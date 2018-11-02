 Партия "Сила людей" провела праймериз кандидатов для участия в президентских выборах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоритс в Фейсбуке политсилы.

В сообщении отмечается: "Регистрация претендентов на кандидатов в Президенты Украины на праймериз "Силы Людей" завершена. Согласно данным Избиркома партии, полный пакет документов на регистрацию подали 5 кандидатов, а именно:

1) Гнап Дмитрий Владимирович - документы переданы в ЦКРК для проведения спецпроверки согласно уставу партии;

2) Квашук Александр Евгеньевич - зарегистрирован;

3) Федоришин Ярослав Богданович - зарегистрирован;

4) Шебанов Вадим Анатольевич - в процессе регистрации;

5) Игорь Анатольевич Шевченко - документы переданы в ЦКРК для проведения спецпроверки согласно уставу партии.

Также сообщаем, что несколько претендентов на кандидатов предоставили неполный пакет документов - им предоставлена ​​возможность устранить недостатки в документах. Несмотря на это, количество претендентов на участие в праймериз может увеличиться.

В соответствии с Положением о порядке выдвижения кандидатов от партии, Устава партии Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК) отдельно объявит о проведении специальной проверки всех кандидатов, которые не являются членами партии.

Праймериз - это не только предыдущие выборы, но и возможность заблаговременно отобрать кандидатов, подготовить их к выборам и работы в представительных органах власти. Именно поэтому призываем всех граждан, которые разделяют идеологию, программу и ценности "Силы Людей", предложить свои кандидатуры в Верховную Раду Украины и местных советов всех уровней (регистрация открыта) или стать избирателями и вместе выбрать достойного кандидата в Президенты Украины, а также кандидатов в местных советов всех уровней".