семки-пивасик? Не суди по себе, лапоть. И причем тут твой Ринатка Ахметкин ко мне? Дибил...
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ринатка охметов твой герой, недавно ты гражданина Украины
бомжом обозвал, по причине того, что он работая на таких
как порохло и охметов не может себе позволить купить билет
в ОАЭ, так что не надо ля-ля, порошенко вор и сын вора,
но ему не украсть то, что принадлежит Игорю Коломойскому -
он спас Украину, а порошенко просто ставленник кремлядей,
вовремя смикитивший, что у путина нет золотого для него
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Це йому вован чи лєксус шепнули коли він з ними пив?😀 Після того відео я в жодне його слово не вірю.
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На 1000% согласен с Беней, хоть он и ворюга.
А еще список на % 30 состоит из кремлевских консерв - для поднятия репутации.
Особо улыбнула Прошмандовка...
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А "прошмандовка" это кто? Неужель твоя мамка? Список редагувався на Банковій: Порошенко особисто викреслив мене, - Коломойський про санкції РФ - Цензор.НЕТ 6711
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Подскажет кто,почему у некоторых форумчан ники заканчиваются типа 1ав6578г?
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потому что зарегистрированы через почту gmail.com...в Украине, если хочешь сохранить все закладки браузера гугл хром, при переустановке опперационки, эта почта исполняет эту функцию...
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У меня вход через джимейл, и не навешивает ничего. А раньше заходил через Твиттер, и приклеивало "бирку с путина", как тут выразились выше. Короче да, скорее всего суть в том, что при входе через регистрацию в соцсетях.
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Слушай,сам не знаю.Как то регался через мыло,и мне такую хрень поставило.Это у админов спроси.
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З вигляду,як Мєртвєчук ворог України почувається комфортно в словах Бєні є сенс і Порошенко постійно домовляється з Хуйлом видача кавказців катам фсб тому підтвердження Порошенко і Луценко зганбили українців зрадою людей ворогів Москви.
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Когда яценюки имитируют "конкуренцию" или "политическую борьбу" лохами почему то всегда оказываются украинцы... Список редагувався на Банковій: Порошенко особисто викреслив мене, - Коломойський про санкції РФ - Цензор.НЕТ 155
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Какой бы Беня не был, но он батальоны вроде бы держал за свой счет.
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Держал,и сепаров скупал по 10 000 баксов,вот не знаю скольго за голову мертветчука даст,тут многие подзаработать хотят.Если хорошо заплатит так не тока кума хуйла ему доставят. Санкційний список Кремля редагувався на Банковій, - Коломойський - Цензор.НЕТ 4131
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ага. Три батальона и танковую бригаду. Все артиллерийские радары были куплены Укртатнафтой. А комплексы С-300 что стоят возле Днепра восстановлены за счет средств Боголюбова и Хомутынника - деньги из офиса Укрнефтебурения для ПВО целый день тачками вывозили. Но, конечно, по телевизору это гражданам Украины не показали, хотя, говорят, этот сюжет был показан по беларусскому телевидению.
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Там одной книжки не хватает-МАЙН ОФФШОР... Санкційний список Кремля редагувався на Банковій, - Коломойський - Цензор.НЕТ 5377
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остается предполагать, что неизвестные герои самостоятельно подали заявку в Москву на включение в список лиц, подлежащих санкциям
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Зная наших продажных сук из типа верхов,я бы не предполагал,а был уверен... Санкційний список Кремля редагувався на Банковій, - Коломойський - Цензор.НЕТ 3829
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Теперь дело чести - олигархам попасть в этот список )
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Беня проплатил цензору ? Второй раз это поднимают наверх.
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Осталось Пороху - Хрест поставить посреди Киева...-жертвам...-и -Херой Украины -Ющенко №"2..
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Санкційний список Кремля редагувався на Банковій, - Коломойський - Цензор.НЕТ 7213"суперпатриот" беня...кстати,"приват" начал давать прибыль
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А він завжди давав прибуток.Тому Лола його і віджав. Тільки щось відділення починають закривати і комісія більша, ніж у сусідніх, а за Бєні цієї комісії не було зовсім. Ще й дрібні купюри не приймають автомати, а в сусідніх приймають. Який в дупу прибуток?
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Кому? Тебе? И много ты бабла накосячил там? Санкційний список Кремля редагувався на Банковій, - Коломойський - Цензор.НЕТ 8661 Фуфлыжник,научись фуло толкать,и методичку поменяй,фесебешная устарела!
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Щось я підозрюю, що він на Банковій не коригувавсь, а писавсь. А вже в кремлі його озвучили. Шпигун під себе скльопав. Бо якій він тоді шпигун, якщо б нє?
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бєня в свому репертуарі ограбив україну а лохів кормить своїми помиями 1 що тут добавити чому бідні бо дурні чому дурні бо ббідні
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Мне - похеру, что творит Путя....- Когда мне станет Хорошё - Украинцу???
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когда путинские собаки тебя в Сибирь сошлют. Санкційний список Кремля редагувався на Банковій, - Коломойський - Цензор.НЕТ 4629
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Я, ссыльный - родился в Казахстане - в Какраганде...
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Порошенко- не может хрюкнуть против Пути- обидит...- мне по цимбалам - Не можешь- иди нахер!
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Агггга, агент Лоліт і ініціював...Так хочеться ще пограбувати
народ Неньки, ненажерливий, мля...
😜
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкционный список Кремля редактировался на Банковой, - Коломойский
 
 
 
 
 
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