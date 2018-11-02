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Темы дня: Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
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 Чтобы быть в санкционном списке РФ вместе с мужем, мало кто может похвастаться, - нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк

Народный депутат (фракция "Батькивщина"), секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Елена Кондратюк прокомментировала санкционный список России и то, что она оказалась в нем вместе с мужем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.

Читайте: "Старался как мог", - Нефьодов о непопадании в санкционный список РФ

"Ну чтобы быть в санкционном списке РФ вместе с мужем! Мало кто может похвастаться! Горжусь нашей семьей Александр Богуцкий!", - написала она.

Как известно, муж Кондратюк -  генеральный директор канала ICTV Александр Богуцкий - также оказался в санкционном списке России.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

1 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев ввел в действие постановление о санкциях против Украины. Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.

Чтобы быть в санкционном списке РФ вместе с мужем, мало кто может похвастаться, - нардеп от Батькивщины Елена Кондратюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094728
 
   
 Топ комментарии
 
клоуны....
как в раше хвастались местом в амерских санкционных списках.
одного поля ягоды
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Мало кто знал, кто такая Елена Кондратюк. Зато теперь после ее заявления стало известно, что ген директор ICTV муж депутата ВР от "Батькивщины"...
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Да ладно) Я на Трибунале вместе с женой)
Таким вообще никто не может похвастаться)))
http://tribunal-today.ru/16065/
http://tribunal-today.ru/85449/
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Так там ще і Гереги .. в яких перереестрований бізнес в окупованому Криму . Чтобы быть в санкционном списке РФ вместе с мужем, мало кто может похвастаться, - нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк - Цензор.НЕТ 9352
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в гостинице, в Лондоне, работает телевизор, краем глаза замечаю знакомый логотип - кровавые поллюции растёртые по стене в виде сердца 😂 включаю громче звук - идёт передача про знакомоства - какой-то гей пытается найти себе дружбана - рассказывает о трудностях поисков
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Та не важно, просто кацапы этими санкциями сделали выходные для украинцев, веселуха еще та)))
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там еще перекрашенный комуняка Рудьковский
и куча прочих ФСБшных консерв - во главе с бабой Йулей...
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Возможно выскажу крамольную мысль... А может и нет.... Мне каЭтся, что намного весомей прозвучала бы тишина. Т.е. если бы никто эти санкции просто не упомянул... Чтобы быть в санкционном списке РФ вместе с мужем, мало кто может похвастаться, - нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк - Цензор.НЕТ 3753
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Скажи сколько у тебя русорабов , и я скажу кто ты.
Степан Андреевич Конфуций
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Для этого надо быть умным человеком, как минимум.
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клоуны....
как в раше хвастались местом в амерских санкционных списках.
одного поля ягоды
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ще би так наша ВСЯ правова СИСТЕМА працювала - по спискам ...
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Зачем же вы свое фото выставили? Скромнее надо быть.
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всё еще мечтаю побывать на мальте Щоб бути в санкційному списку РФ разом із чоловіком, мало хто може похвалитися, - нардеп від "Батьківщини" Олена Кондратюк - Цензор.НЕТ 1416
по безвизу))
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Али, страдаете, что не поучаствовали во вчерашнем флейме?
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не может просто угомониться от такой супер-пупер новости
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ну ты ж, порохоботное, правды не расскажешь Щоб бути в санкційному списку РФ разом із чоловіком, мало хто може похвалитися, - нардеп від "Батьківщини" Олена Кондратюк - Цензор.НЕТ 2239
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Миха Чаплыга
11 год ·

ШЕДЕВРАЛЬНО! Щоб бути в санкційному списку РФ разом із чоловіком, мало хто може похвалитися, - нардеп від "Батьківщини" Олена Кондратюк - Цензор.НЕТ 8767)))Этот кейс как зеркало всего ФБ-срача.
Сказ о большом и малом.
Фабула. Местная газетка печатает авторский текст о патриотах и войне. Текст вполне хороший и позитивный. Для иллюстрации ставит фото с реальным человеком и дает его цитаты.
Далее - сюр абсолютный. Один в один по сценарию с провокацией с Притулой тот человек делает гневный пост в адрес.... Тимошенко! Щоб бути в санкційному списку РФ разом із чоловіком, мало хто може похвалитися, - нардеп від "Батьківщини" Олена Кондратюк - Цензор.НЕТ 8767 Мол это она виновата и буз спросу юзает его.
Где Тимошенко и где та статейка! Но как бы смешно и глупо не выглядело, но несколько тысяч лайков и феерический срач... Поверхностный анализ показал 30% пустых, но очень матюкливых профилей... ботоферма включилась.
Меня закидали сообщениями из серии караул... смотри что случилось!
А я видимо в иной реальности живу... не искаженной. Я не рефлексирую на глупости.
И собственно ближе к вечеру все встало на свои места... правда срач остался и ширитсо... как и глупость и мельчание ФБ.
Вера Васильева Олексій, доброго вечора.
Я журналістка видання «Центральна Україна» і провина за світлину з Вами на першій шпальті - цілковито моя😔
Наша газета не партійна, матеріали намагаємось друкувати виважені. Це наш другий випуск і тираж лише 20000 екземплярів. Мабудь Вас ввели в оману щодо накладу та того, буцімто газета належить партії Тимошенко. І матеріал головний не пригнічує наших вояків, а навпаки, критично висвітлює проблеми, що є в армії та шукаються шляхи їх вирішення.
А тем временем Тимошенко встречалась с Меркель... которая по фабуле Порошенко ехала типо к нему )))) Понимаю, что это смешно звучит, но именно так Порошенко подавал эту новость...
Формально речь шла о ситуации на Востоке и текущих полит событиях, но думаю все было сложнее - говорили о том, как обеспечить МИРНУЮ передачу власти весной и уберечь страну от Петровых конвульсий.
Беда в том ,что он сейчас загоняет нас в долговое рабство, а его окружение готово взорвать страну, понимая, что "гарант" уже политический труп и прикрыть им зад не может...
Теперь вы знаете как инфовбросом попытаться отвлечь внимание от реальной новости.
О мелком и большом...
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Мало кто знал, кто такая Елена Кондратюк. Зато теперь после ее заявления стало известно, что ген директор ICTV муж депутата ВР от "Батькивщины"...
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Гордиться будете.когда "сплетут лапти"в РФ,за неуплату налогов,например или наркоту на границе подкинут....
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Чтобы просто не реагировать на рашисткие списки, мало у кого хватает ума. Как раша провоцирует, так наши недоумки и реагируют. Подняли срач на весь мир, на радость кремлядям. Как вы все прогнозируемы и неадекватны Позорище...
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+100500!
лошьё оно и в африке украине лошьё
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за шо вы меня так мадам? Щоб бути в санкційному списку РФ разом із чоловіком, мало хто може похвалитися, - нардеп від "Батьківщини" Олена Кондратюк - Цензор.НЕТ 1114
я не кичусь своим положением в обществе, в отличаи от некоторых
в Богодухове, обычный светский город населенный приличными людьми
знаменит тем что вскормил немало знаменитых украинских политических деятелей
Реву например, единственную надежу, после петра алексеевича, всех обездоленых
и социально незащищенных
а вы где на мальте? может пересечёмся как нибудь? я как раз на круиз по средиземному откладываю, по безвизу
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в Богодухове бываю часто, и вот что заметил, все кто работали в гаи перешли в полицию, где там мусора прятались, теперь там же новоиспеченные .....(ну вы поняли), и как было у них любимое место возле автовокзала (рынка) снимать мзду так и осталось.
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Подожди, им еще и медальки всем раздадут "Член санкционного списка".
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)))
ПРЕМИИ!!!
нах им медальки, только денги! маме в америку отправить)))
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Помню Надю Савченко перед выборами тоже так раскручивали, потом Юля от неё отказалась Чтобы быть в санкционном списке РФ вместе с мужем, мало кто может похвастаться, - нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк - Цензор.НЕТ 3340 Политика грязное дело
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Юлька прийде, поставит Надю Министром Обороны Щоб бути в санкційному списку РФ разом із чоловіком, мало хто може похвалитися, - нардеп від "Батьківщини" Олена Кондратюк - Цензор.НЕТ 4624
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Паша с панамским паспортом просто сосунок по сравнению с пэтей с панамским офшором. Но пэтя не сидит. Загадка, однако
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А тебе грамоту, флюгер наш заслуженный...
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Да ладно) Я на Трибунале вместе с женой)
Таким вообще никто не может похвастаться)))
http://tribunal-today.ru/16065/
http://tribunal-today.ru/85449/
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'Каратель' Саакян, да вашей репутации просто все завидуют молча! Это практически признание того, что вы честный и смелый человек !
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Маас ква коли щось втне, то переслідує кілька цілей. Одна з них створити срач в Україні і недовіру один до одного.
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Санкционный список - индульгенция на воровство?
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Богуцького знаю, а про Кондратюк вперше чую. Якась зайда, якщо у БЮТ.
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Лучше бы для страны что-то полезное сделали, Щоб бути в санкційному списку РФ разом із чоловіком, мало хто може похвалитися, - нардеп від "Батьківщини" Олена Кондратюк - Цензор.НЕТ 5636 ПиАрасты!!
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Теперь есть два выхода. Или всех из списка наградить или переловить и сдать всех на Россию. При любом варианте мы ничего не потеряем , но второй вариант веселее)
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Есть один выход - объявить всю эту срамоту псевдо украинскую - персонами нон грата и выпереть нах из Украины.
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ну да ведь в нем нет порошенко.
значит можно и расстрелять.???
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Не зверейте! Всех выслать, Порошенко расстрелять)
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только в соответствии с законом - сначала осудить их всех, а потом обменять их у петлера на наших полит заключенных.
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На рынке совесть продавали…
За даром - три гроша кило.
Все приценялись - но не брали,
Товар не брендовый давно.

Хватали: жадность, наглость, зависть,
Ложь раскупалась на «ура».
А совесть? - бантиком украсить
И в сундучок сложить пора.

Эд Дикийзвучит как девиз власти и ее ПРиХЛЕБАТЕЛЕЙ
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вообще этот список полный фейк, он больше для ваты чем для нас
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧтобы быть в санкционном списке РФ вместе с мужем, мало кто может похвастаться, - нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк
 
 
 
 
 
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