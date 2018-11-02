 Стратегическая цель Украины и Германии - нарастить общий товарооборот до 10 млрд евро, - Гройсман на встрече с Меркель. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, такие возможности обсудили премьер-министр Украины Владимир Гройсман с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. ФРГ является одним из стратегических партнеров Украины в политической и экономической плоскости, а также одним из крупнейших гуманитарных доноров для Украины.
Глава правительства выразил благодарность Германии и лично Меркель за лидерство в укреплении Украины в преодолении чрезвычайно серьезных вызовов, за личную устойчивую позицию по защите территориальной целостности Украины и фундаментальных принципов международного права.
Последний раз Меркель посещала Украину 4 года назад - в августе 2014 года. И с тех пор Украина существенно изменилась - в том числе благодаря поддержке Правительства Германии, отметил Гройсман. Фундаментальные реформы проходят в государственном управлении, в социальной сфере - образовании, медицине, в энергосекторе, прежде всего в секторе эффективного потребления ресурсов, углубляется децентрализация.
"Мы концентрируемся на финансовой стабильности, экономическом росте. И на этом пути немецкий бизнес активнее приходит в Украину. А наша двусторонняя торговля системно растет. Думаю, что в ближайшие годы мы можем выйти на объем 10 млрд евро двусторонней торговли, - сказал Гройсман. - Буду рад в конце ноября принять участие в Третьем бизнес-форуме между нашими странами".
Премьер-министр отметил, что сейчас украинская экономика дает хорошие сигналы роста. И его нужно ускорить. Глава Правительства пригласил немецкий бизнес усиливать сотрудничество и активно участвовать в приватизационных процессах.
"Мы в хорошем измерении наших отношений. И они имеют хорошую перспективу", - сказал Гройсман.
"Я рада снова быть здесь и видеть то, что за последние четыре года многое изменилось. У нас действительно тесные и дружеские отношения. Германия выступала и выступает за сохранение территориальной целостности Украины и продвижение экономического развития, - отметила со своей стороны Меркель. - В конце ноября - во время делового форума - мы сможем более детально обсудить наши дальнейшие совместные планы".
скорее всего будет выглядеть так
мы им - зерно, лес,прочее с низкой добавочной стоимостью
они нам - то, что было произведено из украинского сырья
вот если бы гансы производство размещали, но для этого уже есть польша и украинское законодательство
так шо читай
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п.с що мені "світить" - не всяким грьобанимм блеяти - усвідом це
Меркель не премьер Украины , а канцлер Германии . И защищает именно интересы Германии . Кто был в ЕС , прекрасно видели, на чем ездит старушка -Европа, на маленьких экономных авто. И на чем ездит наша ылита по разбитым дорогам. Куда немцам девать все эти s классы , жрущие топливо, если лохов не разводить.
К тому же не понимаю в чем смысл нашей ассоциации с ес , если мы не производим авто, но покупаем их с огромной пошлиной.
Гройсман - премьер недоучка, вылез 'я вам покажу как управлять страной' , носится постоянно в Одессу решалово по таможне регулировать . Это и есть его предел 'управленца'
Это я справедливости ради, потому как самое сложное и тяжелое бремя легло на Сеню в самый разгар конфликта.
С макроном уже все понятно. Австрияки давно лоббируют снятие санкций , венгры, итальянцы. То есть рашка может выскочить из этого процесса : не отдав крым и не убравшись с Донбасса .
P.S. 1500 комментов от трёх десятков чёкнутых пенсионеров. Круто, конечно!