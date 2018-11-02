 Германия вместе с партнерами из ЕС поддерживают важную реформу децентрализации в Украине, - Меркель

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила в своей речи в Доме Децентрализации Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

"Реформа децентрализации улучшает финансовый климат в регионах и налоговую составляющую. И Германия поддерживает эту важную реформу вместе с партнерами из Европейского Союза. Насколько я могу сейчас видеть, у вас есть прекрасный дух сотрудничества и значительные результаты реформы", - отметила Меркель.

Канцлер Германии поблагодарила вице-премьер-министра Геннадия Зубко и украинское правительство за усилия в реализации реформы децентрализации.

"И я знаю, что Президент Украины Петр Порошенко горячо поддерживает эту реформу", - подчеркнула она.

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Она отметила, что программа "U-LEАD с Европой", которая помогает внедрять реформу децентрализации, обеспечивает проведение на местах высококвалифицированных тренингов и семинаров, которые дают людям надежду на завтрашний день. В украинском появляется вера в будущее.

В свою очередь Зубко поблагодарил Федерального канцлера Меркель за высокую оценку реформы децентрализации и усилий Украины по ее реализации. "Спасибо всем нашим международным партнерам, а также Cпецпосланнику Георґу Мильбрадт и Минрегиона за помощь в ее внедрении", - отметил Вице-премьер-министр.

Во время встречи в офисе ULEAD участники проговорили дальнейший законодательный маршрут реформы, который был наработан совместно со Специальным посланником правительства Федеративной Республики Германия по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георгом Мильбрадт.