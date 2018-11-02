Санкции Кремля меня мало волнуют, бизнеса у меня ни здесь, ни там нет, - Тимошенко..."...

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.

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"Кремль включил меня в санкционные списки. Улыбаюсь и представляю, как сейчас на Банковой оперативно складываются новые темники о том, что "Кремль сделал это специально". Потому что у них на мифологеме про меня как про "кремлевскую руку" построена вся черная PR-кампания", - заявила Тимошенко.

"Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет и быть не может. Попутно отмечу, что в санкционном списке, на удивление, нет "Рошена" или "Ленинской кузни" ... чтобы это могло означать? Вы не знаете? Вообще же о всей санкционной политике я хочу сказать следующее. Успех Украины, построение сильного демократического, европейского государства – это будет самая адекватная наша "санкция" российскому захватчику. Это именно та санкция, от которой Кремлю будет точно нехорошо!" - резюмировала лидер "Батькивщины".

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Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

1 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев ввел в действие постановление о санкциях против Украины. Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.