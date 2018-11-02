 Чтобы быть в санкционном списке РФ вместе с мужем, мало кто может похвастаться, - нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.
"Ну чтобы быть в санкционном списке РФ вместе с мужем! Мало кто может похвастаться! Горжусь нашей семьей Александр Богуцкий!", - написала она.
Как известно, муж Кондратюк - генеральный директор канала ICTV Александр Богуцкий - также оказался в санкционном списке России.
Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.
В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.
1 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев ввел в действие постановление о санкциях против Украины. Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.
и куча прочих ФСБшных консерв - во главе с бабой Йулей...
Степан Андреевич Конфуций
как в раше хвастались местом в амерских санкционных списках.
одного поля ягоды
по безвизу))
11 год ·
ШЕДЕВРАЛЬНО! )))Этот кейс как зеркало всего ФБ-срача.
Сказ о большом и малом.
Фабула. Местная газетка печатает авторский текст о патриотах и войне. Текст вполне хороший и позитивный. Для иллюстрации ставит фото с реальным человеком и дает его цитаты.
Далее - сюр абсолютный. Один в один по сценарию с провокацией с Притулой тот человек делает гневный пост в адрес.... Тимошенко! Мол это она виновата и буз спросу юзает его.
Где Тимошенко и где та статейка! Но как бы смешно и глупо не выглядело, но несколько тысяч лайков и феерический срач... Поверхностный анализ показал 30% пустых, но очень матюкливых профилей... ботоферма включилась.
Меня закидали сообщениями из серии караул... смотри что случилось!
А я видимо в иной реальности живу... не искаженной. Я не рефлексирую на глупости.
И собственно ближе к вечеру все встало на свои места... правда срач остался и ширитсо... как и глупость и мельчание ФБ.
Вера Васильева Олексій, доброго вечора.
Я журналістка видання «Центральна Україна» і провина за світлину з Вами на першій шпальті - цілковито моя😔
Наша газета не партійна, матеріали намагаємось друкувати виважені. Це наш другий випуск і тираж лише 20000 екземплярів. Мабудь Вас ввели в оману щодо накладу та того, буцімто газета належить партії Тимошенко. І матеріал головний не пригнічує наших вояків, а навпаки, критично висвітлює проблеми, що є в армії та шукаються шляхи їх вирішення.
А тем временем Тимошенко встречалась с Меркель... которая по фабуле Порошенко ехала типо к нему )))) Понимаю, что это смешно звучит, но именно так Порошенко подавал эту новость...
Формально речь шла о ситуации на Востоке и текущих полит событиях, но думаю все было сложнее - говорили о том, как обеспечить МИРНУЮ передачу власти весной и уберечь страну от Петровых конвульсий.
Беда в том ,что он сейчас загоняет нас в долговое рабство, а его окружение готово взорвать страну, понимая, что "гарант" уже политический труп и прикрыть им зад не может...
Теперь вы знаете как инфовбросом попытаться отвлечь внимание от реальной новости.
О мелком и большом...
лошьё оно и в
африкеукраине лошьё
я не кичусь своим положением в обществе, в отличаи от некоторых
в Богодухове, обычный светский город населенный приличными людьми
знаменит тем что вскормил немало знаменитых украинских политических деятелей
Реву например, единственную надежу, после петра алексеевича, всех обездоленых
и социально незащищенных
а вы где на мальте? может пересечёмся как нибудь? я как раз на круиз по средиземному откладываю, по безвизу
ПРЕМИИ!!!
нах им медальки, только денги! маме в америку отправить)))
Таким вообще никто не может похвастаться)))
http://tribunal-today.ru/16065/
http://tribunal-today.ru/85449/
без исключения
значит можно и расстрелять.???
За даром - три гроша кило.
Все приценялись - но не брали,
Товар не брендовый давно.
Хватали: жадность, наглость, зависть,
Ложь раскупалась на «ура».
А совесть? - бантиком украсить
И в сундучок сложить пора.
Эд Дикийзвучит как девиз власти и ее ПРиХЛЕБАТЕЛЕЙ