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 Политика Украины
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 Диаспора призывает ЕС использовать все имеющиеся рычаги, чтобы обуздать российскую агрессию против Украины, - Чолий

Украинская диаспора поздравила принятие Европарламентом резолюции о ситуации в Азовском море и призвала ЕС не уменьшать давление на Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.

"Всемирный конгресс украинцев приветствует резолюцию Европейского парламента о ситуации в Азовском море и призывает Европейский Союз использовать все имеющиеся рычаги, включая ужесточение санкций, чтобы обуздать российскую агрессию против Украины", - сказал Чолий.

Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.

30 октября в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. В частности, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Россия не только задерживает суда в Азовском море, но также использует этот канал для скрытых поставок оружия для собственных формирований на Донбассе. В то же время, заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн отметил: "Агрессивные действия в Азовском море, где Россия мешает доступу к украинским портам, является нарушением суверенитета и территориальной целостности, подрывает международное право". По его словам, это мешает как процессу переговоров в Нормандском формате, так и диалогу между представителями США и России Куртом Волкером и Владиславом Сурковым.

Источник: https://censor.net.ua/n3094719
 
   
 Топ комментарии
 
Якщо яйця путлера добряче притиснути в лещата, то припиниться.
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ще б обуздати апетіт президента та шоколядної шобли.. не хоче діяспора цього?
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Это не просто война в Украине. Это идет война между двумя мирами, между варварами и между цивилизованным миром, между последней империей и демократией, независимостью, международным правом. Решается судьба не только Украины, решается судьба мира, его устройства, судьба и развитие всех стран. Цивилизованный мир сдает экзамен на зрелость, на возможность противостоять Путину. Человечество в наше не простое время много тратит сил, ресурсов для успокоения Путина. В 21 веке, как еще называют РФ, не должна существовать на политической карте мира. Поэтому призываю всех объединиться и вводить новые и новые санкции до полного развала РФ, до уничтожения понятия Русский мир.
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Шо, требуют ещё одну озабоченность, или глубокую озабоченность?
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Поки путлір живий, агресія не припиниться.
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Якщо яйця путлера добряче притиснути в лещата, то припиниться.
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Ты не так сказала. Пока Порошенко и путлер у власти, война никогда незакончится. Им это невыгодно.
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РОССИЯ- ГЛАВНЫЙ СПОНСОР ТЕРОРИЗМА В МИРЕ! ВО ГЛАВЕ С ИДИОТОМ КАРЛИКОМ!
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тю .. то це всі знають.. а от чи всім відомо, шо найбагатший президент в Європі керує найбіднішою країною Європи та робить її ще біднішою?
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http://kak-bog.ru/samyy-bogatyy-prezident-v-mire "Путин возглавил десятку самых богатых президентов мира". Странно, что Порошенко туда не вошел.
Так вы были бедные и до Майдана. Вот статья аж за 2009 год. И войны не было. https://www.segodnya.ua/ukraine/za-hod-krizica-ukraina-ctala-camoj-bednoj-ctranoj-evropy.html "За год кризиса Украина стала самой бедной страной Европы"
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Для Пети война мать родная, как это обуздать.
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ще б обуздати апетіт президента та шоколядної шобли.. не хоче діяспора цього?
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Миллионы диаспорских украинцев, проживающих в РФ. одобрили антипутинскую резолюцию, а говорят, что в РФ нет свободы слова.
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Если так любите Украину, призываете, обеспокоены и решительны - лучше скиньтесь хором, как бабушки Украины в 14-ом на войну по последней пятерке скидывались... Только проследить не забудьте, куда и кому пойдет ваша хоровая работа
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Это не просто война в Украине. Это идет война между двумя мирами, между варварами и между цивилизованным миром, между последней империей и демократией, независимостью, международным правом. Решается судьба не только Украины, решается судьба мира, его устройства, судьба и развитие всех стран. Цивилизованный мир сдает экзамен на зрелость, на возможность противостоять Путину. Человечество в наше не простое время много тратит сил, ресурсов для успокоения Путина. В 21 веке, как еще называют РФ, не должна существовать на политической карте мира. Поэтому призываю всех объединиться и вводить новые и новые санкции до полного развала РФ, до уничтожения понятия Русский мир.
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Диаспора утверждает: "ЕС не использует рычаги и не хочет обуздать росийскую агрессию"? Діаспора закликає ЄС використовувати всі наявні важелі, щоб приборкати російську агресію проти України, - Чолій - Цензор.НЕТ 3804
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ЕС- в лице фрицев ,жабоедов ,итальянцев есть подельники рашиста которые помогли по его велению оттяпать часть Украины под создание ордло и кровопролития...без США,кровопролитие так и будет продолжатся...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДиаспора призывает ЕС использовать все имеющиеся рычаги, чтобы обуздать российскую агрессию против Украины, - Чолий
 
 
 
 
 
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