 Чтобы быть в санкционном списке РФ вместе с мужем, мало кто может похвастаться, - нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.

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"Ну чтобы быть в санкционном списке РФ вместе с мужем! Мало кто может похвастаться! Горжусь нашей семьей Александр Богуцкий!", - написала она.

Как известно, муж Кондратюк - генеральный директор канала ICTV Александр Богуцкий - также оказался в санкционном списке России.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

1 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев ввел в действие постановление о санкциях против Украины. Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.