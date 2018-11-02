 Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса. Больше всего из них будет делать лоукостер Ryanair - 12 из Киева и 5 из Львова. Также новые рейсы откроют авиакомпании Wizz Air, Tarom и Atlasglobal", - написал Порошенко.

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"Я мечтал об этом, когда 11 июня прошлого года мы открывали символические двери в Европу, когда вводили безвизовый режим. Теперь мы расширяем возможности путешествий для украинцев по конкурентоспособным ценам. Безвиз действует, а Европа становится все ближе и доступнее", - добавил Президент.