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 Политика Украины, Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Германия (3198) Меркель (1578) товарооборот (89) Гройсман (4399)

 Стратегическая цель Украины и Германии - нарастить общий товарооборот до 10 млрд евро, - Гройсман на встрече с Меркель. ФОТОрепортаж

Украина и Германия поставили стратегическую цель нарастить общий товарооборот до 10 млрд евро с нынешних почти 8 млрд долл. в год и сейчас завершают подготовку к Третьему немецко-украинскому форуму в Берлине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, такие возможности обсудили премьер-министр Украины Владимир Гройсман с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. ФРГ является одним из стратегических партнеров Украины в политической и экономической плоскости, а также одним из крупнейших гуманитарных доноров для Украины.

Глава правительства выразил благодарность Германии и лично Меркель за лидерство в укреплении Украины в преодолении чрезвычайно серьезных вызовов, за личную устойчивую позицию по защите территориальной целостности Украины и фундаментальных принципов международного права.

Стратегическая цель Украины и Германии - нарастить общий товарооборот до 10 млрд евро, - Гройсман на встрече с Меркель 01

Последний раз Меркель посещала Украину 4 года назад - в августе 2014 года. И с тех пор Украина существенно изменилась - в том числе благодаря поддержке Правительства Германии, отметил Гройсман. Фундаментальные реформы проходят в государственном управлении, в социальной сфере - образовании, медицине, в энергосекторе, прежде всего в секторе эффективного потребления ресурсов, углубляется децентрализация.

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"Мы концентрируемся на финансовой стабильности, экономическом росте. И на этом пути немецкий бизнес активнее приходит в Украину. А наша двусторонняя торговля системно растет. Думаю, что в ближайшие годы мы можем выйти на объем 10 млрд евро двусторонней торговли, - сказал Гройсман. - Буду рад в конце ноября принять участие в Третьем бизнес-форуме между нашими странами".

Стратегическая цель Украины и Германии - нарастить общий товарооборот до 10 млрд евро, - Гройсман на встрече с Меркель 02

Премьер-министр отметил, что сейчас украинская экономика дает хорошие сигналы роста. И его нужно ускорить. Глава Правительства пригласил немецкий бизнес усиливать сотрудничество и активно участвовать в приватизационных процессах.

"Мы в хорошем измерении наших отношений. И они имеют хорошую перспективу", - сказал Гройсман.

Стратегическая цель Украины и Германии - нарастить общий товарооборот до 10 млрд евро, - Гройсман на встрече с Меркель 03
Фото: пресс-служба Кабмина

"Я рада снова быть здесь и видеть то, что за последние четыре года многое изменилось. У нас действительно тесные и дружеские отношения. Германия выступала и выступает за сохранение территориальной целостности Украины и продвижение экономического развития, - отметила со своей стороны  Меркель. - В конце ноября - во время делового форума - мы сможем более детально обсудить наши дальнейшие совместные планы".

Источник: https://censor.net.ua/n3094721
 
   
 Топ комментарии
 
Стратегическая цель Украины и Германии - нарастить общий товарооборот до 10 млрд евро, - Гройсман на встрече с Меркель

скорее всего будет выглядеть так
мы им - зерно, лес,прочее с низкой добавочной стоимостью
они нам - то, что было произведено из украинского сырья

вот если бы гансы производство размещали, но для этого уже есть польша и украинское законодательство
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Меркель - гройсману з лукавою посмішкою: "А ну, розкажи мені, Вова, про "життя по-новому"...
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ТУПИЦА НЕ ПОЗОРЬ УКРАИНУ ИДИ НА НАРЫ
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Стратегическая цель Украины и Германии - нарастить общий товарооборот до 10 млрд евро, - Гройсман на встрече с Меркель

скорее всего будет выглядеть так
мы им - зерно, лес,прочее с низкой добавочной стоимостью
они нам - то, что было произведено из украинского сырья

вот если бы гансы производство размещали, но для этого уже есть польша и украинское законодательство
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ответ на твой вопрос, по уровню развития ученика начальных классов, уже есть в моём посте.
так шо читай
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Да ни)(уя он не видит. Ты же видишь, он написал "скорее всего". Иными словами, просто ляпнул.
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такий вигляд має Людина , у розмові з вами, - яка знає хто ви і що ви ..., нездарі, брехуни , маніпулюванти , злодії та злочинці...
Стратегічна мета України та Німеччини - наростити загальний товарообіг до 10 млрд євро, - Гройсман на зустрічі з Меркель - Цензор.НЕТ 2837
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Меркель - гройсману з лукавою посмішкою: "А ну, розкажи мені, Вова, про "життя по-новому"...
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її "штазі" працює добре - вона знає і як він працює , і як і на скільки напрвцював... Стратегічна мета України та Німеччини - наростити загальний товарообіг до 10 млрд євро, - Гройсман на зустрічі з Меркель - Цензор.НЕТ 8705
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втілена чергова рЕхформа для 10 % українців

Українці відсьогодні можуть подорожувати до Катару без візБезвізовий режим між Україною та Катаром набув чинності
Стратегічна мета України та Німеччини - наростити загальний товарообіг до 10 млрд євро, - Гройсман на зустрічі з Меркель - Цензор.НЕТ 4482
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Тут уже проблемно виїхати в село до родичів з цими цінами на пальне та квитки на транспорт, а Ви про якийсь Катар говорите...
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я щиро бажаю щоб ви входили в ті 10 % ( вгорі - по тексту )
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Правильно говоришь.Сидят работать не хотят а только на правительство гонят.
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Знають тільки свої права, а за обов"язки і не згадують.
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Тебе то что переживать ? Сиди в своей жмеринке....тебе Катар не светит.
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до речі в Чернііцях ( ти теж - так) ...- і це , тільки жлоби та бики хамлять ...-коли не стоять на відстані витягнутої руки
п.с що мені "світить" - не всяким грьобанимм блеяти - усвідом це Стратегічна мета України та Німеччини - наростити загальний товарообіг до 10 млрд євро, - Гройсман на зустрічі з Меркель - Цензор.НЕТ 4742
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Умнейшая и интеллигентнейшая Меркель и наш Гройсман с неполным средним . Хоть бы уже меньше говорил . Мог бы за умного сойти.
Меркель не премьер Украины , а канцлер Германии . И защищает именно интересы Германии . Кто был в ЕС , прекрасно видели, на чем ездит старушка -Европа, на маленьких экономных авто. И на чем ездит наша ылита по разбитым дорогам. Куда немцам девать все эти s классы , жрущие топливо, если лохов не разводить.
К тому же не понимаю в чем смысл нашей ассоциации с ес , если мы не производим авто, но покупаем их с огромной пошлиной.
Гройсман - премьер недоучка, вылез 'я вам покажу как управлять страной' , носится постоянно в Одессу решалово по таможне регулировать . Это и есть его предел 'управленца'
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Чего Меркель это не показал? У тебя есть возможность сделать это на сайте Бундестага или на странице Меркель в фейсбуке. Или эта ольгинская муйня рассчитана только на пенсов с цензора?
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На счет пенсов правильно подметил. Их тут 86%. Выжившие из ума старые пердуны. Сами нормально не пожили, и своим внукам такой же участи желают.
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Эти додики даже не знают ,что есть фейсбук и твиттер. Тусят в основном здесь , на сайте СРАНА ....ну и как же без одоватников ))))
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Для особых поясню по поводу дорог: Сеня начал в 15-ом году таможенный эксперимент - 50% от сверхприбыли пошли на дороги; сначала в 4-х областях это делали, а потом по всей Украине. Гройсман это дело продолжает. По поводу армии. Не Порох искал эти деньги, а Сеня будучи Премьер-министром мотался по америкам-европам. Гройсман это дело продолжает.
Это я справедливости ради, потому как самое сложное и тяжелое бремя легло на Сеню в самый разгар конфликта.
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"Умнейшая и интеллигентнейшая Меркель ..." - возможно с виду эта КГБ-шная сучка таковой и кажется для лохтората...
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Меркель поддерживает санкции против рашки, посмотрим, как их будет поддерживать тот, кто прийдет после неё.
С макроном уже все понятно. Австрияки давно лоббируют снятие санкций , венгры, итальянцы. То есть рашка может выскочить из этого процесса : не отдав крым и не убравшись с Донбасса .
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Для этоно надо чтоб достроили Северный поток 2 и договориться с Германией о цене на закупку газа
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Яким чином Бутус їх розплодив? Пропонуєш заборонити їм заходити на сайт, шолі?
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Да, так же, как и кацапсинам. С Хомо Сапиенс хочется подискутировать, а не читать вот это...
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Нічого ти не розумієш. Чим більше коментарів і відвідувачів, тим більша популярність сайту, собливо коли тема про варовку. Кількість коментів іноді досягає 1500. А це приваблює рекламодавців які розміщують тут рекламу з відповідною оплатою. Зараз на ЦН 21628 відвідувачів онлайн. Зайди на інші сайти і подивись яка там кількість відвідувачів. Вчити тебе нікому, а мені ніколи.)))
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Америку открыл, маладець! Кароч, бабло рулит Стратегічна мета України та Німеччини - наростити спільний товарообіг до 10 млрд євро, - Гройсман на зустрічі з Меркель - Цензор.НЕТ 3129
P.S. 1500 комментов от трёх десятков чёкнутых пенсионеров. Круто, конечно!
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думал что более еб.нутых, чем голосовавших когда-то за рыго-аналов и янукОвоща быть уже просто не может. Но ведь с.ка находятся собирающиеся голосовать за трижды обос.авшихся типа Бойко, Рабиновича, Мураева, Вилкула. я не кровожадный, но таких усыплял бы нах.й, чтобы не мучились
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Они не только здесь. Ты на ФБ или твиттер зайди. Там их ещё больше.....
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Будь чим , що купують Будуть брати віники - продавати віники Купуватимуть лайно - продавати лайно. Совдепія вмудрялась в Німеччину "Жигулі" продавати,хоч і по втрічі заниженими цінами по відношенню до внутрішніх, а все ж продавала. До речі доця живе біля Франкфурта, то казала що в супермаркетах повно курятини з України, а ще горілки "Немиров"
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Это они имели ввиду, что перечисления наших гастеров с Германии будет равно 10 млрд. евро в год)))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтратегическая цель Украины и Германии - нарастить общий товарооборот до 10 млрд евро, - Гройсман на встрече с Меркель. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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