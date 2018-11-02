Санкции Кремля меня мало волнуют, бизнеса у меня ни здесь, ни там нет, - Тимошенко..."...

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.
"Кремль включил меня в санкционные списки. Улыбаюсь и представляю, как сейчас на Банковой оперативно складываются новые темники о том, что "Кремль сделал это специально". Потому что у них на мифологеме про меня как про "кремлевскую руку" построена вся черная PR-кампания", - заявила Тимошенко.
"Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет и быть не может. Попутно отмечу, что в санкционном списке, на удивление, нет "Рошена" или "Ленинской кузни" ... чтобы это могло означать? Вы не знаете? Вообще же о всей санкционной политике я хочу сказать следующее. Успех Украины, построение сильного демократического, европейского государства – это будет самая адекватная наша "санкция" российскому захватчику. Это именно та санкция, от которой Кремлю будет точно нехорошо!" - резюмировала лидер "Батькивщины".
Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.
В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.
1 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев ввел в действие постановление о санкциях против Украины. Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.
Что до налогов ...то в паРаше могут все что хочешь специально для таких лохов как ты написать....
"Сука"
Чей пост удалят быстрее？😀
Всё правильно ... Для ведения бизнеса мозги нужны, а у неё их нет... Она только тупо воровать умеет, и "на лапу брать"...
А вот бабла от кацапских спонсоров у нее навалом.
Почитай условия получения того томоса, пэрэможэць.😀
Планы продать Украину за 100 ярдов...это бизнес или нет..?? Сколько процентов за это Жюле пообещало хуйло..??
..як легко ВИЗНАЧИТИ троля :
-- москальська ДИКІСТЬ і ВАРВАРСТВО угніздилися в тролях мінсрець - ХАМСТВО УБЛЮДСТВО БРЕХНЯ ...
... тролі фсб росії + тролі мінстець .. УЗГОДЖЕНО по одних "точняках" …. "процюють"
... .. кількість ЛАЙКІВ НЕпоказник .. оние ТАБУНАМИ носяться по-сайтах .
. Будьте ПИЛЬНІ .. технології УБЛЮДКІВ-олігархів вбиває МАЙБУТНЄ Наших Дітей та Онуків .. руками бидла - противсіхів +зависників ...ВІЙНА без всяких Законів..
зомботролів в ІГНОР ..
Надія на САМОДОСТАТНІХ розумних аналізуючих Дійсність ВИБОРЦІВ .. Наснаги
По помойкам еду собирает.. субсидию наверное оформила..
Хитрая лиса. То , что за йулю тянет мазу кремль, известно давно. У нее давние . крепкие , скрытые связи с хуйлом . Деньги , по всей видимости она зарабатывает продажной политикой, ибо политика ее бизнес.