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Все про:Порошенко (15675) безвизовый режим (1364) авиасообщение (427) Ryanair (70)

 Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса. Больше всего из них будет делать лоукостер Ryanair - 12 из Киева и 5 из Львова. Также новые рейсы откроют авиакомпании Wizz Air, Tarom и Atlasglobal", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина становится серьезным игроком на европейском рынке авиаперевозок", - Гройсман

"Я мечтал об этом, когда 11 июня прошлого года мы открывали символические двери в Европу, когда вводили безвизовый режим. Теперь мы расширяем возможности путешествий для украинцев по конкурентоспособным ценам. Безвиз действует, а Европа становится все ближе и доступнее", - добавил Президент.

Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3094726
 
   
 Топ комментарии
 
Идиот, офшоры открыты для всех. Кстати, Жулька со своим мужем там тоже хранят бабки З українських аеропортів стартували 22 нові рейси, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5990
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Проблема в том , что бабушки , поддерживающие Юлю , не летают лоукостами. И Украина опять , как с коммуняками , попадает в ситуацию "СПРЯЧЬ БАБУШКИН ПАСПОРТ".
Бо вся эта ДРЕМУЧЕСТЬ потянет Украину в прошлое своей молодости
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Цензор, приберіть Поплавського з головної сторінки... у мене психіка не витримує.
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Якими бариги вивозять награбовані долари за кордон!
Прийде Юля і відмінить безвіз та позакриває аеропорти!
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А чому ж твій барига не закриє офшори !? Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5606
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Идиот, офшоры открыты для всех. Кстати, Жулька со своим мужем там тоже хранят бабки З українських аеропортів стартували 22 нові рейси, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5990
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Мені Люля пох ..і її чоловік працює в Чехії ..
Так чому ж барига не подасть закон про закриття офшорів ..щоб не було витоку капіталу з України ?..
ПС До речі проект закону про закриття офшорів (поданий Свободою ) вже роками лежить у ВР ..
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Точно знаєш, що не у Криму? А кляті "імперіалісти" кажуть інше...
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Твоя Свобода може тільки провокативні законопроекти подавать та за гроші мітингувать. Тому Порох і не подає такий законопроект, оскільки він багато чого порушує. Закон про податок на виведені в офшори кошти вже на підході. Офшорами користуються чимало країн світу. Хай краще твоя Свобода скаже щось про те, скільки її спонсори-кацапи контролюють енергосекторів в Україні і підприємств.
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А чом би свинохряку не вилетіти одним з тих рейсів - і більше не повертатися?
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думал что более еб.нутых, чем голосовавших когда-то за рыго-аналов и янукОвоща быть уже просто не может. Но ведь с.ка находятся собирающиеся голосовать за трижды обос.авшихся типа Бойко, Рабиновича, Мураева, Вилкула. я не кровожадный, но таких усыплял бы нах.й, чтобы не мучились
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они во втором туре будут все за вану голосовать.
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Вы удивитесь, сколько людей мечтают о восстановлении советской империи в любой форме.
Вот и голосуют.
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Цензор, приберіть Поплавського з головної сторінки... у мене психіка не витримує.
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Еге ж, Європа "стає все ближчою та доступнішою" для... кількох тисяч українців. Більшість народу може дістатися до неї хіба лише пішки.
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А яким боком Пеця до роботи європейських лоукостерів? А, ну звісно, "ми орали, я і трактор".
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пусть лучше расскажет как в мариупольском порту оказалось 3 000 тонн металла из лугандона))
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Проблема в том , что бабушки , поддерживающие Юлю , не летают лоукостами. И Украина опять , как с коммуняками , попадает в ситуацию "СПРЯЧЬ БАБУШКИН ПАСПОРТ".
Бо вся эта ДРЕМУЧЕСТЬ потянет Украину в прошлое своей молодости
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Проехала за два дня 40 тоннелей в горах. Какие дороги! А какие городки! А какие дома!
И как достали тупорылве полуграммотные политики в Украине - вы же посмотрите на жти лица- Юля - от косметолога не вылазит - ума в глазах нет, от Бойко уже сейчас попахивает концлагерями в Сибири , недо образованный Гриценко - это вообще уровень Кличко. Достали конкретно
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И только незабвенный Пэдр Лякеевич способен привести Украину в светлое майбутнее.........
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Зато *бабушкі * добре беруть та їдять ту *лапшу * . яку їм на вуха вішає барижна банда .
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Жаль что лоукостеры знают только два города в Украине - Киев и Львов.
А из Одессы или Днепра очень далеко до Львова, чтобы делать там пересадку на самолет.
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Петя.. У меня возник вопросик - среди 22 рейсов есть хоть один рейс на Ростов?!? З українських аеропортів стартували 22 нові рейси, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4571
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Для тебя и тебе подобных забронирован! Если ,что звони. Петя.
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не сторонник Торта, но тут я поддерживаю его (в том смысле, что именно он это сообщил)
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А, ну да - авиакомпанией LOT за 300 евро из Гданьска в Одессу.
Спасибо я рассмотрю этот вариант З українських аеропортів стартували 22 нові рейси, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1166
И вообще LOT не лоукостер
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а я то сразу и не понял, проезжая мимо аэропорта, что за километровая очередь из пенсионеров. оказывается вон оно что, в Братиславу на кофий решили сгонять на новых рейсах. сэкономили на субсидии...
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Класс ...ещё можно торжественно отметить например пуск двигателя на одном из этих самелётов ... Пан президент ! Дозвольте пуск двигателя ! Дозволяю ! рас , два , три , пуск , прогрев , двигатель вышел на номинальную мощность ! Ура президенту !
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Это ты к чему? К тому ,что 27 лет была одна авиакомпания МаУ коломойского,которая обдирала граждан по самой высокой цене в мире на билетах! Для слабоумных место на кубе.
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Как сказала фрау Меркель о другом выдающемся политическом деятеле- "Он живёт в совершенно другой реальности!". У Петра абсолютно очевидно так же своя собственная реальность. Кому в Украине интересны эти 22 новых рейса?! Все старые интересовали 1-2% населения! "Он ё#нутый, чтоб вы понимали!"- ещё одна подходящая цитата.
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"Я мечтал об этом"___________________)))))))))))))))))))))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса, - Порошенко
 
 
 
 
 
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