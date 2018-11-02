 "Крымского диверсанта" Панова скоро будут этапировать из московского СИЗО "Матросская Тишина", - брат политзаключенного

Об этом в комментарии "Громадському радіо" сообщил брат Евгения Панова Игорь Котелянец, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно в него был украинский консул. Он пытался узнать, какие у него насущные потребности, поскольку в СИЗО "Матросская тишина" он будет находиться недолго. Как только поступит выписка о решении суда, то его будут этапировать. Его будут держать в этом СИЗО не более 10 дней", — рассказал Котелянец.

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Из-за перевозки Панова в другое СИЗО ему пока не будут передавать посылку с вещами, поскольку она не успеет дойти до этапирования, добавил Котелянец.

Также, по словам брата Панова, условия в московском СИЗО "Матросская тишина" несколько лучше, чем в крымском СИЗО, где он находился накануне. Состояние здоровья заключенного украинца остается удовлетворительным.

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Напомним, 9 октября стало известно, что украинца Евгения Панова этапируют в московское СИЗО "Матросская тишина".

Напомним, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Следователи Нацполиции Украины квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

В начале ноября 2016 года еще одного удерживаемого украинца Андрея Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО "Лефортово".

16 апреля 2018 года оккупационный суд Крыма начал рассмотрение дела "украинского диверсанта" Панова по существу. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием. 13 июля 2018 года оккупанты приговорили "украинского диверсанта" к 8 годам колонии строгого режима. Адвокаты обжаловали приговор. 25 октября московский суд отклонил апелляцию защиты "крымского диверсанта" Панова на "приговор" в виде 8 лет колонии строгого режима.