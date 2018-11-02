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 Семья "неблагополучная", "денег велено не давать": оккупанты отказываются платить компенсацию студентке Керченского колледжа с ампутированной ступней

Отец раненой при теракте в Керченском политехническом колледже Натальи Калиниченко заявил, что его семья не получила обещанной от государства компенсации в 500 тысяч рублей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио "Свобода".

По словам Юрия Калиниченко, на встрече с жителями Керчи глава оккупированной Крыма Сергей Аксенов, объясняя, почему семья Калиниченко не получила средств, назвал ее "неблагополучной" и сказал, что "денег велено не давать".

Отмечается, что 16-летняя ученица колледжа Наталья Калиниченко оказалась в эпицентре взрыва. Она получила тяжелые травмы, в результате которых ей ампутировали ступню. Сейчас она находится в одной из московских больниц. Лечение, по словам ее отца, продлится еще полгода, а средств у семьи нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Росляков устраивает бойню в колледже оккупированной Керчи. ВИДЕО камер наблюдения

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3094736
 
 
 Топ комментарии
 
Подумаешь, денег не дают... зато вернулись в родную говень
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Пусть отец раненой расскажет, как всей семьей бежали на референдум, как протестовали вместе с Витренко против захода в порт американских кораблей и т д
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Хай портрет куйла прикладе, а раптом допоможе?
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Из понаехавших? А что делать, если папа пьет?
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требовать денег от оккупантов - ну это просто пестессссс
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Если бы ей не поотрывали ноги русские освободители , ето сделали бы солдаты НАТО !
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Не правильно! Чтобы солдаты НАТО не оторвали всю ногу, расийский асвабадительям пришлось оторвать ей только ступню!
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Читайте Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время оккупации. Оккупант несет полную ответственность за все и за всех.
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Пусть отец раненой расскажет, как всей семьей бежали на референдум, как протестовали вместе с Витренко против захода в порт американских кораблей и т д
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Повторите это ещё раз перед зеркалом. Вы себя слышите. Ребёнок в начале жизненного пути калекой стал. Пусть мучится?! Стыдно. Вы же женщина. Причём здесь референдум и корабли. Впрочем кому это я. Подсчитывайте горделиво количество лайков, - они поднимут Вам самооценку.
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А сколько украинских парней в начале жизненого пути ушли благодаря кричавшим: "Раися введи!"?
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Это большая беда. Тема другая. Ребёнок не причем. Ей тогда 12 лет было. Вы статью внимательно прочтите
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Подумаешь, денег не дают... зато вернулись в родную говень
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Хай портрет куйла прикладе, а раптом допоможе?
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есть вариант стоя на коленях обратиться к Путину . это скорее всего не поможет но за то зрители YouTube развлекутся Родина "неблагополучна", "грошей наказано не давати": окупанти відмовляються платити компенсацію студентці керченського коледжу з ампутованою ступнею - Цензор.НЕТ 9990
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Миллион просмотров,- вот вам и деньги!
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а ведь действительно вариант Родина "неблагополучна", "грошей наказано не давати": окупанти відмовляються платити компенсацію студентці керченського коледжу з ампутованою ступнею - Цензор.НЕТ 4524 так может все эти коленостояльщики на это и расчитывают ?
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Зато не стреляют без бандеровцев. Правда, без стопы тоже. Скрепный чиновничий колумбайн продолжается.
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точно, дітей калічити як фізично, так і морально-це є расія клята!!
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рогаті гидкі і грошей не дають за те що нагадили.... смерть расії!!!!
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По другим данным это желание самой Натальи Калиниченко. Тем более она сейчас в больнице в Москве на государственном лечении. Зачем отдавать сейчас деньги отцу, который находится в Керчи?
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От де ви насправді!
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служил в армии при совке в 70 -х еще тогда солдат из кацапов говорил - "таварищ прапорщик не велел"...чертов рабский менталитет
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что то не видно счастья на лицах от камней с неба ? что то пошло не так ?
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еще можно добавить , что если бы не было Рослякова в Крыму то там было бы НАТО
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Вся информация - со слов папы, которому денег не дали, но оплатили полет в Москву и проживание в гостинице, при том обещали на 500 000 оплатить санаторий дочке и что угодно, но наличных папе не дают. Радио Свобода дипломатично добавило " Подтверждений слов Калиниченко из других источников нет.", а МК мощно разродился длинным интервью, в котором изложил, какой папа непьющий, занимается ремонтами квартир, но при том бедный, чего отнюдь не скажешь про киевских ремонтников квартир. У оккупантов никто не хочет прилично платить трезвому ремонтнику, так что папа сразу открыл счет для сбора средств, а МК - еще от себя включился в побирушничество. Если человек сходу вышел собирать деньги на бесплатное лечение, то что он должен рассказывать корреспондентам?
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курский соловей? Красиво про пьющего папу заливаешь...пострадал кто? Или девченка тоже пьющая? А на депозит ей эти бабки на два года до 18 лет положить не? Если отец про слова гоблинские соврал - то уже бы два дня как лес пилил на Колыме - за опороченье власть имущих
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барин велел денюх не девати....централизация по кацапски
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Почему русские не ходят в больницу?
Потому что у русских всего две болезни: - х*йня и п*здец. П*дец совсем не лечится, а х*йня сама проходит. Родина "неблагополучна", "грошей наказано не давати": окупанти відмовляються платити компенсацію студентці керченського коледжу з ампутованою ступнею - Цензор.НЕТ 5603
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Для НЕДЕЕСПОСОБНЫХ (во-первых нужно лишить ДЕЕСПОСОБНОСТИ) и назначить ОПЕКУНА из родственников или государством уполномоченное лицо, который и будет распоряжаться суммой в интересах пострадавшей!
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По сути все верно,пока девочка в московской больнице,папик 500 тыр осилит под хамсу легко.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСемья "неблагополучная", "денег велено не давать": оккупанты отказываются платить компенсацию студентке Керченского колледжа с ампутированной ступней
 
 
 
 
 
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