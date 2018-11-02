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 Партия "Сила людей" провела праймериз кандидатов для участия в президентских выборах

Политическая партия "Сила людей" провела праймериз кандидатов для участия в президентских выборах, где наибольшее количество голосов собрал журналист Дмитрий Гнап.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоритс в Фейсбуке политсилы.

В сообщении отмечается: "Регистрация претендентов на кандидатов в Президенты Украины на праймериз "Силы Людей" завершена. Согласно данным Избиркома партии, полный пакет документов на регистрацию подали 5 кандидатов, а именно:
1) Гнап Дмитрий Владимирович - документы переданы в ЦКРК для проведения спецпроверки согласно уставу партии;
2) Квашук Александр Евгеньевич - зарегистрирован;
3) Федоришин Ярослав Богданович - зарегистрирован;
4) Шебанов Вадим Анатольевич - в процессе регистрации;
5) Игорь Анатольевич Шевченко - документы переданы в ЦКРК для проведения спецпроверки согласно уставу партии.

Также сообщаем, что несколько претендентов на кандидатов предоставили неполный пакет документов - им предоставлена ​​возможность устранить недостатки в документах. Несмотря на это, количество претендентов на участие в праймериз может увеличиться.

В соответствии с Положением о порядке выдвижения кандидатов от партии, Устава партии Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК) отдельно объявит о проведении специальной проверки всех кандидатов, которые не являются членами партии.

Праймериз - это не только предыдущие выборы, но и возможность заблаговременно отобрать кандидатов, подготовить их к выборам и работы в представительных органах власти. Именно поэтому призываем всех граждан, которые разделяют идеологию, программу и ценности "Силы Людей", предложить свои кандидатуры в Верховную Раду Украины и местных советов всех уровней (регистрация открыта) или стать избирателями и вместе выбрать достойного кандидата в Президенты Украины, а также кандидатов в местных советов всех уровней".

Источник: https://censor.net.ua/n3094710
 
 
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Сила людей🤔 Не слабкість, хвороби, сумніви, ненависть, любов..., а тільки сила окремих людей🤔 Силою ніхто нормально нічого не вирішів, бо надалі силові рішення виявиться нікчемними.
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Кто эти люди, в чем их сила и в чем потенциальная польза для Украины?
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А лысый Гнап, который язык в жопу проглотил - это его брат ?
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это часом не сцыкливый онотоль грицацуев свою шайку серунов собрал?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПартия "Сила людей" провела праймериз кандидатов для участия в президентских выборах
 
 
 
 
 
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