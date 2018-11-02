 Диаспора призывает ЕС использовать все имеющиеся рычаги, чтобы обуздать российскую агрессию против Украины, - Чолий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.

"Всемирный конгресс украинцев приветствует резолюцию Европейского парламента о ситуации в Азовском море и призывает Европейский Союз использовать все имеющиеся рычаги, включая ужесточение санкций, чтобы обуздать российскую агрессию против Украины", - сказал Чолий.

Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.

30 октября в Нью-Йорке прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в оккупированных регионах на востоке Украины. В частности, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Россия не только задерживает суда в Азовском море, но также использует этот канал для скрытых поставок оружия для собственных формирований на Донбассе. В то же время, заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн отметил: "Агрессивные действия в Азовском море, где Россия мешает доступу к украинским портам, является нарушением суверенитета и территориальной целостности, подрывает международное право". По его словам, это мешает как процессу переговоров в Нормандском формате, так и диалогу между представителями США и России Куртом Волкером и Владиславом Сурковым.