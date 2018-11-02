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Все про:Меркель (1578) реформы (3151) децентрализация (386)

 Германия вместе с партнерами из ЕС поддерживают важную реформу децентрализации в Украине, - Меркель

Децентрализация - очень важная реформа для Украины, которая дает полномочия людям и повышает конкуренцию в местном самоуправлении. Разница между Восточной и Западной Украиной существует, как и существует разница между сельскими регионами и городами. Но именно реформа децентрализации дает людям возможность почувствовать себя хозяином своей области, своего региона и своего города.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила в своей речи в Доме Децентрализации Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

"Реформа децентрализации улучшает финансовый климат в регионах и налоговую составляющую. И Германия поддерживает эту важную реформу вместе с партнерами из Европейского Союза. Насколько я могу сейчас видеть, у вас есть прекрасный дух сотрудничества и значительные результаты реформы", - отметила Меркель.

Канцлер Германии поблагодарила вице-премьер-министра Геннадия Зубко и украинское правительство за усилия в реализации реформы децентрализации.

"И я знаю, что Президент Украины Петр Порошенко горячо поддерживает эту реформу", - подчеркнула она.

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Она отметила, что программа "U-LEАD с Европой", которая помогает внедрять реформу децентрализации, обеспечивает проведение на местах высококвалифицированных тренингов и семинаров, которые дают людям надежду на завтрашний день. В украинском появляется вера в будущее.

В свою очередь Зубко поблагодарил Федерального канцлера Меркель за высокую оценку реформы децентрализации и усилий Украины по ее реализации. "Спасибо всем нашим международным партнерам, а также Cпецпосланнику Георґу Мильбрадт и Минрегиона за помощь в ее внедрении", - отметил Вице-премьер-министр.

Во время встречи в офисе ULEAD участники проговорили дальнейший законодательный маршрут реформы, который был наработан совместно со Специальным посланником правительства Федеративной Республики Германия по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георгом Мильбрадт.

Источник: https://censor.net.ua/n3094732
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
типа в методичке больше ничего не нашлось!?
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Приведи мне соевый хоть один пример децентрализации? И я знаю что не приведешь - потому что с любого твоего примера с децентрализации получается сплошная РОШЕНО-ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ! Германия вместе с партнерами из ЕС поддерживают важную реформу децентрализации в Украине, - Меркель - Цензор.НЕТ 2403
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Какого хера кацап сует свой синюшный от бояры пятак в Украину? Смотри там за своими карликами, что они чудят у вас, тупоголовых терпил Германия вместе с партнерами из ЕС поддерживают важную реформу децентрализации в Украине, - Меркель - Цензор.НЕТ 839
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Например,бюджетная децентрализация, не знал? Хотя, откуда тебе, мокше, знать, что на самом деле происходит в Украине ....
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угу...скинули все социальные проблемы(вузы,школы,садики и т.д.) на местные бюджеты что на местах меры волком воют.. Німеччина разом із партнерами з ЄС підтримують важливу реформу децентралізації в Україні, - Меркель - Цензор.НЕТ 7149
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ну, у тебя в удмуртии может так и происходит. А в Украине местный бюджет получил возможность направлять себе, в обход госбюджета, акцизный сбор, налоги на недвижимость, 10% объема сбора налога на прибыль с частных предприятий, "экологического" налога и другие сборы, в т.ч. налоги на доходи физлиц...
Мокша, пусть тебе грамотно методичку составят Німеччина разом із партнерами з ЄС підтримують важливу реформу децентралізації в Україні, - Меркель - Цензор.НЕТ 9491
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Местные бюджеты на порядок выше чем пр Яныке и Йуле! Это результат децентрализации.
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не смеши.... ты по курсу посчитай и сравни...
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Децентрализация позволила на местах организовывать преступные группировки, кто еще не понял, нас попросту втягивают в гражданскую войну, принцип, как был при совке, село на село, теперь будет ОТГ на ОТГ. Перспективы конечно печальные.
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я с Украины..Киев...а вот ты с свино фермы Рошен а не с Украины!!!!
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Если хочешь проверить то я могу в Киеве в любом месте с тобой в течении часа встретиться и оторвать тебе хвост ...решай...
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дебил, доедь сначала из удмуртии до Одессы, а потом отрывай
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"В Україні я бачив танкові битви, обстріли з важкої артилерії і ракетні удари. Це - війна такого масштабу і такої інтенсивности, які перевершують усе, що я будь-коли бачив в Іраку й Афґаністані. Але що мене вразило найбільше, це те, що все це - таємниця." Нолан Петерсон
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Меркель на зустрічі з главами фракцій Ради заявила про необхідність покінчити з клановою економікою в Україні

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з керівниками фракцій Верховної Ради заявила, що Україні слід покінчити з клановою економікою, повідомив керівник фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

"Це твердження канцлер зробила чітко в кінці зустрічі з лідерами парламентських фракцій, з посмішкою дивлячись на деяких членів Верховної Ради. Вона прямо сказала, що не слід підтримувати кланову економіку", - йдеться в прес-релізі партії "Самопоміч".
https://ua.interfax.com.ua/news/general/542226.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания вместе с партнерами из ЕС поддерживают важную реформу децентрализации в Украине, - Меркель
 
 
 
 
 
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