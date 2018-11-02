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 Санкции Кремля меня мало волнуют, бизнеса у меня ни здесь, ни там нет, - Тимошенко

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что ее не беспокоят санкции РФ, и заверяет, что у нее нет бизнеса в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.

Также читайте: Санкции России против Украины не имеют ничего общего с международным правом, - МИД

"Кремль включил меня в санкционные списки. Улыбаюсь и представляю, как сейчас на Банковой оперативно складываются новые темники о том, что "Кремль сделал это специально". Потому что у них на мифологеме про меня как про "кремлевскую руку" построена вся черная PR-кампания", - заявила Тимошенко.

"Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет и быть не может. Попутно отмечу, что в санкционном списке, на удивление, нет "Рошена" или "Ленинской кузни" ... чтобы это могло означать? Вы не знаете? Вообще же о всей санкционной политике я хочу сказать следующее. Успех Украины, построение сильного демократического, европейского государства – это будет самая адекватная наша "санкция" российскому захватчику. Это именно та санкция, от которой Кремлю будет точно нехорошо!" - резюмировала лидер "Батькивщины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию, - Парубий о санкциях РФ

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

1 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев ввел в действие постановление о санкциях против Украины. Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3094733
 
   
 Топ комментарии
 
у Йули уже давно политика - бизнес!
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Санкции Кремля - это реклама Йулька...

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Юля не мусить колупатись у всьому, що ваш кремль випорожнює
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У неї і без крембля шалена популярність. Кожного разу тут клепають по 7-8 сторінок коментів, а іноді і більше.
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Как можно быть патриотом и не иметь бизнеса в Кацапии?! Хотя бы завалящей карамельной мануфактуры? Огендка кримля адназначна!
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Она давно,как Меркель!Содержанка у мужа..Лелеет!!
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Знаем шо нищая. Санкции Кремля меня мало волнуют, бизнеса у меня ни здесь, ни там нет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7718
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Ну скажи же правду: - Юлечка красотка, умничка и не любит конфет.
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Петю как раз и не включили...по той же кстати причине..... мол смотрите...Жюля есть...а Пети нет....
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Ахахаха, мда, у вас там походу совсем кризис жанра )
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Та да...видать совсем плохи дела у креимлядей и Жюли...раз такую дешевку сделали....
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Бедный-бедный Петя, может и дальше с оккупантами торговать, ну это Юлька виновата же, они так просто специально Петю подставляют )
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А чем Петя торгует с оккупантами...?? Можно списочек....?? Или вы плод воображения своего воспаленного мозга пытаетесь тут выдать за действительность..??
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Миллионные налоги до 2017 платил пуйлу Порошенко с липецкого рашена, но говорил, что не торгует. Я считаю он и дальше врет, есть еще ЦКБ "Черноморец", ЧП "Остров" и Севастопольский морской завод. Куча его оффшорных фирм, которые имеют связи с рашкой. На вот почитай https://strana.ua/news/163818-biznes-poroshenko-v-rossii-chto-o-nem-izvestno.html
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Та да....созданный гужвой рессурс за деньги из паРаши...для распространения брехни из паРаши...
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Все что было в Крыму...все паРаша национализировала...так что ты просто пукнул в лужу.....
Что до налогов ...то в паРаше могут все что хочешь специально для таких лохов как ты написать....
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Вот именно, что у нас тут и мы ТУТ сами разберемся. А какого хера ты сюда суешь свое гнилое кацапское рыло? Санкции Кремля меня мало волнуют, бизнеса у меня ни здесь, ни там нет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4550
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"...гнилое кацапское рыло?" - это ты про зеркало ??? Санкции Кремля меня мало волнуют, бизнеса у меня ни здесь, ни там нет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1776
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под этим шедевром напишу литературное слово. Это слово не реакция на этот шедевр и не характеристика написавшего это, просто слово.
"Сука"
Чей пост удалят быстрее？😀
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И живешь ты на одну зарплату....да..?? Санкции Кремля меня мало волнуют, бизнеса у меня ни здесь, ни там нет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6629
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бизнеса нет, а бабло есть - кто спонсор?
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Коломойский, Фирташ... Много кого Порошенко от кормушки отодвинул.
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Про Фірташа у тебе круто написано, я аж крякнув Санкції Кремля мене мало хвилюють, бізнесу у мене ні тут, ні там немає, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 975
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"Враг моего врага мой друг"- любимая вами поговорка.
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Про попутчика забыл. Тоже отодвинут. Ришуче ессесно
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на содержании у супруга... или этот вариант не катит?
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Санкции Кремля меня мало волнуют, бизнеса у меня ни здесь, ни там нет, - Тимошенко..."...

Всё правильно ... Для ведения бизнеса мозги нужны, а у неё их нет... Она только тупо воровать умеет, и "на лапу брать"...
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Дворник, если ты ходил в одну заочную группу с Гойсманом в ПТУ при бывшем заводе художественного стекла это ещё не значит, что ты что-то шаришь в бизнесе. Даже если ты втихаря продал шланг и грабли с дворницкой и вложил полученные деньги в Лото-забава Санкции Кремля меня мало волнуют, бизнеса у меня ни здесь, ни там нет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 307
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У него там шокалад, мозгам места нет уже.... Санкции Кремля меня мало волнуют, бизнеса у меня ни здесь, ни там нет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4720
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О, да тут слет порохоботов !!! ...Юля для них как красная тряпка для быка!!!! Санкции Кремля меня мало волнуют, бизнеса у меня ни здесь, ни там нет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 609
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Кода тема про очередные суперрехвормы ниодного бота в теме нет, а на Юльку слет только без аргументов, просто просраться забегают
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Де платять, туди і лізуть. Щойно Лола втече - жодного його прихильника в мережі не знайдете
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Все в аренде...лом в аренде..муж в аренде...трусы от витона и те в аренде.... Санкции Кремля меня мало волнуют, бизнеса у меня ни здесь, ни там нет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3303
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Юлька просто лжет в глаза - у нее здесь сеть ломбардов, но на мужа в Чехии оформлено несколько ее предприятий с офшорными счетами. А его партнеры и соучредители чистые кацапы...
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Откуда у тупой курицы бизнес? Там же думать надо.
А вот бабла от кацапских спонсоров у нее навалом.
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Юлька скромнее всех по этому поводу отметилась, надо отдать ей должное)
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Бизнеса нет, денег нет, а бигбордамы вся страна заклеена
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А неплохо бабушка раскрутилась без бизнеса...
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Бизнеса в прямом смысле слова может и нет. Но у кого-то продажа национальных интересов есть бизнес
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Какая идиллия .Со времён первого Майдана.В соплях и слезаХ.Заматерел! Пена у рта!!
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Што, коцсабы, ссытесь от Юльки, да ??? Санкции Кремля меня мало волнуют, бизнеса у меня ни здесь, ни там нет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8017 Пральна делаете... Скоро ещё и срацца начнёте... стоя... Санкции Кремля меня мало волнуют, бизнеса у меня ни здесь, ни там нет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8017 Бггг
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Пока тут только свиноботы обосрались. Санкції Кремля мене мало хвилюють, бізнесу у мене ні тут, ні там немає, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3309
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А зачем бизнес ей зарплату и так кремль давно платит хватает на все
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бугогаа, ей зарплату, но агент КГБ все таки имеет погоняло "лолита"😀
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и агент кгб разгоняет московских попов и добивается продление санкций против кгб? где логика всепропал или юлебот или ольгинец, не знаю как к тебе и обращаться))))
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Шо он там разгоняет？😀
Почитай условия получения того томоса, пэрэможэць.😀
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Не разгоняет, а переводит в Киевский патриархат, чем его втихаря убивает изнутри
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Смотря что подразумевать под словом "бизнес"...
Планы продать Украину за 100 ярдов...это бизнес или нет..?? Сколько процентов за это Жюле пообещало хуйло..??
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Все по традиции, бизнеса нету, нищая, живет на зарплату. И так же по традиции родственники являются успешными бизнесменами. В данном случае муж успешный бизнесмен. И как стало недавно известно довольно успешно ведет бизнес в Крыму, а зять в РФ...
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А мережа ломбардів "благо"? Це не бізнес, родинний бізнес Юлі, класичне барига. А компанія ЕЄСУ єдині енергосистеми України, то теж юлькіно усі знають що бізнес є.
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Кстати, меня вот удивило отсутствие в этот санкционом списке Коломойского и его людей, типа Палицы и т.д. А ведь он же "самый главный патриот", чуть ли не личный враг путина(как Беня рассказывал)... Наверное договорились и порешали)
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Теткам в политике хорошо - визжат о равноправии, а чуть что сообщают, что находятся на содержании мужчин. Залищук, например. А дочка Йули за чьи деньги по заграницам - конечно, за счет отца, а не Йули..
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і в санкційний список не потрапили ? Санкції Кремля мене мало хвилюють, бізнесу у мене ні тут, ні там немає, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7135
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ЗАТО АМЕРИКОСЫ ТАК ЗА ЗАДНИЦУ ЮЛЮ МОГУТ ВЗЯТЬ, ОФФШОРЫ ПОД КОНТРОЛЕМ США
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найдено в фейсбуке , очень хорошо сказано
Санкції Кремля мене мало хвилюють, бізнесу у мене ні тут, ні там немає, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9470
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..як легко ВИЗНАЧИТИ троля :
-- москальська ДИКІСТЬ і ВАРВАРСТВО угніздилися в тролях мінсрець - ХАМСТВО УБЛЮДСТВО БРЕХНЯ ...
... тролі фсб росії + тролі мінстець .. УЗГОДЖЕНО по одних "точняках" …. "процюють"

... .. кількість ЛАЙКІВ НЕпоказник .. оние ТАБУНАМИ носяться по-сайтах .
. Будьте ПИЛЬНІ .. технології УБЛЮДКІВ-олігархів вбиває МАЙБУТНЄ Наших Дітей та Онуків .. руками бидла - противсіхів +зависників ...ВІЙНА без всяких Законів..


зомботролів в ІГНОР ..


Надія на САМОДОСТАТНІХ розумних аналізуючих Дійсність ВИБОРЦІВ .. Наснаги
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...Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет.

По помойкам еду собирает.. субсидию наверное оформила..
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Потрох с пуйлом загнали себя в полный цугцванг, что бы они ни врали, как бы не испражнялись в сторону Юльки, а она от этого только выигрывает.
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...Потому что у них на мифологеме про меня как про "кремлевскую руку" построена вся черная PR-кампания", - заявила Тимошенко....

Хитрая лиса. То , что за йулю тянет мазу кремль, известно давно. У нее давние . крепкие , скрытые связи с хуйлом . Деньги , по всей видимости она зарабатывает продажной политикой, ибо политика ее бизнес.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции Кремля меня мало волнуют, бизнеса у меня ни здесь, ни там нет, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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