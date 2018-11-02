 Министр энергетики США Рик Перри на следующей неделе посетит Украину

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет газета "Хилл" в пятницу.
"Во время поездки Перри встретится с экспертами в области ряда тем, включая ядерную энергетику и кибербезопасность", - сообщает издание со ссылкой на пресс-релиз, распространенный министерством энергетики США.
Как уточняет газета, поездка министра энергетики США пройдет в рамках реализации усилий президента Дональда Трампа по привлечению Украины и Польши к поиску альтернатив покупке угля и природного газа из России.
В связи с этим "Хилл" приводит прошлогоднее заявление Р.Перри: "В последние годы Киев и многие страны Восточной Европы зависели от России и полагались на нее в обеспечении отопления. Сейчас это меняется".
"США могут предложить Украине альтернативу, мы рады сообщить, что так и поступим", - добавил министр.
Министерство проинформировало, что Перри также посетит Венгрию и Чехию.
с 10.57 смотрим про реформу и про "roshen" по тихому .
щас будет смешно...иди заплачем от счастья...
смотреть до конца и прозреешь !!!
А как же Ротердам +. Торговые партнеры могут обидется.
Альтернатив бензоколонке полно, только вот не все подходят тем, кто привык сидеть на процентах , а то и половине
Я говорю про строительство новых.
Кстати, о бездефицитном бюджете - запросто. Уморить 12 млн. пенсионеров - и все в шоколаде, пенсий платить не надо, субсидий платить не надо, освобождается куча квартир, сплошной профит. Только Петя и Грося уже все сделали и Нобелевская премия уходит к ним.
прочитай как Юля вкрала ,будет чем аргументировать.
поймёшь за какие "заслуги" получили лимоны премий
и перевели мамам в омэрыку !!!