 В бою на Донбассе погиб один украинский воин, еще двое получили ранения. За сутки враг осуществил 20 обстрелов по позициям ВСУ, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск, 1 раз противник применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из 82-мм минометов враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Чермалык. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на мариупольском направлении.

В результате боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще двое - получили ранения", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции украинских сил - вблизи Авдеевки, Марьинки и Широкино: "Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет".

По данным разведки, 1 ноября два боевика российско-оккупационных войск были уничтожены и еще четверо - ранены.