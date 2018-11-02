 Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса. Больше всего из них будет делать лоукостер Ryanair - 12 из Киева и 5 из Львова. Также новые рейсы откроют авиакомпании Wizz Air, Tarom и Atlasglobal", - написал Порошенко.
"Я мечтал об этом, когда 11 июня прошлого года мы открывали символические двери в Европу, когда вводили безвизовый режим. Теперь мы расширяем возможности путешествий для украинцев по конкурентоспособным ценам. Безвиз действует, а Европа становится все ближе и доступнее", - добавил Президент.
Прийде Юля і відмінить безвіз та позакриває аеропорти!
Так чому ж барига не подасть закон про закриття офшорів ..щоб не було витоку капіталу з України ?..
ПС До речі проект закону про закриття офшорів (поданий Свободою ) вже роками лежить у ВР ..
Вот и голосуют.
......
Бо вся эта ДРЕМУЧЕСТЬ потянет Украину в прошлое своей молодости
И как достали тупорылве полуграммотные политики в Украине - вы же посмотрите на жти лица- Юля - от косметолога не вылазит - ума в глазах нет, от Бойко уже сейчас попахивает концлагерями в Сибири , недо образованный Гриценко - это вообще уровень Кличко. Достали конкретно
А из Одессы или Днепра очень далеко до Львова, чтобы делать там пересадку на самолет.
(с) не я
Спасибо я рассмотрю этот вариант
И вообще LOT не лоукостер