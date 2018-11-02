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 Министр энергетики США Рик Перри на следующей неделе посетит Украину

Министр энергетики США Рик Перри посетит Украину и Польшу на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет газета "Хилл" в пятницу.

"Во время поездки Перри встретится с экспертами в области ряда тем, включая ядерную энергетику и кибербезопасность", - сообщает издание со ссылкой на пресс-релиз, распространенный министерством энергетики США.

Как уточняет газета, поездка министра энергетики США пройдет в рамках реализации усилий президента Дональда Трампа по привлечению Украины и Польши к поиску альтернатив покупке угля и природного газа из России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ из-за вторжения в Украину - способ продемонстрировать недовольство США нецивилизованным поведением, - Перри

В связи с этим "Хилл" приводит прошлогоднее заявление Р.Перри: "В последние годы Киев и многие страны Восточной Европы зависели от России и полагались на нее в обеспечении отопления. Сейчас это меняется".

"США могут предложить Украине альтернативу, мы рады сообщить, что так и поступим", - добавил министр.

Министерство проинформировало, что Перри также посетит Венгрию и Чехию.

Источник: https://censor.net.ua/n3094715
 
   
 Топ комментарии
 
США разберется с петиными схемами.
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Почему тогда шоколадная шайка хором кричит, что МВФ требует именно повышения цены на газ? Кто-то из них беззастенчиво врет.
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Так вроде же не покупаем мацковский газ уже много лет. Или йуля и Запад нагнула на свои схемы?
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https://www.youtube.com/watch?v=HS2B5GFVRkA

с 10.57 смотрим про реформу и про "roshen" по тихому .
щас будет смешно...иди заплачем от счастья...

смотреть до конца и прозреешь !!!
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Как уточняет газета, поездка министра энергетики США пройдет в рамках реализации усилий президента Дональда Трампа по привлечению Украины и Польши к поиску альтернатив покупке угля и природного газа из России.Источник: https://censor.net.ua/n3094715

А как же Ротердам +. Торговые партнеры могут обидется.
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Дійсно, а як же роттердам+? Щось не клеїться роттердам+ сюди, вам не здається?
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Это уже очень интересно. Вряд ли Штаты захотят быть ширмой для торговли пэти и ахметова с ордло.
Альтернатив бензоколонке полно, только вот не все подходят тем, кто привык сидеть на процентах , а то и половине
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А ви читали, вмова не лише про нас, а і про Польщу, отже альтернатив не так і багато.
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Може Гройсман змусить американців купувати американський газ по ціні німецького хаба. Як в Україні.
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Lvbnhj, то ти ж "працюєш" тут, на Цензорі, наче той раб на галерах - з ранку до півночі ! Міністр енергетики США Рік Перрі наступного тижня відвідає Україну - Цензор.НЕТ 3898 Напевно твоя обліківка належить не лише тобі, а ще й твоїм поплічникам.
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І це все що могло продзявкати ...соєвий ПРихлебатель !?
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А коли це я був за пецю, ась, брехлива потвора? Міністр енергетики США Рік Перрі наступного тижня відвідає Україну - Цензор.НЕТ 3866
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Lvbnhj, ти ж сидиш з ранку до півночі на Цензорі, "пересічний громадянин". Міністр енергетики США Рік Перрі наступного тижня відвідає Україну - Цензор.НЕТ 8233
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у него все кто против йули, те за петю
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Пси ...ти ж сам недавно писав що проти Пеці .Люлі і т.п .?..Двуликий *янус *
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Против йули не значит что за петю! Я за здравый смысл!
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Восточная Европа ближе к США чем к ЕС. Это будет использовать администрация Трампа для влияния на ЕС.
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Польша, имея терминал для сжиженного газа, уже может его получать. А имея подключение к магистральному газопроводу - и продавать. А нам стоит уже сейчас задуматься о строительстве новых атомных электростанций - в ближайшее время подходит к концу проектные и продолженные сроки эксплуатации нескольких реакторов. А учитывая, что для продления срока эксплуатации, необходимо участие рашки - могут быть проблемы.
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Мы так же имеем доступ к польскому тераминалу, а атомные станции протворечат стратегии ЕС. По крайней мере в том виде, какие они у нас.
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Франции это расскажи.

Я говорю про строительство новых.
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Литовцам скажи, котороые разоборали на половину готовую ЕС, как мы экплуатируем до сих пор.
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З того що ми бачимо настав час провести справжню "децентралізацію у Європі" - Для реалізації усіх реформ (включно боротьби з корупціонерами, олігархами, судова система..) Україні терміново треба подати прохання і провести референдум про входження у склад США 51 -м штатом!
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Теперь становится понятно, почему МВФ требует поднять цены на газ - чтобы США могли продавать свой сжиженный газ украинцам. Когда еще пару раз поднимут цену на газ, то нам продавать его прилетят даже марсиане. Разгорается эпичная битва за наши кошельки.
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МВФ не важно какая у нас пенсия и сколько мы плалтим за газ. Их интересует только бездефицитный бюджет. Если у тебя есть другие способы это сделать, получишь Нобелевскую премию.
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Почему тогда шоколадная шайка хором кричит, что МВФ требует именно повышения цены на газ? Кто-то из них беззастенчиво врет.
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потому что цена на нефть выросла за год, а газ к этой цене привязан, спасибо твоей йуле. Получился дефицит бюджета.
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Так вроде же не покупаем мацковский газ уже много лет. Или йуля и Запад нагнула на свои схемы?
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не важно где мы его покпаем, йулин котракт до сих пор работает.
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Понятно, опять невестка всралась.
Кстати, о бездефицитном бюджете - запросто. Уморить 12 млн. пенсионеров - и все в шоколаде, пенсий платить не надо, субсидий платить не надо, освобождается куча квартир, сплошной профит. Только Петя и Грося уже все сделали и Нобелевская премия уходит к ним.
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а йуля тебе обещала всех накормить одной буханкой хлеба, как И.Христос?
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https://uainfo.org/blognews/1520000223-dbayliva-pastka-dlya-gazpromu-vid-timoshenko.html

прочитай как Юля вкрала ,будет чем аргументировать.
поймёшь за какие "заслуги" получили лимоны премий
и перевели мамам в омэрыку !!!
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лучше погугли сколько Миллер выплатил премий своим чиновникам, после йулиного контракта. Месяц все гуляли на Гаваях....
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Рик Перри бывший губернатор Техаса, если надо для дела он будет общаться с кем угодом, даже с итальянским мафиози. Когда не было денег в Техасе (крисиз 2010-2011) сокращали бюджет до максимума. Он начал поднимать экономику Техаса со строительства дорог. Говорили что он привлекал даже мексиканский наркокартель на строительство дорог. А вместе с дорогами в Техас приходили бизнесы и крупные компании. В 2012 году рабочие места росли как на дрожжах. Благодаря Перри Техас является одним из основных центров в США для разработки компьютерных компонентов, систем, программного обеспечения и информационной инфраструктуры. А так же заслуга губерантора, он сделать Техас независимым в энергетике. Техас является лидером в альтернативных источниках энергии, создавая большую мощность ветра любого государства, а также небольшие усилия на солнечной энергии и экспериментальную установку генераторов с волновым питанием.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистр энергетики США Рик Перри на следующей неделе посетит Украину
 
 
 
 
 
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