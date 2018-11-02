 Германия вместе с партнерами из ЕС поддерживают важную реформу децентрализации в Украине, - Меркель

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила в своей речи в Доме Децентрализации Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
"Реформа децентрализации улучшает финансовый климат в регионах и налоговую составляющую. И Германия поддерживает эту важную реформу вместе с партнерами из Европейского Союза. Насколько я могу сейчас видеть, у вас есть прекрасный дух сотрудничества и значительные результаты реформы", - отметила Меркель.
Канцлер Германии поблагодарила вице-премьер-министра Геннадия Зубко и украинское правительство за усилия в реализации реформы децентрализации.
"И я знаю, что Президент Украины Петр Порошенко горячо поддерживает эту реформу", - подчеркнула она.
Она отметила, что программа "U-LEАD с Европой", которая помогает внедрять реформу децентрализации, обеспечивает проведение на местах высококвалифицированных тренингов и семинаров, которые дают людям надежду на завтрашний день. В украинском появляется вера в будущее.
В свою очередь Зубко поблагодарил Федерального канцлера Меркель за высокую оценку реформы децентрализации и усилий Украины по ее реализации. "Спасибо всем нашим международным партнерам, а также Cпецпосланнику Георґу Мильбрадт и Минрегиона за помощь в ее внедрении", - отметил Вице-премьер-министр.
Во время встречи в офисе ULEAD участники проговорили дальнейший законодательный маршрут реформы, который был наработан совместно со Специальным посланником правительства Федеративной Республики Германия по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георгом Мильбрадт.
Мокша, пусть тебе грамотно методичку составят
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з керівниками фракцій Верховної Ради заявила, що Україні слід покінчити з клановою економікою, повідомив керівник фракції "Самопоміч" Олег Березюк.
"Це твердження канцлер зробила чітко в кінці зустрічі з лідерами парламентських фракцій, з посмішкою дивлячись на деяких членів Верховної Ради. Вона прямо сказала, що не слід підтримувати кланову економіку", - йдеться в прес-релізі партії "Самопоміч".
https://ua.interfax.com.ua/news/general/542226.html