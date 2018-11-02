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 Нацсовет ТРВ объявил предупреждение "Громадському TV" за несоблюдение правил вещания в дни памяти и траура

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение "Громадському TV" из-за несоблюдения правил вещания в дни памяти и траура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте регулятора.

Соответствующее решение было принято по результатам внеплановой проверки.

"По результатам внеплановой проверки решением Национального совета 1 ноября в ОО "Громадське телебачення". Киев (спутниковое вещание, логотип "hromadske") применена санкция объявления предупреждения за невыполнения им Правил ведения вещания на теле - и радиоканалах в дни траура (скорби, траура) и дни памяти", - отметили в регуляторе.

Указано, что внеплановую проверку телеканала Нацсовет назначил 27 сентября 2018 года, учитывая результаты мониторинга по 5 сентября, День памяти - 100 лет со дня начала "красного террора" - преступной репрессивной политики коммунистического режима.

Ведомство в процессе проверки получило информацию о том, что в этот день, информация о Дне памяти в эфире вещателя отсутствовала до 07.07, хотя должна распространяться не менее одного раза в два часа эфирного времени.

Так, Нацсовет объявил компании предупреждение и в очередной раз призвал вещателей не нарушать Правила ведения вещания на теле - и радиоканалах в дни траура (скорби, траура) и дни памяти, а также руководствоваться ими при планировании программ и передач.

Источник: https://censor.net.ua/n3094711
 
 
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А как там дела на медведчуковском канале 112 ?
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"информация о Дне памяти в эфире вещателя отсутствовала до 07.07, хотя должна распространяться не менее одного раза в два часа эфирного времени."_________________жесть...у нас эфир забит сепарскими ТВ, а эти дЫбилы цепляются к нормальному телеканалу!
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