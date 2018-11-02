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Все про:США (14350) убежище (217) Трамп (2085)

 Трамп намерен изменить политику предоставления убежища в США

Президент США Дональд Трамп рассказал, что уже на следующей неделе может быть принят новый план по предоставлению убежища для мигрантов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом пишет The Hill.

Согласно плану, подать заявление на получение убежища в стране можно будет только в законных пунктах въезда.

Издание напоминает, что закон об иммиграции и гражданстве 1965 года говорит, что любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как он въехал в США.

В свою очередь Трамп настаивает, что его план будет "полностью законным". По его словам, любые просители убежища, которых поймают при незаконном пересечении границы, будут содержаться в палатках и не будут освобождены до судебного разбирательства.

"Повсеместное злоупотребление нашей системой предоставления убежища является издевательством над нашей иммиграционной системой", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп намерен отменить право на гражданство США по рождению

Начиная с 18 октября, к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.

Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что в связи с приближением каравана мигрантов США намерены перебросить к границе с Мексикой примерно 5 тысяч солдат.

Источник: https://censor.net.ua/n3094716
 
   
 Топ комментарии
 
При всем моем скептическом отношении к додику, нахожу это его решение верным, а реализацию справедливой
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Трамп прикручує поступово гайки міграції до США.
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кацапам на чолі з хуйлом, також пєці вальцману з ахмєтавим і всій олігархічєскій єврейскій діаспорі в Україні включаючі йулю і другим паразитам нєхвуй шастать по Америкам...тоді я за!
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Трамп прикручує поступово гайки міграції до США.
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При всем моем скептическом отношении к додику, нахожу это его решение верным, а реализацию справедливой
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Не патриотично, особенно для тебя. Надежда может быть только на порошенко Трамп має намір змінити політику надання притулку в США - Цензор.НЕТ 938
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кацапам на чолі з хуйлом, також пєці вальцману з ахмєтавим і всій олігархічєскій єврейскій діаспорі в Україні включаючі йулю і другим паразитам нєхвуй шастать по Америкам...тоді я за!
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З Мексики в США їдуть не тільки прості люди за кращим життям, а і бандити. Це стало серйозною проблемою, особливо в південних штатах.
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Будь яка країна має право обирати людей яких хоче мати серед своїх громадян.
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А Вам що "безвізу" мало? Ще й "притулок" і "статус біженця" на блюдечці з голубою смужкою?
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это не вся инфа … Трамп, имея данные что эта толпа забросала камнями пограничников и военных при пересечении границы Гватемала-Мексика, заранее предупредил, что американским солдатам, переброшенным к границе США-Мексика будет дан приказ стрелять в бросающих камни - один камень - одна пуля … кроме того, прошение о предоставлении убежища в США могут подать только мигранты, легально пересекшие американскую границу
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп намерен изменить политику предоставления убежища в США
 
 
 
 
 
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