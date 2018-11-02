 Семья "неблагополучная", "денег велено не давать": оккупанты отказываются платить компенсацию студентке Керченского колледжа с ампутированной ступней

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио "Свобода".
По словам Юрия Калиниченко, на встрече с жителями Керчи глава оккупированной Крыма Сергей Аксенов, объясняя, почему семья Калиниченко не получила средств, назвал ее "неблагополучной" и сказал, что "денег велено не давать".
Отмечается, что 16-летняя ученица колледжа Наталья Калиниченко оказалась в эпицентре взрыва. Она получила тяжелые травмы, в результате которых ей ампутировали ступню. Сейчас она находится в одной из московских больниц. Лечение, по словам ее отца, продлится еще полгода, а средств у семьи нет.
Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.
не стреляютбез бандеровцев. Правда, без стопы тоже. Скрепный чиновничий колумбайн продолжается.
Потому что у русских всего две болезни: - х*йня и п*здец. П*дец совсем не лечится, а х*йня сама проходит.